Készül a szigorú uniós reform, ami Magyarországon is átírja az állami költéseket

Az Európai Bizottság július elején mutatja be közbeszerzési reformját, amely az évi 2500 milliárd eurós – az uniós GDP mintegy 15 százalékát kitevő – közbeszerzési piacot kívánja stratégiai gazdaságpolitikai eszközzé alakítani. A tervek szerint a rendszer egyszerűbb, digitálisabb és „európaibb” lenne: a legalacsonyabb ár logikája helyett az európai hozzáadott érték, a technológiai szuverenitás és a zöld szempontok kapnának nagyobb szerepet. Stéphane Séjourné bizottsági ügyvezető alelnök a magyar érdekekre is kitért: a kínai beruházásokat nem minősítenék újra visszamenőleg, de a jövőben maximalizálni kellene az Európában maradó termelést és munkahelyeket. A reform legnagyobb kihívása, hogy egyszerre csökkentse a bürokráciát és építsen be új stratégiai kritériumokat anélkül, hogy a már most is nehézkes rendszer tovább bonyolódna.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A közbeszerzés lépett elő az Európai Bizottság versenyképességi fordulatának egyik legfontosabb reformterületévé. Ez elsőre technikai jogalkotási ügynek tűnhet, valójában azonban az egyik legnagyobb gazdaságpolitikai kérdésről van szó: az Európai Unióban évente nagyjából 2500 milliárd euró értékben írnak ki közbeszerzéseket, ami az uniós GDP mintegy 15 százalékának felel meg.

Ha ezt a pénzt továbbra is főként a legalacsonyabb ár logikája alapján költik el, akkor a közbeszerzés megmarad adminisztratív eljárásnak, akár a túlkapacitás és állami támogatások miatt a kínai cégek helyzetét erősítenék csak a tenderek. Ha viszont az Európai Bizottság tervei szerint átalakul, akkor az uniós közpénz az európai ipari kapacitások, a technológiai szuverenitás, a zöld átállás és a stratégiai ágazatok támogatásának egyik fő eszköze lehet.

Ez a fordulat nem meglepő Enrico Letta és Mario Draghi versenyképességi jelentései és reformjavaslatai után, amelyek mind a lehetséges eszköztárban említik az állami tendereket. Letta az egységes piac újragondolását sürgette, mert szerinte az EU belső piaca egy korábbi, kevésbé geopolitizált gazdasági korszakban alakult ki, miközben ma már az Egyesült Államok, Kína és más nagy szereplők sokkal tudatosabban használják saját piacméretüket iparpolitikai célokra. Draghi jelentése még közvetlenebbül fogalmazta meg a problémát: Európa nemcsak keveset ruház be, hanem sokszor rosszul is szervezi meg a közös keresletet, széttöredezett nemzeti szabályok és párhuzamos eszközök között.

A közbeszerzés ezért a versenyképességi vitában már nem egyszerűen arról szól, hogyan lehet szabályosan elkölteni a közpénzt, hanem arról, hogyan lehet ezt a 2500 milliárd eurós keresletet európai gazdasági erővé alakítani.

A teljes közbeszerzési reform még nem került hivatalosan elfogadott bizottsági javaslatként az asztalra, de már közvetlen előkészítési szakaszban van, de Stéphane Séjourné, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke a Portfolio-nak adott interjúban már ennél konkrétabban fogalmazott: azt mondta, július elején mutatja be a közbeszerzések felülvizsgálatát, amelynek célja, hogy a rendszer egyszerűbbé, digitálisabbá és „európaibbá” váljon.

A reform kiindulópontja az, hogy a 2014-es közbeszerzési szabályok nem hozták meg azt a versenyerősítő hatást, amelyet az EU akkor várt tőlük. Az Európai Számvevőszék korábbi értékelése szerint 2011 és 2021 között több fontos mutató romlott:

nőtt az egyajánlatos eljárások aránya, alacsony maradt az ajánlattevők száma, és sok tagállamban továbbra sem vizsgálják az európai hozzáadott értéket.

Az Európai Parlamenti Kutatószolgálat háttéranyaga szerint 2021-ben nyolc tagállamban a közbeszerzések több mint 80 százalékát még mindig kizárólag a legalacsonyabb ár alapján ítélték oda, miközben a környezeti, innovációs és szociális szempontok csak korlátozottan jelentek meg.

