Kitálalt az állami hivatal vezetője: 60 ezer milliárd forintot lophattak el Magyarországon, két miniszter is megüzente, hogy álljon le

2024 márciusában Tuzson Bence korábbi igazságügyi és Bóka János, a leváltott kormány európai ügyekért felelős minisztere személyesen szólította fel, hogy ne végezze a munkáját – mondta el Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke a DE! Akcióközösségnek adott interjúban. Szerinte az elmúlt három évben politikai nyomásgyakorlással, büntetőeljárással és a családját érintő megfélemlítéssel próbálták ellehetetleníteni a hatóságot, amely az uniós pénzek szabályszerű felhasználásának kulcsfontosságú őre. Bíró konzervatív becslése szerint a korrupció az elmúlt 16 évben mintegy 60 ezer milliárd forintjába kerülhetett Magyarországnak, és ma már rendszerszintű jelenségnek tartja, amit korábban még nem ismert el. Az Integritás Hatóság elnöke többek között a Balásy-csoport 1300 milliárd forintos kommunikációs költéseit, a Mészáros-birodalom közbeszerzési dominanciáját és az akár ezermilliárdos nagyságrendű Gondosóra-programot is a vizsgált ügyek között említette.

Nemcsak korrupciós ügyeket tárt fel az elmúlt években, hanem közben politikai nyomásgyakorlással, intézményi akadályozással, büntetőeljárással és a családját érintő megfélemlítéssel is szembesült – állítja Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke. A DE! Akcióközösségnek adott interjúban azt állította: tavaly tavasszal az akkori igazságügyi miniszter, Tuzson Bence és Bóka János európai ügyekért felelős miniszter lényegében arra szólította fel, hogy álljon le. Bíró ezt így idézte fel:

2024 márciusában velem effektíve közölte az akkor regnáló igazságügyi miniszter az európai ügyekért felelős miniszterrel karöltve, hogy ne végezzem a dolgomat.

Az interjú különös súlyát az adja, hogy Bíró az Integritás Hatóságot az uniós pénzek visszaszerzésének egyik kulcsszereplőjeként írta le. A műsor felvezetésében is elhangzott, hogy az uniós források augusztus 31-ig történő megérkezésében a korrupcióellenes intézkedéseknek, ezen belül az Integritás Hatóság jogköreinek és működésének kiemelt szerepe van. Bíró szerint a hatóság autonóm államigazgatási szerv, amelynek feladata az uniós pénzek szabályszerű elköltésének felügyelete, a visszaélések megakadályozása, illetve azok érdemi feltárása.

Bíró az interjú elején azzal indokolta megszólalását, hogy „talán most már nem visznek el”, majd arról beszélt, hogy

korábban a családját, a munkáját és az általa felépített hatóságot féltette.

Szerinte az elmúlt három évben a szervezet sok politikailag érzékeny ügyet kezelt, tárt fel, illetve nem hagyott „elsüllyedni”, ezért nem véletlen, hogy a róla szóló híradások szerinte inkább a magánéletét, nem pedig a hatóság munkáját állították középpontba.

Az Integritás Hatóság elnöke részletesen beszélt arról is, hogyan került a posztra, amiről elmondta, harminc éve kockázatmenedzsmenttel foglalkozó csapatokat épít, korábban könyvvizsgálóként, belső ellenőrként és multinacionális vállalati környezetben dolgozott azon, hogy cégeknél megakadályozza a visszaéléseket. Azt állította, 2022-ben saját döntésből pályázott a hatóság vezetésére, a korábbi piaci jövedelme nagyjából négyszerese volt a mostaninak, és azért vállalta el a feladatot, mert úgy érezte, ezt a tudást „az ország szolgálatába” tudja állítani.

A kiválasztásról azt mondta, senki nem hívta és senki nem küldte, a függetlenséget pedig tényleges függetlenségként értelmezi. Szerinte a korábbi rendszerben bináris politikai logika működött:

ha nem velünk vagy, akkor ellenünk vagy.

