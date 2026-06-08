Ipari öngyilkosság zajlik a szemünk előtt az Európai Unióban

A belga Vynova korábban Európa második legnagyobb PVC-gyártója volt, mára azonban bezárta az egyik hollandiai üzemét, három másik gyárában pedig szerkezetátalakítási eljárás zajlik. Bár a vállalat dömpingellenes panaszt nyújtott be a kínai versenytársakkal szemben, az Európai Bizottság egyelőre vizsgálatot sem indított. "Az egész vegyipar vérzik, ez gyakorlatilag ipari öngyilkosság" – fogalmazott Rudy Miller, a Vynova alelnöke.

A Cefic vegyipari szövetség becslése szerint az európai vegyipar az elmúlt három évben a kapacitásának csaknem tíz százalékát és húszezer munkahelyet veszített el.

Az EU-ban felhasznált vegyi anyagok 31 százaléka származott az unión kívülről 2023-ban, míg 2013-ban ez az arány még csak 22 százalék volt. Kína részesedése a behozatalból egy évtized alatt a duplájára, 18 százalékra nőtt. Peking a 2000-es évek eleji ingatlanpiaci bummra alapozva hatalmas PVC-gyártó kapacitásokat épített ki, ám az ingatlanbuborék 2021-es kipukkadása után a gyárak továbbra is jóval a belföldi kereslet felett termelnek, a felesleget pedig külföldön értékesítik.

Az európai vegyipar versenyhátrányát az energiaárak is súlyosbítják, hiszen az uniós ipari áramárak a duplájára rúgnak az amerikainak és a kínainak. Az EU kibocsátáskereskedelmi rendszere szerinti szén-dioxid-kvóta ára – amely jelenleg tonnánként mintegy 75 euró – olyan pluszköltséget jelent, amelyet a kínai versenytársaknak nem kell megfizetniük.

Az Európai Bizottság több lehetőséget is mérlegel, köztük az acéliparban már bevált ágazati kvótákat és behozatali korlátozásokat, valamint a kínai gyártókkal szembeni célzott védővámokat.

Az uniós vezetők a június 18–19-i csúcstalálkozójukon tárgyalnak a kínai túlkínálat kezelésére irányuló bizottsági javaslatról. A jelenlegi, dömpingellenes és szubvencióellenes vizsgálatokra épülő kereskedelmi védelmi politikát a szakértők csupán hatástalan, termékenkénti foltozgatásnak tartják, amely képtelen hatékonyan fellépni Kína makrogazdasági torzításaival szemben.

A védintézkedések bevezetése ugyanakkor a vegyiparban jóval bonyolultabb, mint az acélnál: míg az acélnak mindössze harminc termékkategóriája van, addig a vegyi anyagok több ezres termékskálát ölelnek fel. Az alapanyagok megdrágítása a magasabb hozzáadott értékű termékek gyártását is visszavetné, és több nagy európai szereplő, például a kínai piacon erősen érdekelt BASF – amely nemrég csaknem 9 milliárd eurót fektetett be egy új csangcsiangi komplexumba – óvva int az átfogó kereskedelmi korlátozásoktól.

A Vynova februárban benyújtott panaszára mind a mai napig nem indult hivatalos vizsgálat, a szokásos eljárás pedig a megindítástól számítva újabb hat-tizenkét hónapot vesz igénybe. "Ez egy örökkévalóság a mai geopolitikai tempóhoz képest" – fogalmazott Rudy Miller. Hozzette, hogy még ha az ideiglenes vámok az év végéig vagy a következő év elejéig meg is születnek, az sok gyártó számára már túl késő lehet.

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