Az Európai Bizottság ezért egyszerre akarja egyszerűsíteni és stratégiaibb szemléletűvé tenni egy eleve bonyolult rendszert, ami a reform legnagyobb belső feszültsége. A vállalatok és ajánlatkérők évek óta azt mondják, hogy a közbeszerzési eljárások túl hosszúak, túl bonyolultak jogi szempontból, túl kockázatosak, és különösen a kisebb vállalatok számára nehezen hozzáférhetők. Ugyanakkor az uniós testület most épp új célokat akar beépíteni:

európai hozzáadott értéket, zöld kritériumokat, technológiai és ipari szempontokat, ellátásbiztonságot, társadalmi feltételeket.

A kérdés az, hogy ezekből működőképes új közbeszerzési logika lesz-e, vagy a leegyszerűsítés nevében újabb rétegek kerülnek a már most is nehézkes rendszerre.

Séjourné a Portfolio-nak adott interjúban éppen a félelmeket akarta eloszlatni, az ipari gyorsítási jogszabályról beszélve azt hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság nem akar újabb előzetes adminisztratív falakat emelni a vállalatok elé. A javaslat szerinte önbevallásra és önhitelesítésre építene, vagyis a cégeknek meg kellene adniuk a szükséges információkat az európai hozzáadott értékről és zöld szempontokról, de nem minden egyes ügyben kellene előzetesen hosszú dokumentációs folyamaton végigmenniük. Az ellenőrzés logikája inkább utólagos lenne: ha kétség vagy probléma merül fel, akkor lehet célzott kontroll, de nem az lenne az alaphelyzet, hogy minden beruházást vagy közbeszerzési részvételt már az elején újabb papírmunkával lassítanak.

Ez különösen fontos a „Made in EU” kritérium miatt, ami már most is a vita fókuszában, de a következő hónapok egyik leginkább bírált eleme lesz.

Az Európai Bizottság azt szeretné, hogy bizonyos stratégiai területeken nagyobb szerepet kapjon az európai hozzáadott érték, vagyis az uniós közpénz ne csak beszerzést finanszírozzon, hanem európai termelési kapacitást, munkahelyeket, technológiai tudást és beszállítói láncokat is erősítsen. Séjourné szerint ehhez valóban meg kell határozni, mi számít európainak, de ez nem teljesen új logika: példaként a magyarországi autóipari beszállítókat említette, amelyek ma is adnak származási igazolásokat, és a beszállítói láncokban most is nyomon kell követni, honnan érkeznek az alkatrészek.

A beruházók döntéseit is újraírhatják a tervek

A magyar szempontból legérzékenyebb kérdés az új beruházások ügye: Magyarországon az elmúlt években több nagy kínai beruházás jelent meg, különösen az akkumulátoriparban, az autóipari alkatrészekben és a teljes járműgyártásban, de más területeken is folynak tárgyalások kínai termelőkkel. Séjourné egyértelművé tette, hogy a készülő szabályoknak nem lenne visszamenőleges hatályuk, vagyis a már megvalósult magyarországi kínai beruházásokat nem minősítenék újra utólag, de az újaknál megjelennének elvárások.

Ugyanakkor azt is mondta, hogy a jövőbeni beruházásoknál maximalizálni kell az Európában keletkező hozzáadott értéket. Becslése szerint a kínai beruházások ma nagyjából 10 százalékos hozzáadott értéket jelentenek a magyar gazdasági növekedésben, de szerinte ennél tovább kell menni: nem az a kérdés, jöhetnek-e kínai beruházások, hanem az, hogy ezekből mennyi termelés, érték, munkahely és technológiai kapacitás marad Európában.

Bár elsőre ez egy külön kérdésnek tűnik, két szempontból is fontos a külföldi beruházások ügy a közbeszerzési reform tágabb logikájában:

egyrészről a már meglévő szereplők – például egy buszgyártó – a közbeszerzésekben akkor vehet részt, ha átszervezi az ellátási láncát, hogy abban sok legyen az európai hozzáadott érték,

másrészről az új beruházásoknál már az egész termelést úgy kell megtervezni, hogy sok legyen az uniós komponens a késztermékekben.

