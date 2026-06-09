Macron bizalmas egyeztetésen igyekszik megpuhítani a kínai kihívót

Új irányt vehet a nyugati országok és Kína közötti gazdasági párbeszéd, miután Emmanuel Macron francia elnök egy rendhagyó videókonferencia megszervezésén dolgozik a G7-csoport és Peking között. A tervek szerint a megbeszélésre még a jövő heti eviani G7-csúcstalálkozó előtt kerülhet sor, és középpontjában a világgazdaságban kialakult egyensúlytalanságok állnak majd - tudta meg a Politico.
A kezdeményezés azért számít különlegesnek, mert a G7 országai az elmúlt években egyre kritikusabb hangot ütöttek meg Kínával szemben, különösen a kereskedelmi kapcsolatok, az ipari támogatások és a kínai túltermelés kérdésében. Franciaország ugyanakkor idei G7-elnökként igyekszik kevésbé konfrontatív megközelítést alkalmazni, és a problémák közös kezelésére helyezné a hangsúlyt.
Párizs álláspontja szerint a jelenlegi globális gazdasági egyensúlytalanságok nem kizárólag Kínára vezethetők vissza.
A francia kormány úgy látja, hogy
- az Európai Unió tartós beruházási hiánya,
- az Egyesült Államok magas fogyasztása és
- a kínai túltermelés egyaránt hozzájárult a mostani helyzet kialakulásához.
Roland Lescure francia pénzügyminiszter a G7 pénzügyminisztereinek legutóbbi találkozóján arról beszélt, hogy a „bűnbakkeresés” helyett minden érintett féllel, köztük Kínával is párbeszédet kell folytatni.
A mostani egyeztetés diplomáciai előkészítés állítólag hónapok óta zajlik, miközben az EU kereskedelmi biztosa, Maroš Šefčovič nemrég azt hangsúlyozta, hogy fel kell gyorsítani a Kínával folytatott tárgyalások tempóját.
Franciaország eredetileg egy szélesebb körű, Kínát is bevonó „konvergenciacsúcsot” szeretett volna szervezni az idei G7-csúcs mellé. Emmanuel Macron régóta törekszik a közvetlen kapcsolatok fenntartására Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és több alkalommal is ellátogatott Kínába az elmúlt években. A mostani videóhívás részben ennek a stratégiának a folytatásaként értelmezhető.
Donald Trump amerikai elnök eközben az utóbbi hetekben érezhetően mérsékelte a Kínával kapcsolatos retorikáját, miután pekingi látogatásáról kedvezőbb hangulatban tért vissza.
Trump már megerősítette, hogy részt vesz a jövő heti eviani G7-csúcson, így a kínai kapcsolatok várhatóan a vezetők hivatalos tárgyalásain is kiemelt szerepet kapnak majd.
Az Európai Bizottság lapnak nyilatkozó tisztviselője szerint a párbeszéd önmagában üdvözlendő, ugyanakkor a G7 nem feltétlenül a legalkalmasabb fórum egy ilyen egyeztetésre, mivel Peking a csoportot hagyományosan nem tekinti semleges szereplőnek. Az uniós álláspont szerint a hangnem enyhítése fontos lehet, de ez nem jelentheti azt, hogy háttérbe szoruljanak a kínai túltermeléssel és a globális kereskedelmi egyensúlytalanságokkal kapcsolatos aggályok.
Címlapkép forrása: EU
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