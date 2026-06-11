Az EU lerázza láncait, katonai szövetséggé válik

Andrius Kubilius, az EU védelmi biztosa olyan kezdeményezésen dolgozik, amelyben a tagállamok önkéntes alapon, közösen finanszíroznák azokat a stratégiai katonai képességeket, amelyeket jelenleg nagyrészt az Egyesült Államok biztosít a NATO-nak. A terv hátterében Washington döntése áll, miszerint számos katonai eszközt – köztük felderítő drónokat és légi utántöltő repülőgépeket – a továbbiakban nem kíván a szövetség rendelkezésére bocsátani. Kubilius becslése szerint az amerikai képességek teljes kiváltása mintegy 500 milliárd euróba kerülne, szakértők szerint pedig akár az ezermilliárd dollárt is elérheti. A kezdeményezés még korai szakaszban van, és számos akadállyal néz szembe, a tagállamok brüsszeli befolyással szembeni óvatosságától az amerikai ellenálláson át a szükséges fejlesztések évtizedes időigényéig.

Andrius Kubilius, az Európai Unió védelmi biztosa egy olyan új kezdeményezésen dolgozik, amelyben a tagállamok önkéntes alapon, közösen finanszíroznák azokat a stratégiai katonai képességeket, amelyeket jelenleg nagyrészt az Egyesült Államok biztosít a NATO számára - közölte a Politico.

A tervek szerint a csatlakozó tagállamok a tavaly megemelt védelmi költségvetésük egy részét fordítanák a közös fejlesztésekre, miközben az Európai Unió a beszerzési folyamatok koordinálásával nyújtana segítséget.

Kubilius kedden javasolta, hogy a tagállamok állapodjanak meg a nemzeti védelmi kiadásaik egy részének ilyen célú felosztásáról.

A biztos becslése szerint az amerikai katonai képességek teljes kiváltása mintegy 500 milliárd euróba kerülne, amit a közösség következő többéves pénzügyi keretéből biztosan nem lehet fedezni.

A kezdeményezés hátterében Washington múlt havi lépése áll, miután az Egyesült Államok részletes listát adott át NATO-szövetségeseinek azokról a katonai eszközökről, amelyeket a továbbiakban nem kíván a szövetség rendelkezésére bocsátani. A jegyzéken többek között nagy hatótávolságú felderítő drónok és KC-135 típusú légi utántöltő repülőgépek is szerepelnek, ami tovább fokozta az amerikai elkötelezettséggel kapcsolatos aggodalmakat a Trump-adminisztráció alatt.

A stratégiai támogató képességek közé tartoznak a hadműveleti vezetési és irányítási rendszerek, az űralapú hírszerzés, a műholdas felderítés, a légi utántöltés, valamint a harctéri logisztikai platformok. Kubilius a múlt héten tizenhat olyan európai parlamenti képviselővel egyeztetett Brüsszelben, akik az Európai Védelmi Unió Csoportot alkotják. A felek megállapodtak a koncepció közös kidolgozásában, jóllehet a kezdeményezés még nagyon korai szakaszban van, így még nem dőlt el, hogy végül jogalkotási javaslatként vagy kötetlenebb ösztönzőként ölt-e testet.

A tervnek ugyanakkor számos akadállyal kell szembenéznie: a tagállamok óvatosak a védelmi beszerzések feletti brüsszeli befolyással kapcsolatban, miközben az Egyesült Államok is ellenállást tanúsíthat a kulcsfontosságú európai fegyvermegrendeléseinek elvesztése miatt, ráadásul az orosz fenyegetés elhárításához rendkívül gyors fejlesztési és gyártási kapacitásokra lenne szükség.

A Kieli Világgazdasági Intézet múlt havi becslése szerint az amerikai vezetési és irányítási rendszerek, a műholdas felderítés, a kommunikációs és navigációs eszközök, az űrindítási infrastruktúra, a légi felderítés, a katonai felhőszolgáltatások, az elektronikai hadviselési rendszerek, valamint a stratégiai légiszállítási képességek pótlása Európának legalább 200 milliárd eurójába kerülne, és több mint egy évtizedet venne igénybe. Más szakértők szerint az amerikai, nem nukleáris katonai képességek kontinensen történő teljes körű helyettesítése akár az ezermilliárd dollárt is elérheti.

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