Séjourné szerint a Bizottság nem a vállalat nemzetisége alapján akar különbséget tenni, nem arról van szó, hogy egy európai vállalat eleve jó, egy Európán kívüli pedig eleve rossz. A lényeg az, hogy ha közpénz, közbeszerzés vagy európai gazdaságstratégiai érdek van a rendszerben, akkor el kell érni, hogy a termelés egy része Európában történjen. A kérdés az, hogy mennyire tudnak vagy akarnak ehhez alkalmazkodni az újonnan megjelenő EU-n kívüli szereplők.

Nem elég, ha európai, legyen digitális is!

A közbeszerzési reform másik nagy ígérete a digitalizáció és az egységesebb európai piac, amelyben Séjourné szerint a Bizottság egy európai platformot akar, ahol az ajánlatok megjelennek, nagyobb az átláthatóság, és a közbeszerzések kevésbé széttöredezett nemzeti logikában működnek.

Ez közvetlenül kapcsolódik a belső piac egyik régi problémájához: a tagállami túlszabályozáshoz, vagyis a gold-platinghez. Séjourné szerint sokszor félreértés, hogy az európai szabály mindig több szabályt jelent. Ha egy közös uniós szabály 27 eltérő nemzeti szabályt vált ki, akkor az nem centralizáció önmagáért, hanem gyakorlati egyszerűsítés.

Tehát a közbeszerzési rendszereknél az Európai Bizottság egy egységes, minden tagországban használt eszközt venne igénybe.

Ez a magyar vállalatok szempontjából is lényeges lehet, mivel Séjourné magyarországi látogatásán arról beszélt, hogy a Bizottságnak be kell mutatnia, miért előnyösek ezek a javaslatok Magyarország számára. A Portfolio-nak azt mondta, a magyar gazdasági és pénzügyminiszternek, valamint a parlamenti szereplőknek is jelezte, hogy átadják a Magyarországra vonatkozó makrogazdasági hatáselemzéseket. Értelmezése szerint Magyarország négy nagy ügyben érdekelt: az új kereskedelmi megállapodásokban, a stratégiai beruházásokban, a közös iparpolitikában és a belső piac új szabályaiban. A 450 millió fogyasztót jelentő európai belső piac szerinte a magyar vállalatok számára is lehetőség, de csak akkor, ha a szabályok egyszerűbbek, a tőke jobban áramlik, a közbeszerzések átláthatóbbak, és az iparpolitika nemcsak a nagy tagállamoknak, hanem a kisebb és közepes gazdaságoknak is lehetőséget teremt.

A reform egyik fő vitája az európai preferencia lesz: miközben a tagállamok többsége támogatja az egyszerűsítést, a digitalizációt és a kkv-k jobb hozzáférését, több kisebb, nyitott gazdaság attól tart, hogy a túl széles „Made in Europe” logika drágítaná a közbeszerzéseket, szűkítené a választékot és kereskedelmi ellenlépéseket válthatna ki. Franciaország és több iparpolitikai szempontból aktívabb tagállam viszont azt hangsúlyozza, hogy Európa nem nyithatja meg feltétel nélkül saját közpénzeit olyan külső szereplők előtt, amelyek mögött erős állami támogatási rendszer áll.

Az Európai Parlament alapvetően közelebb áll a Bizottság irányához, de hatásvizsgálatot vár az európai preferencia jogi és gazdasági következményeiről. Ezért a reform várhatóan nem egyszerű „Buy European” fordulat lesz, hanem egy általános közbeszerzési keret, amelyben az európai hozzáadott érték és a stratégiai szempontok részletes alkalmazása ágazati jogszabályokban jelenhet meg, például a technológiai szuverenitás, a gyógyszeripar vagy az agrárium területén.

A közbeszerzés így egyszerre válik jogi, iparpolitikai, kereskedelempolitikai és költségvetési kérdéssé. A Bizottság célja, hogy az EU egyszerre csökkentse a bürokráciát, növelje a versenyt, visszaszorítsa az egyajánlatos eljárásokat, megnyissa a piacot a kkv-k előtt, és közben stratégiai gazdasági eszközzé tegye a közbeszerzést. A tét az, hogy az európai közbeszerzési piac valódi versenyképességi eszközzé válik-e, vagy újabb bonyolult szabályrétegként éppen a reform célját gyengíti.

Címlapkép forrása: EU