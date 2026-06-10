Exkluzív: az Európai Bizottság megkapta Magyarország új tervét az EU-források lehívásához

Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke május 29-én jelentették be, hogy Magyarország számára 16,4 milliárd eurónyi uniós forrás válhat elérhetővé. Ebből 10 milliárd euró a helyreállítási és ellenállóképességi eszközből (RRF), további 6,4 milliárd euró pedig a korábban befagyasztott kohéziós forrásokból származna. Erről politikai megállapodást kötöttek: ennek elsőfelé a korrupcióellenes és egyéb jogállamisági tárgyú intézkedések végrehajtása és implementálása a magyar jogrendbe, a másik tétel, hogy egy új beruházási és reformtervet kell beadni, ami a pénz elköltésének céljait határozza meg.
Az Európai Bizottság szerdán közölte a Portfolio-val
Magyarország hivatalosan is benyújtotta átdolgozott helyreállítási és ellenállóképességi tervét. Ez több héten át tartó, intenzív együttműködésen alapuló egyeztetéseket követett a magyar kormány és az Európai Bizottság között, és a korábban bejelentett politikai megállapodásra épül.
Az Európai Bizottság tájékoztatása alapján a módosított helyreállítási terv széles körű reformokat tartalmaz, köztük olyan intézkedéseket is, amelyek a korrupciós és jogállamisági aggályok kezelését célozzák. A terv emellett beruházási elemeket is tartalmaz, amelyek több kulcsterületet érintenek: az energiát, a lakhatást, a közlekedést és a kis- és középvállalkozásokat.
A Bizottság azt is jelezte, hogy a korábbi hetekben lezajlott intenzív egyeztetések miatt gyors értékelési folyamatra törekszik. A cél az, hogy a magyar terv módosítását a Tanács még júliusban jóváhagyhassa. Ez azért fontos, mert a források tényleges lehívása csak a formális uniós döntéshozatali lépések után indulhat meg.
Ahogy arról Kármán András pénzügy-, valamint Vitézy Dávid beruházás- és közlekedésügyi miniszterek tájékoztatói alapján írtunk, a felszabaduló források több nagyobb tételből állnak össze és több külön területre mennek.
A teljes visszaszerzett kohéziós forrásból mintegy 4,4 milliárd euró főként közlekedési és közműberuházásokra mehet, míg az egyetemi kutatás-fejlesztési tevékenységekhez kapcsolódó keret 2,2 milliárd euró lehet. Ezek azonban nem a mostani tervhez kapcsolódnak.
A beadott dokumentum a helyreállítási alap 10 milliárd eurójára vonatkozik, amelyből
- 2,6 milliárd euró már futó, de eddig fedezet nélküli RRF-projektek finanszírozására szolgálhat,
- 1,1 milliárd euró a CAF-villamosok beszerzésére és operatív programokból átemelt projektekre mehet,
- 1,5 milliárd euró az energiahálózat fejlesztését és felújítását segítheti, ugyanekkora keret juthat kkv-támogatási és hitelprogramokra,
- míg a közlekedési beruházások teljes ismert kerete 1,8 milliárd euró lehet.
Utóbbiból 1 milliárd euró az Intercity-géppark cseréjére, 800 millió euró pedig HÉV-fejlesztésekre jutna. A lakhatási programok között kollégiumok és bérlakásprogramok is szerepelnek, de ennek pontos kerete egyelőre nem egyértelmű, vélhetően átfedések lesznek az RRF- és a kohéziós pénzek források.
Magát, a most benyújtott tervet egyelőre még nem tették nyilvánossá, de várhatóan a magyar kormány és az Európai Bizottság oldalán is elérhető lesz.
A források felszabadításához kapcsolódó jogállamisági feltételek teljesítésére Magyar Péter kormánya kedd este már be is nyújtotta a Magyar országgyűlésnek a szükséges törvénycsomagot.
Ebben nem új brüsszeli feltételek teljesítéséről van szó, hanem a 2022 óta ismert és korábban vállalt jogállamisági, korrupcióellenes és átláthatósági intézkedések végrehajtásáról. A csomag központi eleme a vagyonnyilatkozati rendszer átalakítása: jelentősen bővülne a nyilatkozattételre kötelezettek köre, több esetben a közös háztartásban élő hozzátartozók vagyonnyilatkozatát is csatolni kellene, a nyilvános nyilatkozatokat pedig kereshető, elektronikus formában kellene közzétenni. Az ellenőrzésben az Integritás Hatóság kapna központi szerepet, széles adatkérési jogkörrel, banktitokhoz, adótitokhoz és más védett adatokhoz való hozzáféréssel. A mulasztásnak vagy a valótlan tartalmú vagyonnyilatkozatnak pénzbírság, megbízatásvesztés, eltiltás, súlyosabb esetben pedig büntetőjogi következménye is lehetne.
A törvénycsomag a közbeszerzések és a közpénzfelhasználás átláthatóságát is erősítené, ami régi brüsszeli elvárás.
Bevezetnék az átlátható gazdasági szereplő fogalmát, vagyis közbeszerzésben csak olyan vállalkozás vehetne részt, amelynek tényleges tulajdonosi és irányítási viszonyai megismerhetők. Főszabály szerint eredménytelen lenne az a közbeszerzési eljárás, amelyre csak egy ajánlat érkezik, kivéve, ha az ajánlatkérő objektív módon igazolja, hogy az egyetlen ajánlat a piac tényleges szerkezetéből fakad.
A csomag szigorítaná a magántőkealapok tényleges tulajdonosainak azonosítását, bővítené a tényleges tulajdonosi nyilvántartáshoz való hozzáférést, és nagyobb nyilvánosságot írna elő az 5 millió forint feletti támogatási és szerződéses adatoknál. Külön blokk rendezi a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok ügyét is: a nem felsőoktatási alapítványokat 2026, a felsőoktatásiakat 2027 nyaráig kellene felszámolni, miközben az átmeneti működésre, az elszámolásra, a kuratóriumi összeférhetetlenségre és a közfeladatok állami átvételére is részletes szabályokat vezetnének be.
Címlapkép forrása: Dursun Aydemir/Anadolu via Getty Images
Megvan a NASA következő Hold-küldetésének legénysége: európai űrhajós is lesz a fedélzeten
Kulcsfontosságú misszió előtt állnak.
Mire készül az MBH Bank? - A kormányváltás után jöhet a beruházási fordulat
A 355–360 forintos euróárfolyam teljesen egészséges szint a cégeknek Szabó Levente szerint.
Komoly megtorpanás a technológiai piacon
Estek az ázsiai sztárpapírok.
Meglepő fordulat: hallani sem akarnak az euróról a helyiek
Egyre nagyobb az ellenállás.
Végveszélybe került az özvegyi nyugdíj: drasztikus reformra készül az EU motorja
Helyette egy teljesen másik rendszert kezdtek el pedzegetni.
Autósok, figyelem: hamarosan lejár a fontos határidő!
Megszólalt a NAV.
Figyelmeztet a szakértő: ez a változás vethet véget a nagy tőzsdei szárnyalásnak
Véget érhet a bikapiac.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
Megnyitott egy banki e-mailt, és kiderült: évente 47 000 forintot fizet feleslegesen
Évente tízezrek mehetnek el egy bankszámlára úgy, hogy észre sem veszed. Anna 47 000 forintot fizetett ki egy év alatt, majd megnézte, van-e olcsóbb megoldás. A cikkből kiderül, hol keresd a re
Irodapiaci fordulat Budapesten - gazdaságpolitikai váltás, ESG és AI
A budapesti irodapiac egyszerre állhat a prémium, ESG-kompatibilis terek iránti kereslet erősödése és az AI középtávú kockázatai előtt. The post Irodapiaci fordulat Budapesten - gazdaságpolit
Magyarország tartott ki legjobban a tömegközlekedés mellett, míg a régió autóba ült
Az elmúlt két évtizedben a BB tengely lakossága egyre kevésbé használja a buszt és a vonatot, a személyautó vált a mobilitás első számú eszközévé. Az... The post Magyarország tartott ki
Buborékok és bajnokok - a tőzsde mindenkori sztárjai a Nifty Fiftytől a Magnificent Sevenig
Minden tőzsdei korszaknak megvannak a maga "kiválasztottjai" - az a szűk részvénycsoport, amelyre az intézményi befektetők, az elemzők és a média szinte egyszerre szegezi a tekintetét. Mögö
A belga hatóság bekeményít: büntetőeljárások adatvédelmi jogsértés esetén
A belga Adatvédelmi Hatóság ("GBA") 2026 májusában hivatalosan bejelentette, hogy a jövőben aktívan élni kíván a büntetőeljárás kezdeményezésének lehetőségével az adatvédelmi szabá
GloBE-bevallás 2026: mit kell tudni a június 30-i QDMTT és GIR határidőről?
Még csak most ért véget a 2025-ös beszámolókészítési és TAO-HIPA bevallási időszak, máris az első éles GloBE-bevallási szezon közepén vagyunk. A 2024-es helyi QDMTT bevallásig és a GIR
A hét legfontosabb elemzés 2026 áprilisából - Egészség, megtakarítások, árak, munkahelyek, oktatás, Ukrajnából menekültek
A magyar elemző, kutató világ 25 új adatokat, kutatási eredményeket bemutató elemzéseit szemlézve mutatjuk be a hét legérdekesebb munkát. A hónap üzenete: Az ország helyzete a bizonytalansá
Közép-Európa legnagyobb VRFB-tárolója épül meg (x)
Szűrővizsgálat vagy műtét? Egészséghitellel nem jelent gondot! (x)
Az új konstrukció révén már nem kell kompromisszumot kötnie.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Megfordult a széljárás, lépéselőnyben Kijev – Teljesen kicsúszik az irányítás Putyin kezei közül?
Nem fest jól a helyzet Moszkva szemszögéből.
Mindenkit meglepett a friss adat: az MNB is zöld lámpát kapott a kamatcsökkentésre?
A keddi Checklistben a friss inflációs adatról beszélgettünk.
Megvan, honnan jöhet az első százmilliárdos spórolás a Tisza-kormánynak
Könnyebb lehet, mint gondoltuk.