Ezért nehezen volt elképzelhető, hogy valaki valóban a feladatellátásában akar független maradni. Hozzátette, hogy a kiválasztási folyamatot az Európai Bizottság is figyelemmel kísérte, mivel a hatóság létrehozása a kondicionalitási eljárás része volt.

A legsúlyosabb állításai közé tartozott a 2024 márciusi minisztériumi találkozó felidézése, amelyet az interjú elején is bevágtak, mivel Bíró szerint az előzmény az volt, hogy a hatóság helyszíni szemlét tartott az Országos Kórházi Főigazgatóságnál, amely több bejelentés után került a látókörükbe. A vizsgálat szerinte komoly negatív visszhangot váltott ki a kormányzati körökben. Ezután telefonon hívták az Igazságügyi Minisztériumba, ahol Tuzson Bence és Bóka János várta. Bíró elmondása szerint az asztalon két, „lehallgatást megakadályozó eszköznek” nevezett berendezés volt, majd az igazságügyi miniszter felszólította: „ne csináljanak ilyeneket”.

Bíró ezt egyértelmű utasításként értelmezte, mivel két miniszterrel ült szemben, miközben az általa vezetett szerv autonóm államigazgatási szerv, nem a kormány felügyelete alatt működik. Azt mondta, a visszakérdezésére nem kapott érdemi indoklást, az igazságügyi miniszter szerinte csak megismételte a felszólítást. „Ezen a ponton nekem az derült ki, hogy a rendszer elszokott attól, hogy indokolnia kelljen” – fogalmazott.

A találkozó Bíró szerint nagyjából harminc percig tartott, és nemcsak arról szólt, hogy a hatóság ne dolgozzon, hanem arról is, hogy ő Brüsszelben azt képviselje: a mérföldkövek teljesültek.

Erre azt válaszolta, hogy a hatóság objektív értékelését fogja képviselni, és ha az egybeesik azzal, hogy egyes mérföldkövek teljesültek, azt örömmel teszi meg. Állítása szerint a találkozó után több olyan utasítás jelent meg a Magyar Közlönyben és államigazgatási belső levelezésekben, amelyek lényege az volt, hogyan lehet megakadályozni a hatóság belépését különböző intézményekbe, illetve hogyan lehet minél kevesebb információt átadni neki.

Bíró több korrupciógyanús ügyet is konkrét számokkal idézett fel, ami az interjú egyik legérdekesebb része. A szegényeknek, elesetteknek és időseknek szánt uniós élelmiszercsomagok ügyéről azt mondta, hogy 30 milliárd forintos támogatásról volt szó, amelynek nagyjából egyharmada, körülbelül 10 milliárd forint lehetett érintett. Ezzel kapcsolatban különösen erős mondatot is tett:

a szegények szájából kivenni az ételt, az a legalja.

A közbeszerzésekről Bíró azt állította, hogy azok központi szerepet játszanak a magyar korrupciós rendszerben, mert az állam lett a legnagyobb gazdasági szereplő, a források központosítása pedig szerinte megkönnyítette azok eltérítését. Úgy fogalmazott, a jogalkotás sokszor taxatívan sorolja fel, mit nem szabad megtenni, ami szerinte azt az üzenetet hordozza, hogy ami nincs kifejezetten tiltva, az megengedett. Ezzel szemben szerinte nem

a törvény betűjét, hanem a szellemét kellene követni: az nem az, hogy akkor ne lopj, ha máshogy lopod el, mint ami tiltva van, hanem az, hogy ne lopd el!

Az Integritás Hatóság elnöke számszerű becsléseket is adott, azt mondta, általános átlagot nem tud mondani arra, hogy a közbeszerzések mekkora része esik korrupció áldozatául, mert ez iparágtól függ, de a kommunikációs közbeszerzéseknél szerinte „nagyjából a fele” lehet érintett. A vasúti beruházásoknál arról beszélt, hogy az első-második-harmadik alvállalkozói szint sokszor csak „levette a sápot”, és csak egy későbbi szereplő végezte el ténylegesen a munkát. Példaként említette, hogy

az Európai Unió szerinte 4000 milliárd forintot adott Magyarországnak vasútfejlesztésre, miközben a MÁV állapota közismert.

