MEX Mexikó Dél-Afrika RSA Ma 21:00
A csoport
KOR Dél-Korea Csehország CZE Péntek 04:00
A csoport
  • Megjelenítés
Kína gyakorlatilag rávágta az ajtót az Európai Unióra, napokra lehetünk a gazdasági háborútól
Uniós források

Kína gyakorlatilag rávágta az ajtót az Európai Unióra, napokra lehetünk a gazdasági háborútól

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kína indoklás nélkül lemondott két, júniusra tervezett magas szintű diplomáciai egyeztetést az Európai Unióval, miközben egyre élesebb a vita a kínai export megugrása és az EU készülő kereskedelmi korlátozásai miatt. Peking különösen az Industrial Accelerator Act ellen lobbizik, amely kínai termékeket zárhat ki közbeszerzésekből és korlátozhatja a kínai cégek európai felvásárlásait. Az EU–Kína kereskedelmi deficit napi egymilliárd euróra nőtt, Brüsszel új vámokat és dömpingellenes eljárásokat helyezett kilátásba, a kínai állami sajtó pedig már nyíltan kereskedelmi háborús veszélyről ír. A diplomáciai jelzés a jövő heti Európai Tanácsnak is szól, ahol a keményebb Kína-politika kerülhet napirendre, miközben Peking a tagállamoknál külön-külön is lobbizik az egységes európai álláspont megakadályozásáért.
Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Kína röviddel a találkozók előtt lemondott két, erre a hónapra tervezett fontos diplomáciai egyeztetést az Európai Unióval, miközben egyre élesebb a vita a blokkba irányuló kínai export megugrása miatt – írja a Financial Times.

A kínai fél egy miniszteri szintű digitális párbeszédet, valamint egy másik, Olof Skooggal, az Európai Külügyi Szolgálat főtitkárhelyettesével tervezett pekingi találkozót mondott le, indoklás nélkül.

A lap szerint az ilyen lépéseket mindkét fél gyakran politikai jelzésként használja, most pedig az időzítés különösen beszédes: Peking egyre erősebben próbálja eltántorítani Brüsszelt azoktól az új eszközöktől, amelyekkel az EU a kínai importot, a közbeszerzési hozzáférést és a stratégiai vállalatfelvásárlásokat korlátozná (ezekről részletesen írtunk múlt heti elemzésünkben).

Kapcsolódó cikkünk

Éleződik a Brüsszel–Peking konfliktus: feszült egyeztetésre készülnek

A küszöbén vagyunk a totális gazdasági borulásnak, Európa már a legrosszabbra készül

A mostani diplomáciai üzengetés egy már eleve rendkívül feszült helyzetre rakódik rá: az EU–Kína kereskedelmi konfliktus már nemcsak az elektromos autókra kivetett vámokról szól, hanem egyszerre érinti a kínai állami támogatásokat, az ipari túlkapacitást, a kritikus nyersanyagokat, a közbeszerzési piacot, a beruházás-ellenőrzést és az európai ipar védelmét.

Még több Uniós források

Készül a szigorú uniós reform, ami Magyarországon is átírja az állami költéseket

E-autót venne? Megemelték az állami támogatási program limitjét

Összesen 540 milliárd forintos energetikai pályázat jött ki, de nagyon szoros a határidő

Brüsszel – mint arról Stéphane Séjourné, az Európai Bizottság alelnöke a Portfolionak adott interjúban is beszélt – továbbra sem leválást, hanem célzott kockázatcsökkentést akar, de a gyakorlatban már olyan eszközök vannak napirenden, mint a gyorsabb dömpingellenes fellépés, a közös nyersanyag-készletezés, az importkorlátozások, a közbeszerzési kizárások és a kínai állami támogatások szigorúbb vizsgálata.

A helyzetet súlyosbítja, hogy az EU kereskedelmi mérlege erősen romlott Kínával szemben: 2025-ben az uniós export csökkent, a kínai import nőtt, a deficit pedig már több százmilliárd eurós nagyságrendű volt.

Kapcsolódó cikkünk

Séjourné: Nem a kínai beruházásokkal van baj, hanem azzal, mit adnak Magyarországnak vagy Európának

Az FT szerint Peking különösen az EU készülő Industrial Accelerator Act nevű javaslata ellen lobbizik, amely egyes kínai termékeket kizárhatna közbeszerzésekből, és korlátozná kínai cégek európai felvásárlásait. Emellett az Európai Bizottság a kiberbiztonsági szabályok módosításával olyan kínai vállalatokat, például a Huaweit is kizárhatna távközlési hálózatokból és napenergia-rendszerekből, miközben Brüsszel már az importált, főként kínai dominanciájú inverterek közpénzből való finanszírozását is blokkolta.

Kapcsolódó cikkünk

Kulcsterületen nyerheti vissza a globális vezető szerepét Európa

Az Ursula von der Leyen vezette testület szerint a napi egymilliárd euróra nőtt kereskedelmi deficit fenntarthatatlan, és új vámok is jöhetnek a kínai árukkal szemben. Júniusban három új dömpingellenes vizsgálat is indult, miközben a kínai állami sajtó már nyíltan kereskedelmi háborús veszélyről ír, és ellenlépéseket helyez kilátásba, ha az EU tovább célozza a kínai cégeket vagy termékeket.

Így világos, hogy Peking most az uniós tagállami vezetőknek is üzen a jövő heti Európai Tanács előtt, ahol várhatóan napirendre kerül a keményebb Kína-politika, még ha a hivatalos megfogalmazás óvatosan csak versenyképességről és globális gazdasági kihívásokról beszél is. Ez főleg Franciaországnak szólhat, mivel Németország továbbra is baráti kapcsolatot erőltet Kínával, noha épp a német ipar szenvedi meg a legjobban az ázsiai ország gazdasági nyomulását, ami a magyar gazdaságnak is egyre fájdalmasabb lehet.

Kapcsolódó cikkünk

Nincs gyógyír a német vergődésre, Magyarország is aggódhat

Magyarországot is kiütheti az új kínai ötéves terv – Németország hatalmas bajban

Uniós tisztviselők szerint Kína közvetlenül a tagállamoknál is lobbizik, hogy megakadályozza az egységesebb európai álláspont kialakulását, miközben otthon olyan új szabályokat vezet be, amelyekkel saját ellátási láncait és vállalatait védené a külföldi korlátozásoktól.

Az Európai Bizottság közben azt közölte, hogy a lemondott találkozókat újraidőzítik, és több szinten továbbra is zajlik az EU–Kína párbeszéd, de a mostani diplomáciai törés inkább azt mutatja, hogy a kapcsolat gyorsan távolodik a technikai viták szintjétől, és egyre inkább nyílt gazdaságbiztonsági konfliktussá válik.

Kapcsolódó cikkünk

Készül a szigorú uniós reform, ami Magyarországon is átírja az állami költéseket

Kína már elindult, Európa késésben van: komoly nyomás alatt a magyar autóipar

Célkereszt jelent meg a Magyarországon épülő gigaberuházásokon, Kína versenygyilkos lépései már túl mentek egy határon

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött a hét egyik legfontosabb adata, Donald Trump bejelentésére vérengzés alakult ki a tőzsdéken
Trump bejelentésére gyengülni kezdett a forint
Összesen 540 milliárd forintos energetikai pályázat jött ki, de nagyon szoros a határidő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility