Az EU lerázza láncait, katonai szövetséggé válik

Andrius Kubilius, az Európai Unió védelmi biztosa egy olyan új kezdeményezésen dolgozik, amelyben a tagállamok önkéntes alapon, közösen finanszíroznák azokat a stratégiai katonai képességeket, amelyeket jelenleg nagyrészt az Egyesült Államok biztosít a NATO számára - közölte a Politico.
A tervek szerint a csatlakozó tagállamok a tavaly megemelt védelmi költségvetésük egy részét fordítanák a közös fejlesztésekre, miközben az Európai Unió a beszerzési folyamatok koordinálásával nyújtana segítséget.
Kubilius kedden javasolta, hogy a tagállamok állapodjanak meg a nemzeti védelmi kiadásaik egy részének ilyen célú felosztásáról.
A biztos becslése szerint az amerikai katonai képességek teljes kiváltása mintegy 500 milliárd euróba kerülne, amit a közösség következő többéves pénzügyi keretéből biztosan nem lehet fedezni.
A kezdeményezés hátterében Washington múlt havi lépése áll, miután az Egyesült Államok részletes listát adott át NATO-szövetségeseinek azokról a katonai eszközökről, amelyeket a továbbiakban nem kíván a szövetség rendelkezésére bocsátani. A jegyzéken többek között nagy hatótávolságú felderítő drónok és KC-135 típusú légi utántöltő repülőgépek is szerepelnek, ami tovább fokozta az amerikai elkötelezettséggel kapcsolatos aggodalmakat a Trump-adminisztráció alatt.
A stratégiai támogató képességek közé tartoznak a hadműveleti vezetési és irányítási rendszerek, az űralapú hírszerzés, a műholdas felderítés, a légi utántöltés, valamint a harctéri logisztikai platformok. Kubilius a múlt héten tizenhat olyan európai parlamenti képviselővel egyeztetett Brüsszelben, akik az Európai Védelmi Unió Csoportot alkotják. A felek megállapodtak a koncepció közös kidolgozásában, jóllehet a kezdeményezés még nagyon korai szakaszban van, így még nem dőlt el, hogy végül jogalkotási javaslatként vagy kötetlenebb ösztönzőként ölt-e testet.
A tervnek ugyanakkor számos akadállyal kell szembenéznie: a tagállamok óvatosak a védelmi beszerzések feletti brüsszeli befolyással kapcsolatban, miközben az Egyesült Államok is ellenállást tanúsíthat a kulcsfontosságú európai fegyvermegrendeléseinek elvesztése miatt, ráadásul az orosz fenyegetés elhárításához rendkívül gyors fejlesztési és gyártási kapacitásokra lenne szükség.
A Kieli Világgazdasági Intézet múlt havi becslése szerint az amerikai vezetési és irányítási rendszerek, a műholdas felderítés, a kommunikációs és navigációs eszközök, az űrindítási infrastruktúra, a légi felderítés, a katonai felhőszolgáltatások, az elektronikai hadviselési rendszerek, valamint a stratégiai légiszállítási képességek pótlása Európának legalább 200 milliárd eurójába kerülne, és több mint egy évtizedet venne igénybe. Más szakértők szerint az amerikai, nem nukleáris katonai képességek kontinensen történő teljes körű helyettesítése akár az ezermilliárd dollárt is elérheti.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Sürgősen lép a NATO az orosz drónok miatt - Zárt ajtók mögött döntöttek a folytatásról
Azonnali intézkedés szükséges.
Hamarosan elkészül a világ legnagyobb stadionja, 135 ezer ember fér el benne
Éjjel-nappal, több ezer munkás dolgozik a hatalmas létesítményen.
Miért nem omlott össze az iráni gazdaság a háború miatt?
Egyelőre túlélnek a háború negyedik hónapjában.
Donald Trump: Imádom az inflációt!
Magyarázkodni kényszerült az amerikai elnök.
Elmarad a létfontosságú segítség: egy utcanév miatt robbant ki a diplomáciai botrány Ukrajnában
Folyamatosan mélyül a szakadék Ukrajna és az ország egykori szoros támogatója közt.
Tűzveszély miatt egymillió autót hívnak vissza
Leállított állapotban is kigyulladhatnak, nem parkolhatnak garázsban.
Nyilvánosságra került a szerződés: 50 évre bebetonozhatták volna Krausz Ferenc alapítványának ezermilliárdos támogatását
A teljes időszakra vetített támogatás 1000 és 1600 milliárd forint között alakult volna.
Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk
A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th
"Regime change" a Fed élén: mit hozhat a Warsh-korszak a piacoknak?
Kevin Warsh kevesebb jegybanki iránymutatást, kisebb Fed-mérleget és adatvezéreltebb monetáris politikát ígér - miközben az inflációs és geopolitikai kockázatok ismét próbára tehetik a kö
GloBE-bevallás 2026: mit kell tudni a június 30-i QDMTT és GIR határidőről?
Még csak most ért véget a 2025-ös beszámolókészítési és TAO-HIPA bevallási időszak, máris az első éles GloBE-bevallási szezon közepén vagyunk. A 2024-es helyi QDMTT bevallásig és a GIR
A világ legnagyobb sportüzlete - Az idei VB minden rekordot megdönthet
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság már a kezdő sípszó előtt történelmet írt. Először rendez három ország közösen vb-t, először indul 48 csapat, és először lépheti át a... The post
Eljött a légitársasági részvények ideje az olajár esése után?
A Brent visszahúzódása javítja a légitársaságok rövid távú kockázat-hozam képét, de a szektorfordulót csak a kulcsszintek fölötti zárások erősítenék meg. A Delta és a United lehet a s
Könnyen csapdává válhat a SpaceX körüli eufória
A történelem nem feltétlenül azoknak kedvez, akik a legnagyobb várakozások közepette szállnak be. Az IPO-k többsége hosszabb távon alulteljesíti a piacot, a valódi szupernyertes vállalatok...
Az 1,8%-os májusi inflációs adat teret nyithat a kamatcsökkentésnek
A vártnál kedvezőbb, 1,8 százalékos éves inflációt mért a KSH. Ezen kifejezetten kedvező adatok növelik a jegybank mozgásterét lehetőséget teremtve az alapkamat újabb csökkentésére. De m
Irodapiaci fordulat Budapesten - gazdaságpolitikai váltás, ESG és AI
A budapesti irodapiac egyszerre állhat a prémium, ESG-kompatibilis terek iránti kereslet erősödése és az AI középtávú kockázatai előtt. The post Irodapiaci fordulat Budapesten - gazdaságpolit
Karnyújtásnyira az EU-s pénzek: ennyi elegendő lesz a Bizottságnak?
Fontos lépések történtek.
Aszódi Attila: Ha elengedjük Paks II.-t, a sor végére kerülhetünk
Nehéz nukleáris projektek előtt Magyarország.
Megfordult a széljárás, lépéselőnyben Kijev – Teljesen kicsúszik az irányítás Putyin kezei közül?
Nem fest jól a helyzet Moszkva szemszögéből.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?