Az állami kommunikációs költéseknél Bíró a Nemzeti Kommunikációs Hivatalt és a Balásy-csoportot emelte ki. Állítása szerint a kormány létrehozott egy szervet, amelybe kötelezően becsatornázta az állami és államigazgatási intézmények kommunikációs költéseit, majd a szolgáltatói oldalon lényegében egy cégcsoport jött létre. Szerinte ezzel 90 százalék fölötti piaci koncentráció alakult ki, és a teljes kommunikációs költést egy cégcsoporthoz csatornázták. Az érintett összeget 1300 milliárd forintra becsülte, amely szerinte „korrupciós kockázatoknak esett áldozatul”.

Bíró ebben az ügyben Balásy Gyulát nem végcélnak, hanem „inkább végrehajtónak” nevezte. Arra a kérdésre, elképzelhető-e, hogy Orbán Viktor leváltott miniszterelnök nem tudott erről, azt válaszolta:

ez nem valószínű.

A korábbi rendszer egészéről pedig azt mondta, hogy felülről vezérelt volt, és ilyen szintű ügyeket szerinte nem lehetett volna megcsinálni kellő politikai akarat nélkül.

A Mészáros Lőrinc körül kialakult gazdasági birodalomról Bíró szintén élesen fogalmazott. Arra a kérdésre, mi a véleménye a Mészáros-birodalom felemelkedéséről, azt mondta: „Gyalázatos.” Ezt azzal indokolta, hogy szerinte lehetett volna jól működő magyar gazdaságot építeni, de ehelyett létrejött egy sok embert foglalkoztató cégcsoport, amely „gyakorlatilag az összes komoly vizsgálatában szerepel a hatóságnak”.

Azt ugyanakkor hozzátette, hogy önmagában nincs baja a nagy magyar vállalkozókkal, ha azok versenyben nyernek, normális bért fizetnek, rendesen teljesítenek és vállalják a garanciális kötelezettségeket.

A korrupciós rendszer teljes költségére Bíró konzervatív becslést adott, ez alapján az elmúlt 16 év Magyarországnak körülbelül 60 ezer milliárd forintjába kerülhetett. Számítása szerint a korrupciós veszteség nemzetközi kutatások alapján jó kontrollkörnyezetben 5 százalék körül, gyengébb kontroll mellett 7 százalék körül lehet, de Magyarországon szerinte a kontrollkörnyezet és az ellenőrzési akarat romlása miatt 2010-ben még inkább 5 százalékhoz, 2025-ben már inkább 20 százalékhoz állhatott közelebb.

A 35–40 ezer milliárd forintos éves költségvetésből és annak 2010 óta tartó növekedéséből vezette le a 60 ezer milliárdos, korrupció martalékává lett nagyságrendet.

A konkrét ügyek között említette az atlétikai vb-t, ahol állítása szerint az egyik évben 12 700 forint volt egy atlétikai bíró képzése, és négy darabra volt szükség, a következő évben viszont már 640 ezer forintot fizettek egy képzésért, és 600 darabra volt szükség.

A koronavírus-járvány alatti lélegeztetőgép-beszerzéséről azt mondta, hogy már 2020-ban figyelmeztetést kapott egy maláj partnertől az egyik szereplővel kapcsolatban, ennek ellenére a gépeket megvették. Csakhogy azok máig raktárban állhatnak, miközben a raktározásért továbbra is fizetni kell.

A beszerzés költségét mintegy 300 milliárd forintra tette.

