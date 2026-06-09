Parkolópályára kerülhet az ukrán csatlakozási folyamat

Jövő héten történelmi mérföldkőhöz érkezhet Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamata, amikor megnyílhat az első hivatalos tárgyalási klaszter Kijev és az Európai Unió között. A lépést ez idáig az Orbán-kormány akadályozta, azonban
miután a Tiszának három hét alatt sikerült megegyezni az ukrajnai magyar kisebbséget illető jogokról, Magyarország elállt a formális egyeztetések blokkolásától.
Ahogy arról korábban részletesen beszámoltunk, jelenleg nem úgy tűnik, hogy Ukrajna 5 éven belül képes lenne megszerezni a tagságot, a Politico szerint azonban a háttérben egyre látványosabb feszültség alakult ki az ukrán vezetés, az Európai Bizottság és több tagállam között, mivel Ukrajna a folyamat felgyorsítását szeretné.
Az ukrán kormány célja, hogy még a nyár vége előtt ne csak egy, hanem több tárgyalási klasztert is megnyissanak. Kijev ezt fontos politikai jelzésnek tekintené a háború sújtotta ország lakossága és saját politikai vezetése felé, ami igazolná, hogy az uniós tagság nem csupán távoli ígéret, hanem kézzelfogható folyamat. A lapnak nyilatkozó ukrán diplomaták azonban attól tartanak, hogy ha a tárgyalások lendülete megtörik, az alááshatja az uniós integrációba vetett bizalmat is.
Az Európai Bizottság szóvivői az elmúlt napokban valóban hangsúlyozták, hogy jelenleg kizárólag az első klaszter (fundamentumok) megnyitásáról tudnak beszélni, további tárgyalási fejezetek vagy klaszterek menetrendjéről egyelőre nincs döntés.
Brüsszl azért is óvatos, mert aggódnak az ukrán reformfolyamat lassulása miatt. Bár az ország jelentős lépéseket tett az igazságügyi, korrupcióellenes és intézményi reformok terén, az elmúlt hónapokban több fontos jogszabály elfogadása is akadozott, pedig a csatlakozási folyamat hitelességéhez a Bizottság szerint továbbra is folyamatos reformteljesítményre van szükség.
Az ukrán vezetés számára további aggodalmat jelentenek azok a francia és német szakpolitikai elképzelések, amelyek teljes jogú tagság helyett átmeneti megoldásokat, például valamilyen társult vagy részleges tagsági formát vetnek fel a tagjelölt országok számára.
Kijev hivatalosan nem utasítja el ezeket az ötleteket, ugyanakkor világos garanciákat szeretne arra, hogy a folyamat végén valódi uniós tagság vár rá, nem pedig egy tartós köztes státusz.
A helyzetet jól mutatja Marta Kos bővítési biztos e heti kijevi látogatása is, ahol a lap szerint leginkább a nyugalom és a munka fenntartását (keep calm, carry on) ösztönző üzenetekkel operált.
Bár mindkét fél áttörésként értékeli az első klaszter várható megnyitását, a következő hónapok kulcskérdése az lesz, hogy Ukrajna megkapja-e a lehetőséget további tárgyalási klaszterek megnyitására is, vagy a folyamat egy időre valóban lelassul az első siker után.
Címlapkép forrása: EU
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