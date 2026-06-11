Jön a migrációs paktum, és nemcsak Magyar Péter, az egész EU készül már a kitoloncolásokra fókuszáló rendszerre

Pénteken hatályossá válik az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma, amely egységesebb keretet ad a menedékkérelmek elbírálásának, megerősíti a külső határvédelmet és egy új szolidaritási mechanizmust vezet be a tagállamok között. A rendszer azonban nem jelent automatikus migránsbefogadást: a tagállamok áthelyezés helyett pénzügyi vagy operatív hozzájárulással is teljesíthetik kötelezettségeiket, sőt különleges helyzetben mentességet is kérhetnek. Az uniós intézmények már a paktum bevezetése előtt megkezdték a kitoloncolási szabályok szigorítását és a harmadik országbeli visszatérési központok kialakításának előkészítését. A Magyar Péter vezette kormány azt hangsúlyozza, hogy Magyarország nem kér az áthelyezésből, miközben több tagállam – köztük Lengyelország és Hollandia – szintén mentességre törekszik a szolidaritási kötelezettségek alól.

Péntektől teljes körűen alkalmazandóvá válik az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma, amely a 2015-ös válság óta húzódó egyik legnagyobb uniós belpolitikai vitát zárja le jogi értelemben – jelentette be az Európai Bizottság. A szabálycsomag célja, hogy

egységesebb rendbe terelje a menedékkérelmek elbírálását, megerősítse a külső határokon végzett előszűrést, gyorsítsa az eljárásokat, és egy kötelező szolidaritási rendszeren keresztül – amely a befogadástól a pénzügyi és jogi tehermegisztásig – ossza meg a migrációs nyomás kezelését a tagállamok között.

A paktum azonban már az indulásakor sem egy lezárt reformnak, hanem inkább egy szigorodó európai migrációs politika egyik állomásának tűnik. Miközben az új rendszer péntektől élesedik, az uniós intézmények már külön szabályozáson dolgoznak a kitoloncolások felgyorsítására. Az Európai Tanács és az Európai Parlament június elején politikai megállapodásra jutott az új visszatérési szabályokról, amelyek célja, hogy könnyebb legyen hazaküldeni vagy harmadik országokban létrehozott visszatérési központokba szállítani azokat, akiknek nincs joguk az EU területén maradni.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az uniós migrációs politika súlypontja egyre inkább az eljárások lezárása és a tényleges visszaküldések felé tolódik.

A mostani paktum már önmagában is szigorúbb külső határkezelést, kötelező előszűrést, gyorsított határeljárásokat, hosszabb őrizeti lehetőségeket és a tagállamok közötti szorosabb adatmegosztást hoz. A következő körben viszont már arról van szó, hogy

az elutasított kérelmezők vagy más jogcím nélkül tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok esetében az EU ne csak határozatot hozzon, hanem ténylegesen végre is tudja hajtani a visszaküldést.

Ahogy arról írtunk, a visszatérési központok ügye különösen érzékeny, mert ezek nem feltétlenül az EU közvetlen szomszédságában működnének. A tervek szerint a tagállamok olyan harmadik országokkal köthetnének megállapodásokat, amelyek vállalják, hogy fogadják az EU-ból kiutasított embereket. A rendszer hívei szerint ez az egyetlen módja annak, hogy az unió ne csak papíron legyen képes visszaküldeni azokat, akiknek nincs joguk maradni. A jogvédő szervezetek viszont attól tartanak, hogy a központok működése nehezen lesz ellenőrizhető, és sérülhet a jogorvoslathoz, a tisztességes eljáráshoz vagy a visszaküldés tilalmához kapcsolódó védelem.

A hazai közbeszéd az új, erősebb rendszer kapcsán szalma- és délibáb érvelések vitájában sodródik. Pedig a Magyar Péter vezette magyar kormány már egyértelművé tette, hogy a paktum alkalmazása nem jelent automatikus migránsbefogadást Magyarország számára, és egyértelművé tette a miniszterelnök vasárnapi üzenetében, hogy

a Tisza Párt kormánya alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.

A kormányzat érvelése, hogy az új uniós rendszer nem klasszikus kvótaként működik, hanem többféle szolidaritási hozzájárulást enged: a tagállamok vállalhatnak áthelyezést, pénzügyi hozzájárulást vagy operatív támogatást is.

Ez fontos különbség a korábbi politikai vitákhoz képest. A paktum valóban tartalmaz kötelező szolidaritási mechanizmust, de ebből nem következik az, hogy minden tagállamnak menedékkérőket kellene befogadnia. A rendszerben az áthelyezés csak az egyik opció, mellette pénzügyi vagy gyakorlati támogatással is lehet teljesíteni a közös hozzájárulást.

Ráadásul azok az országok, amelyek maguk is migrációs nyomás alatt állnak vagy különleges helyzetre hivatkoznak, részleges vagy teljes könnyítést kérhetnek a szolidaritási kötelezettségek alól.

Erre már volt is példa: Lengyelország az ukrajnai háború miatt befogadott menekültek nagy számára és a belarusz határon tapasztalt migrációs nyomásra hivatkozva kért mentességet, és Donald Tusk kormánya azt kommunikálta, hogy nem lesz migránsáthelyezés Lengyelországba. Korábban Hollandia és a még Orbán Viktor vezette Magyarország is jelezte, hogy mentességet, illetve kimaradási lehetőséget kérne az új uniós menekültügyi és migrációs rendszer alól. Ez jól mutatja, hogy a paktum politikailag továbbra is kényes ügy maradt: a tagállamok jelentős része támogatja a közös határvédelmi és visszaküldési szabályok szigorítását, de a belpolitikai kommunikációban továbbra is igyekeznek elkerülni a „kötelező befogadás” látszatát.

A pénteken alkalmazandóvá váló paktum ezért egyszerre jelent uniós kompromisszumot és újabb viták kiindulópontját. Brüsszel azt állítja, hogy a rendszer a felelősség és a szolidaritás egyensúlyára épül, a tagállamok és az Európai Bizottság viszont már most azt keresik, hogyan lehetne még hatékonyabban lezárni az eljárásokat, visszaküldeni az elutasított kérelmezőket, és a migrációs nyomást minél inkább az EU külső határain kívül kezelni.

Címlapkép forrása: EU