Bíró a Gondosóra programot is vizsgálat alatt álló ügyként említette, amelyet nagyságrendileg a „Lánc” ügyhöz hasonlított. Amikor a kérdező 100 milliárdos nagyságrendet említett, Bíró javított: „Ezer.” Arra a kérdésre, hogy a Gondosóra program 1000 milliárd forintos ügy-e, azt válaszolta: „Szerintem az nagyságrendileg az, igen”, de hozzátette, hogy a vizsgálat még nincs kész, ezért nem akar előre „elszpojlerezni” részleteket.

Az interjúban Bíró korábbi álláspontját is felülvizsgálta, amikor szembesítették azzal, hogy hivatalba lépése után még azt mondta, nem hisz a rendszerszintű korrupcióban Magyarországon, úgy válaszolt:

el tudom kezdeni magyarázni a mundérnak a becsületét, de igazából nem [fogom]. Amit ma a korrupció alatt ért a társadalom, az kimondhatjuk, hogy ez rendszerszinten volt űzve.

A saját büntetőügyét Bíró politikai nyomásgyakorlásként írta le, utólag úgy rekonstruálja a történteket, hogy előbb meg akarták venni, majd megfélemlíteni, megfenyegetni, végül büntetőeljárást „akasztottak a nyakába”. Ezzel arra utalt, hogy a hivatal autójának használati ügyében nyomozást indítottak ellene hűtlen kezelés gyanújával. Azt állította, hogy egy korábbi céges, használt autó lízingjét vette át a hatóság, mert nem kaptak támogatást az állami struktúráktól. A feleségét ért közlekedési incidensről pedig azt mondta, több hozzáértő szerint az „titkosszolgálati művelet” volt.

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A januári házkutatásokról azt állította, hogy párhuzamosan zajlottak nála otthon és a hatóságnál, a hírek pedig szerinte előbb jelentek meg kormányközeli sajtóban, mint ahogy az eljáró szervek hivatalosan közölték volna.

Elmondása szerint a TEK, a Készenléti Rendőrség, a Nemzeti Nyomozó Iroda és a Központi Nyomozó Főügyészség koordinált akciójában nagyjából ötven-ötven ember vett részt.

A hatóság akkori biztonsági vezetőjéről azt állította, hogy ő foglalta a parkolóhelyet és vezette fel az érkező embereket.

A családját érintő házkutatásról Bíró különösen élesen beszélt. Állítása szerint otthon 15–18 ember jelent meg, miközben a felesége és két gyermeke volt a lakásban. Azt mondta, a feleségének bűnsegédi gyanúsítást olvastak fel egy 14 millió forintos ügyben, a gyerekeket pedig a konyhában állították fel. Szerinte a felesége telefonját akkor sem adták vissza, amikor ügyvédet akart hívni. A történtek után a családban a hivatalos iratok és a csengetések is szorongást váltanak ki; ezt Bíró a régi „csengőfrászhoz” hasonlította.

Bíró arra a kérdésre, miért nem állt elő korábban a nyilvánosság elé, azt mondta, nem akarta a hatóságot feláldozni egy akkor szerinte megnyerhetetlen harcban. Úgy fogalmazott, az volt a célja, hogy életben tartsa a szervezetet, megtartsa a kollégáiban a lelket, és a belső-külső ellehetetlenítési kísérletek ellenére is felépítsen valamit, ami nélkül szerinte Magyarországnak nem lenne esélye a 10-16 milliárd eurós uniós forrásra, amelyről most Magyar Péter miniszterelnök politikai megállapodást kötött az Európai Bizottsággal.

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Az interjú végén Bíró azt mondta, az ország „történelmi esélyt” kapott, de a problémák megoldásához először nyíltan beszélni kell róluk. Szerinte Magyarországnak szembe kell néznie a múltjával és a felelősségével, majd el kell döntenie, milyen jövőt akar. „Én azt szeretném, hogyha ez a nemzet ezen az úton járna. Hogyha én ehhez hozzá tudok járulni, akkor én ehhez szívesen hozzájárulok” – mondta az Integritás Hatóság elnöke.

Az egész interjút itt nézheti meg:

Címlapkép: Bíró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke. A fotó forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter