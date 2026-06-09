Kemény lépésre szánta el magát Ursula von der Leyen: befagyasztják az orosz olajárakat

Újabb, immár a 21. szankciós csomagot terjesztette elő az Európai Bizottság Oroszországgal szemben. Ursula von der Leyen bizottsági elnök keddi bejelentése szerint a javaslat az orosz olajexporttól kezdve a bankokon és kriptovállalatokon át egészen a „árnyékflotta” hajóiig számos területet érint, de az intézkedés kulcseleme mégis az, ahogy
Brüsszel megakadályozná, hogy Moszkva váratlan bevételnövekedéshez jusson a megugró olajárak miatt.
A jelenlegi rendszer szerint az orosz Urals olajvásárlásoknak plafonértéke az átlagos piaci ár 15 százalékkal csökkentett szintjéhez kell igazodnia. Az év elején ez a típusú kőolaj hordónkénti ára még 58 dollár körül mozgott, az iráni konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt azonban 87 dollárig emelkedett.
A szabályok szerint július 15-én automatikusan felül kellene vizsgálni az árplafont, ami annak emelését eredményezné. Az Európai Bizottság ezért azt javasolja, hogy
a felülvizsgálatot halasszák el 2027 januárjáig, és a jelenlegi 44,10 dolláros plafon maradjon érvényben.
Brüsszel szerint ezzel továbbra is jelentős nyomás alatt lehet tartani az orosz költségvetést, és bár befagyasztásnál erősebb eszközök is rendelkezésre álltak volna. Egyes bizottsági források szerint eredetileg teljes körű tilalmat kértek volna az orosz olajszállítmányokat kiszolgáló tengeri szolgáltatásokra, beleértve a biztosítást, a banki szolgáltatásokat és a hajózási támogatást is. Ezt azonban több tagállam, köztük Görögország és Málta sem támogatta, így a kezdeményezés egyelőre lekerült a napirendről.
Ezen felül az Európai Bizottság további 30 hajót venne fel a szankciós listára, amelyekkel Oroszország a nyugati korlátozásokat próbálja megkerülni. Az EU már több mint 600 ilyen hajót tiltott ki kikötőiből és szolgáltatásaiból, és a mostani tervek szerint
nemcsak az érintett tankereket, hanem az őket kiszolgáló kikötőket, finomítókat és egyéb infrastruktúrát is büntetőintézkedések sújthatják.
A javaslat továbbá 31 orosz bankot, valamint 20 olyan kriptovállalatot, kereskedőt és platformot érintene, amelyeket azzal gyanúsítanak, hogy segítenek Moszkvának kijátszani a szankciókat.
Emellett új exporttilalmakat vezetnének be különböző fémekre, ötvözetekre és hadiipari alkatrészekre, miközben első alkalommal bizonyos orosz halászati termékek importját is megtiltanák az Európai Unióban, de politikailag a csomag talán legérzékenyebb eleme, hogy a jövőben megtagadhatnák a schengeni övezetbe való belépést azoktól az orosz katonáktól, akik részt vettek az Ukrajna elleni háborúban.
A kezdeményezést eredetileg Észtország vetette fel, és azóta több tagállam támogatását is megszerezte. A szankciós csomag elfogadásához mind a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges, Brüsszel pedig azt szeretné, ha
még július 15. előtt megszületne a döntés, elkerülve az olajárplafon automatikus felülvizsgálatát és az ebből fakadó esetleges könnyítést Oroszország számára.
Címlapkép forrása: EU
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