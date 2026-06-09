Veszélyes fegyverré vált az, amiből súlyos hiány van – Egy eddig kiaknázatlan aranybányával vághat vissza az unió

A biztos a csatornának adott interjújában kiemelte, hogy a víz nemcsak a mindennapi élet, az energiatermelés és az élelmiszer-előállítás alapvető erőforrása, de szűkössége globális szinten akár konfliktusokhoz is vezethet, míg a természeti erőforrások ugyanakkor stratégiai eszközként is felhasználhatók.
Lengyelország, Finnország és Litvánia például a keleti határaik mentén fekvő, korábban kiszárított tőzeglápok elárasztásának lehetőségét vizsgálja.
Ez a lépés egyszerre szolgálná a klímavédelmet és a honvédelmet, mivel a mocsaras terep fizikailag akadályozza a nehéz haditechnika, például a harckocsik előrenyomulását. Litvániában a védelmi és a környezetvédelmi tárca már közösen dolgozik a projekten.
Roswall hivatkozott a brit Környezetvédelmi, Élelmiszerügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (DEFRA) nemrégiben közzétett jelentésére is, amelynek elkészítésében a belföldi és a külső hírszerzésért felelős titkosszolgálatok, az MI5 és az MI6 is részt vettek.
A dokumentum szerint a természet pusztulása jelenti a legnagyobb veszélyt az Egyesült Királyság nemzetbiztonságára.
A szerzők figyelmeztetnek, hogy határozott közbelépés nélkül a biológiai sokféleség csökkenése geopolitikai instabilitáshoz, gazdasági bizonytalansághoz, konfliktusokhoz, migrációhoz, valamint az erőforrásokért folytatott fokozott versengéshez vezethet.
A jelentés a brit élelmiszer- és műtrágyapiaci importfüggőségre is felhívta a figyelmet, az Európai Unió saját kiszolgáltatottsága az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus nyomán vált kézzelfoghatóvá. A globális mezőgazdasági ellátási láncok szempontjából kulcsfontosságú Hormuzi-szoros iráni blokádja miatt az európai gazdáknak jelentősen megemelkedett műtrágyaárakkal kellett szembesülniük.
Roswall szerint ez ismét megmutatja, hogy a függőségnek ára van, hozzátéve, hogy Európa az energia és a kritikus fontosságú nyersanyagok tekintetében is nagymértékben rászorul az Unión kívüli országokra.
A biztos szerint ebben az összefüggésben a körforgásos gazdaságról szóló jogszabálycsomag döntő szerepet játszik majd Brüsszel stratégiai autonómiájának megteremtésében. Roswall kiemelte, hogy nemcsak Európának van szüksége ezekre a kritikus fontosságú nyersanyagokra, így a megszerzésükért folyó verseny egyre élesebb. Hozzátette, hogy az önellátás növelésében a körforgásos szemlélet kulcsfontosságú, hiszen tulajdonképpen egy aranybányán ülünk, amelyet egyelőre nem használunk ki.
A 2026 végén benyújtani tervezett körforgásos gazdasági jogszabálycsomag célja, hogy növelje a hulladékból visszanyert és újrafelhasznált anyagok arányát, ezáltal csökkentse az elsődleges nyersanyagok importját, például az elektromos és elektronikai berendezések gyártásában. Az elsődleges nyersanyagok a természetből közvetlenül kitermelt, feldolgozatlan erőforrásokat jelentik. Ennek érdekében az Európai Unió egységes piacot kíván létrehozni a másodlagos nyersanyagoknak, vagyis a hulladékból vagy az élettartamuk végére ért termékekből visszanyert, újrahasznosított anyagoknak. Roswall elismerte, hogy az elsődleges nyersanyagok ma még olcsóbbak a másodlagosaknál, ám készleteik egyre szűkösebbek, ráadásul a geopolitikában egyre inkább fegyverként használják őket, így a fogyasztóknak, a döntéshozóknak és a vállalkozásoknak egyaránt szemléletváltásra van szükségük.
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