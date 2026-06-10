E-autót venne? Megemelték az állami támogatási program limitjét

A változás első ránézésre technikai módosításnak tűnik, de jól illeszkedik abba a nagyobb folyamatba, amely most az uniós források lehívása körül zajlik. Mint arról beszámoltunk, az Európai Bizottság a Portfolio-t arról tájékoztatta, hogy megkapta Magyarország átdolgozott helyreállítási és ellenállóképességi tervét. A dokumentum benyújtása után elindul a bizottsági értékelés, majd a tagállamokat tömörítő Tanácsnak kell jóváhagynia a módosított tervet.
A tét jelentős: a korábbi politikai megállapodás alapján a helyreállítási alapból mintegy 10 milliárd euró válhat elérhetővé Magyarország számára.
A most módosított konstrukció a „Közúti elektromos jármű beszerzés támogatása vállalkozásoknak” című, RRF-pályázat, amelynek lényege, hogy vállalkozások tisztán elektromos meghajtású járműveket szerezzenek be saját használatra.
A felhívás azon kevés helyreállítási alapos projektek egyike, amely kész van a befejezéshez és elszámolható lehet az augusztus 31-ig tartó projektzárási határidőig.
A határidő kitolása azért fontos, mert az RRF-források lehívása nem egyszerűen a pénzkeret rendelkezésre állásától függ, hanem attól is, hogy Magyarország teljesíti-e a helyreállítási tervben vállalt célokat és mérföldköveket. A vállalati e-autóprogram esetében ez konkrét darabszámot jelent: azt kell igazolni, hogy meghatározott számú tisztán elektromos jármű ténylegesen forgalomba került a vállalkozásoknál.
A pályázati feltételek módosításánál a legfontosabb változás, hogy a korábban vállalt darabszámot megemelték: a vállalkozások saját használatába kerülő, forgalomba helyezett teljesen elektromos járművek célértéke 9375-ről 10 ezer darabra nőtt. Ezzel párhuzamosan a cél teljesítésének határideje is módosult: a korábbi június 12. helyett június 30-ig kell elérni a vállalást.
A módosítás a kiadások elszámolhatóságát is ehhez igazítja: a programban 2023. november 1. és 2026. június 30. között felmerült költségek számolhatók el.
Címlapkép forrása: EU
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