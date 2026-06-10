Exkluzív: az Európai Bizottság megkapta Magyarország új tervét az EU-források lehívásához

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Magyarország hivatalosan is benyújtotta az átdolgozott helyreállítási és ellenállóképességi tervét – tájékoztatta az Európai Bizottság a Portfolio-t. A formális benyújtással elindul a terv módosításának és bizottsági értékelésének folyamata, amelynek végén a tagállamokat tömörítő Tanácsnak kell jóváhagynia a magyar tervet. Eközben a magyar kormány már benyújtotta a jogállamisági tárgyú törvénymódosításokat.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke május 29-én jelentették be, hogy Magyarország számára 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás válhat elérhetővé. Ebből 10 milliárd euró a helyreállítási és ellenállóképességi eszközből (RRF), további 6,4 milliárd euró pedig a korábban befagyasztott kohéziós forrásokból származna. Erről politikai megállapodást kötöttek: ennek elsőfelé a korrupcióellenes és egyéb jogállamisági tárgyú intézkedések végrehajtása és implementálása a magyar jogrendbe, a másik tétel, hogy egy új beruházási és reformtervet kell beadni, ami a pénz elköltésének céljait határozza meg.

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Az Európai Bizottság szerdán közölte a Portfolio-val

Magyarország hivatalosan is benyújtotta átdolgozott helyreállítási és ellenállóképességi tervét. Ez több héten át tartó, intenzív együttműködésen alapuló egyeztetéseket követett a magyar kormány és az Európai Bizottság között, és a korábban bejelentett politikai megállapodásra épül.

Az Európai Bizottság tájékoztatása alapján a módosított helyreállítási terv széles körű reformokat tartalmaz, köztük olyan intézkedéseket is, amelyek a korrupciós és jogállamisági aggályok kezelését célozzák. A terv emellett beruházási elemeket is tartalmaz, amelyek több kulcsterületet érintenek: az energiát, a lakhatást, a közlekedést és a kis- és középvállalkozásokat.

A Bizottság azt is jelezte, hogy a korábbi hetekben lezajlott intenzív egyeztetések miatt gyors értékelési folyamatra törekszik. A cél az, hogy a magyar terv módosítását a Tanács még júliusban jóváhagyhassa. Ez azért fontos, mert a források tényleges lehívása csak a formális uniós döntéshozatali lépések után indulhat meg.

Ahogy arról Kármán András pénzügy-, valamint Vitézy Dávid beruházás- és közlekedésügyi miniszterek tájékoztatói alapján írtunk, a felszabaduló források több nagyobb tételből állnak össze és több külön területre mennek.

A teljes visszaszerzett kohéziós forrásból mintegy 4,4 milliárd euró főként közlekedési és közműberuházásokra mehet, míg az egyetemi kutatás-fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó keret 2,2 milliárd euró lehet. Ezek azonban nem a mostani tervhez kapcsolódnak.

A beadott dokumentum a helyreállítási alap 10 milliárd eurójára vonatkozik, amelyből

2,6 milliárd euró már futó, de eddig fedezet nélküli RRF-projektek finanszírozására szolgálhat,

1,1 milliárd euró a CAF-villamosok beszerzésére és operatív programokból átemelt projektekre mehet,

1,5 milliárd euró az energiahálózat fejlesztését és felújítását segítheti, ugyanekkora keret juthat kkv-támogatási és hitelprogramokra,

míg a közlekedési beruházások teljes ismert kerete 1,8 milliárd euró lehet.

Utóbbiból 1 milliárd euró az Intercity-géppark cseréjére, 800 millió euró pedig HÉV-fejlesztésekre jutna. A lakhatási programok között kollégiumok és bérlakásprogramok is szerepelnek, de ennek pontos kerete egyelőre nem egyértelmű, vélhetően átfedések lesznek az RRF- és a kohéziós pénzek források.

Magát, a most benyújtott tervet egyelőre még nem tették nyilvánossá, de várhatóan a magyar kormány és az Európai Bizottság oldalán is elérhető lesz.

A források felszabadításához kapcsolódó jogállamisági feltételek teljesítésére Magyar Péter kormánya kedd este már be is nyújtotta a Magyar országgyűlésnek a szükséges törvénycsomagot.

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Ebben nem új brüsszeli feltételek teljesítéséről van szó, hanem a 2022 óta ismert és korábban vállalt jogállamisági, korrupcióellenes és átláthatósági intézkedések végrehajtásáról. A csomag központi eleme a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása: jelentősen bővülne a nyilatkozattételre kötelezettek köre, több esetben a közös háztartásban élő hozzátartozók vagyonnyilatkozatát is csatolni kellene, a nyilvános nyilatkozatokat pedig kereshető, elektronikus formában kellene közzétenni. Az ellenőrzésben az Integritás Hatóság kapna központi szerepet, széles adatkérési jogkörrel, banktitokhoz, adótitokhoz és más védett adatokhoz való hozzáféréssel. A mulasztásnak vagy a valótlan tartalmú vagyonnyilatkozatnak pénzbírság, megbízatásvesztés, eltiltás, súlyosabb esetben pedig büntetőjogi következménye is lehetne.

A törvénycsomag a közbeszerzések és a közpénzfelhasználás átláthatóságát is erősítené, ami régi brüsszeli elvárás.

Bevezetnék az átlátható gazdasági szereplő fogalmát, vagyis közbeszerzésben csak olyan vállalkozás vehetne részt, amelynek tényleges tulajdonosi és irányítási viszonyai megismerhetők. Főszabály szerint eredménytelen lenne az a közbeszerzési eljárás, amelyre csak egy ajánlat érkezik, kivéve, ha az ajánlatkérő objektív módon igazolja, hogy az egyetlen ajánlat a piac tényleges szerkezetéből fakad.

A csomag szigorítaná a magántőkealapok tényleges tulajdonosainak azonosítását, bővítené a tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz való hozzáférést, és nagyobb nyilvánosságot írna elő az 5 millió forint feletti támogatási és szerződéses adatoknál. Külön blokk rendezi a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét is: a nem felsőoktatási alapítványokat 2026, a felsőoktatásiakat 2027 nyaráig kellene felszámolni, miközben az átmeneti működésre, az elszámolásra, a kuratóriumi összeférhetetlenségre és a közfeladatok állami átvételére is részletes szabályokat vezetnének be.

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