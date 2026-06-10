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Összesen 540 milliárd forintos energetikai pályázat jött ki, de nagyon szoros a határidő
Uniós források

Összesen 540 milliárd forintos energetikai pályázat jött ki, de nagyon szoros a határidő

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A kormány több száz milliárd forintos vissza nem térítendő támogatási programot hirdetett az áramhálózati engedélyesek számára a nemrég felszabadított uniós RRF-forrásokból. A pályázók számára azonban komoly kihívást jelenthet, hogy a beadásra mindössze egyhónapos időablak áll rendelkezésre.

A kormány a sikeres brüsszeli egyeztetések után - ahogy arról a Portfolio is beszámolt -

összesen 540 milliárd forintos keretösszeggel hirdetett meg vissza nem térítendő támogatási programokat az áramhálózati engedélyesek számára

- amely összeg lényegében lefedi az előzetesen kommunikált és felszabadított 1,4 milliárd eurós uniós forrást.

A most feltöltött tervezeteket még a héten lehet véleményezni. Ezt követően jön a pályázási időszak, amire egy rendkívül szűk, mindössze egyhónapos időablak lesz június 19 és július 20 között. A gyors beadás kényszere mögött valójában az áll, hogy az RRF-források végső fizikai végrehajtási határideje 2030. december 31, miközben komplex és időigényes energetikai beruházásokról van szó.

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A két tervezet pontosan kijelöli az uniós RRF-alapokból finanszírozott hazai energetikai modernizáció két legfontosabb csapásirányát. A források elosztása és a támogatási struktúra az alábbiak szerint válik el egymástól:

  • Rugalmas és biztonságos villamosenergia-hálózat biztosítása (RRF-6.1): Ez a nagyobb, 486 milliárd forintos keretösszegű konstrukció, amely az időjárásfüggő megújuló energiaforrások (kiemelten a napelemes rendszerek) rendszerbe integrálását célozza. A programban a villamosenergia-elosztók maximum 75%-os, míg az átviteli rendszerirányító (MAVIR) maximum 90%-os támogatási intenzitás mellett igényelhet önrészt igénylő forrásokat a nagy-, közép- és kisfeszültségű hálózatok, valamint alállomások strukturális fejlesztésére.
  • Okosmérés elterjesztése (RRF-6.7.1): A kisebb, 54 milliárd forintos keretű pályázat kifejezetten az okos villamosenergia-fogyasztásmérők beszerzésére és lakossági/ipari telepítésére fókuszál. Itt a támogatás mértéke 100%-os, vagyis az elosztótársaságoknak nem szükséges hozzá önerőt biztosítaniuk.

Mint ahogy azt fentebb jeleztük, pályázni kizárólagosan az áramhálózati engedélyesek tudnak, tehát az átviteli rendszerirányító (MAVIR) és a 6 területi elosztói társaság (az EON, az OPUS TITÁSZ, az ELMŰ és az MVM hálózati vállalatai) pályázhat.

Címlapkép forrása: Portfolio

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