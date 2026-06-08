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Uniós tagállam gyanús orosz kapcsolatai nyomába küldik Ursula von der Leyen helyettesét
Uniós források

Uniós tagállam gyanús orosz kapcsolatai nyomába küldik Ursula von der Leyen helyettesét

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Kellemetlen ügy árnyékolhatja be Írország közelgő uniós elnökségét: Brüsszel magyarázatot vár azokra a hírekre, amelyek szerint egy írországi finomító az ukrajnai háború alatt is jelentős mennyiségben exportált alumínium-oxidot Oroszországba. Az ügy újabb részletei érzékeny pillanatban jelentek meg, hiszen Dublin néhány héten belül átveszi az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét.

Az Európai Bizottság elnökhelyettese és egyben az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas a héten Dublinba látogat, ahol várhatóan magyarázatot kér azokra az értesülésekre, amelyek szerint egy írországi finomító az ukrajnai háború évei alatt is jelentős mennyiségű alumínium-oxidot exportált Oroszországba.

A kérdéses cég a Limerickben működő Aughinish Alumina, amelynek többségi tulajdonosa az orosz Ruszal, így most kiderült, hogy a vállalat közvetve továbbra is az orosz vezetéshez közel álló oligarcha, Oleg Deripaszka befolyása alá sorolható. Az OCCRP információi szerint a cég 2023 óta jelentős mértékben növelte az Oroszországba irányuló alumínium-oxid-exportját.

Míg 2021-ben mindössze 156 millió euró értékben értékesítettek alumínium-oxidot orosz vevőknek, addig 2024–2025-ben már több mint 300 millió euróért adták el árujukat,

miközben az EU-ba irányuló exportjuk némileg csökkent is, így mostanra Oroszország lett a legnagyobb megrendelőjük.

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Bár az Európai Unió jelenleg nem szankcionálja kifejezetten ezt a nyersanyagot, több európai parlamenti képviselő és szakértő szerint a termék közvetve hozzájárulhat az orosz hadiipari termeléshez is.

A kérdés időzítése különösen érzékeny, mivel Írország július 1-jén átveszi az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, amelyet 2026. december 31-ig tölt majd be. Az ír kormány számára ezért politikailag kellemetlen, hogy éppen az elnökség előtti hetekben merültek fel újabb kérdések. Az országot vezető Micheál Martin az ügy márciusi kirobbanásakor annyit mondott, hogy kivizsgálják az ügyet, mivel

nem szeretné, ha a náluk előállított anyagok végül fegyverekben vagy robbanóanyagokban végeznék, amelyeket Ukrajnában vagy más országokban vethetnek be.

A kritikusok szerint ugyanakkor ez önmagában nem elegendő válasz. Több képviselő azt követeli, hogy Írország uniós szankció hiányában is lépjen fel a kivitel leállítása érdekében, és feltehetően ennek a lehetőségeit megy megtárgyalna Kallas az ír miniszterelnökkel.

Micheál Martin egyébként az elmúlt héten járt Budapesten, ahol Magyar Péterrel egyeztetett a soros elnökség kapcsán is. Az elkövetkező félévben több olyan téma is lesz, amelyben hasonló álláspontot vehetünk fel, mint az Európai Tanács vezetését vivő tagállammal, azonban a legsürgősebb kérdés feltehetően a következő uniós költségvetéssel (MFF) és az azzal kapcsolatos reformok vitájának a rendezése lesz.

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