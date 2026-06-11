Kína gyakorlatilag rávágta az ajtót az Európai Unióra, napokra lehetünk a gazdasági háborútól

Kína röviddel a találkozók előtt lemondott két, erre a hónapra tervezett fontos diplomáciai egyeztetést az Európai Unióval, miközben egyre élesebb a vita a blokkba irányuló kínai export megugrása miatt – írja a Financial Times.
A kínai fél egy miniszteri szintű digitális párbeszédet, valamint egy másik, Olof Skooggal, az Európai Külügyi Szolgálat főtitkárhelyettesével tervezett pekingi találkozót mondott le, indoklás nélkül.
A lap szerint az ilyen lépéseket mindkét fél gyakran politikai jelzésként használja, most pedig az időzítés különösen beszédes: Peking egyre erősebben próbálja eltántorítani Brüsszelt azoktól az új eszközöktől, amelyekkel az EU a kínai importot, a közbeszerzési hozzáférést és a stratégiai vállalatfelvásárlásokat korlátozná (ezekről részletesen írtunk múlt heti elemzésünkben).
A mostani diplomáciai üzengetés egy már eleve rendkívül feszült helyzetre rakódik rá: az EU–Kína kereskedelmi konfliktus már nemcsak az elektromos autókra kivetett vámokról szól, hanem egyszerre érinti a kínai állami támogatásokat, az ipari túlkapacitást, a kritikus nyersanyagokat, a közbeszerzési piacot, a beruházás-ellenőrzést és az európai ipar védelmét.
Brüsszel – mint arról Stéphane Séjourné, az Európai Bizottság alelnöke a Portfolionak adott interjúban is beszélt – továbbra sem leválást, hanem célzott kockázatcsökkentést akar, de a gyakorlatban már olyan eszközök vannak napirenden, mint a gyorsabb dömpingellenes fellépés, a közös nyersanyag-készletezés, az importkorlátozások, a közbeszerzési kizárások és a kínai állami támogatások szigorúbb vizsgálata.
A helyzetet súlyosbítja, hogy az EU kereskedelmi mérlege erősen romlott Kínával szemben: 2025-ben az uniós export csökkent, a kínai import nőtt, a deficit pedig már több százmilliárd eurós nagyságrendű volt.
Az FT szerint Peking különösen az EU készülő Industrial Accelerator Act nevű javaslata ellen lobbizik, amely egyes kínai termékeket kizárhatna közbeszerzésekből, és korlátozná kínai cégek európai felvásárlásait. Emellett az Európai Bizottság a kiberbiztonsági szabályok módosításával olyan kínai vállalatokat, például a Huaweit is kizárhatna távközlési hálózatokból és napenergia-rendszerekből, miközben Brüsszel már az importált, főként kínai dominanciájú inverterek közpénzből való finanszírozását is blokkolta.
Az Ursula von der Leyen vezette testület szerint a napi egymilliárd euróra nőtt kereskedelmi deficit fenntarthatatlan, és új vámok is jöhetnek a kínai árukkal szemben. Júniusban három új dömpingellenes vizsgálat is indult, miközben a kínai állami sajtó már nyíltan kereskedelmi háborús veszélyről ír, és ellenlépéseket helyez kilátásba, ha az EU tovább célozza a kínai cégeket vagy termékeket.
Így világos, hogy Peking most az uniós tagállami vezetőknek is üzen a jövő heti Európai Tanács előtt, ahol várhatóan napirendre kerül a keményebb Kína-politika, még ha a hivatalos megfogalmazás óvatosan csak versenyképességről és globális gazdasági kihívásokról beszél is. Ez főleg Franciaországnak szólhat, mivel Németország továbbra is baráti kapcsolatot erőltet Kínával, noha épp a német ipar szenvedi meg a legjobban az ázsiai ország gazdasági nyomulását, ami a magyar gazdaságnak is egyre fájdalmasabb lehet.
Uniós tisztviselők szerint Kína közvetlenül a tagállamoknál is lobbizik, hogy megakadályozza az egységesebb európai álláspont kialakulását, miközben otthon olyan új szabályokat vezet be, amelyekkel saját ellátási láncait és vállalatait védené a külföldi korlátozásoktól.
Az Európai Bizottság közben azt közölte, hogy a lemondott találkozókat újraidőzítik, és több szinten továbbra is zajlik az EU–Kína párbeszéd, de a mostani diplomáciai törés inkább azt mutatja, hogy a kapcsolat gyorsan távolodik a technikai viták szintjétől, és egyre inkább nyílt gazdaságbiztonsági konfliktussá válik.
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