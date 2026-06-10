Migrációs paktum: kiderült a részlet, amiről egy kormány se szívesen beszél

Az új uniós szabályozás lehetővé teszi a kiutasítási határozattal érintett személyek átszállítását az EU-n kívüli, úgynevezett visszatérési központokba (return hub). Az ötletről tulajdonképpen 2016 óta folyamatos a vita, mert az uniós tagállamok nagy része régen akart valamilyen hatékony mechanizmust, hogy hazaküldhesse az elutasított kérelmek után a menedékkérőket, valamint biztonságos módon deportálhassák azokat, akik vétettek a fogadó országok törvényei ellen.
A javaslatot felvetette Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök is, de a leghatékonyabban Olaszország és Giorgia Meloni kormánya dolgozott a terven, akik Albániával kötöttek egy visszatérítési megállapodást.
A Róma által vázolt terv jogilag ingoványosnak tűnt, mert külső menedékkérelmi ügyintéző pontokat hoztak létre, ott szigorú őrizeti feltételeket és visszafogadási kötelmet építettek a Tiranával aláírt szerződésbe. Az Európai Unió Bírósága viszont megfelelőnek találta a rendszert, így ez lehet a modell a kitoloncolásokat könnyítő tervhez a migrációs paktumon belül.
A terv most már uniós szinten a finisre fordulat, Nikólasz Joannídisz ciprusi migrációs miniszter szerint a politikai egyezség komoly lendületet ad a tagállami törekvéseknek. Hozzátette, hogy a jogalap elfogadását követően az elkövetkező hónapokban több ország – köztük Ciprus is – megkezdi a részletszabályok kidolgozását.
Az olasz tervnél annyiban még szigorúbb a rendszer – mint azt a ciprusi miniszter kifejtette –, hogy az általános elképzelés szerint ezeket a létesítményeket nem az európai határok közvetlen közelében, hanem például Afrikában vagy Ázsiában hoznák létre.
Olaszország terve már követőket is talált: Németország, Hollandia, Dánia, Ausztria és Görögország is rendszeresen egyeztet a kérdésben, ráadásul Berlin és Hága már az év végére konkrét terveket ígér. Az északi államok eközben egy kísérleti program elindítását mérlegelik: Johan Forssell svéd migrációs miniszter elmondta, hogy az egyik elképzelés szerint a központokat kizárólag egy-egy meghatározott állampolgárságú csoport számára tartanák fenn.
Példaként Szíriát, Afganisztánt és Szomáliát említette, ahová az EU-nak jelenleg rendkívül nehéz visszaküldenie a menedékkérőket.
Forssell hozzátette, szerencsésnek tartotta volna, ha maga az Európai Bizottság irányít egy ilyen mintaprojektet, ám a testület egyértelművé tette, hogy ettől elzárkózik.
A jóváhagyásra váró tervezet kimondja, hogy a tagállamok kizárólag olyan harmadik országokkal köthetnek megállapodást, amelyek maradéktalanul tiszteletben tartják az emberi jogokat és a nemzetközi jog elveit, különösen a visszaküldés tilalmát (non-refoulement).
A migrációs paktumba beemelendő központok működésének megkezdése előtt kötelező lesz tájékoztatni az Európai Bizottságot és a többi tagállamot, míg Joannídisz hangsúlyozta, hogy az emberi jogok védelme jelenti majd a megállapodások legfőbb mércéjét, és az EU a Nemzetközi Migrációs Szervezettel, valamint az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságával együttműködve kívánja garantálni a szabályok betartását.
A jogvédő szervezetek ugyanakkor komoly aggályokat fogalmaztak meg a tervekkel kapcsolatban már az olasz mintaprojekt elstartolásakor: Olivia Sundberg, az Amnesty International uniós migrációs szakértője rámutatott, hogy a megállapodás számos megválaszolatlan kérdést hagy maga után a központok gyakorlati működését illetően. Tisztázatlan például, hogy ezek tranzitállomásként vagy hosszú távú elhelyezést nyújtó intézményként szolgálnak-e majd, fogva tartásnak minősül-e az ott-tartózkodás, és pontosan kiket küldenek oda. Hozzátette, hogy a központok földrajzi elszigeteltsége miatt sérülhet az átláthatóság, a külső ellenőrizhetőség, valamint a jogi tanácsadáshoz való hozzáférés is.
Fernando Grande-Marlaska spanyol belügyminiszter ellenezte a megállapodást, mivel attól tart, hogy a központok megfelelő garanciák nélkül jöhetnek létre.
Aggálya még, hogy akár olyan családokat is kitoloncolhatnának oda gyermekeikkel együtt, akiknek semmilyen kötődésük nincs a fogadó országhoz. Luxemburg jelezte, hogy bár elvben támogatja a központok felállítását, a nők és gyermekek odaszállítását ellenzi.
A szabályozásnak a hatálybalépés előtt még az Európai Parlament jóváhagyásán, valamint a tagállami miniszterek végleges szavazásán is át kell esnie, hogy migrációs paktum része legyen.
Címlapkép forrása: EU
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