Közös erővel lépett fel három európai óriás: kiszorítanák a külső versenytársakat az autópiacról

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A három autógyártó óriás – amelyek együttesen az uniós járműgyártás több mint 60 százalékáért felelnek – pénteken közös javaslatcsomagot nyújtott be az európai parlamenti képviselőknek és a döntéshozóknak. A vállalatok olyan egyértelmű szabályozási keretrendszer kialakítását szorgalmazzák, amely érdemben jutalmazza azokat a gyártókat, amelyek az Európai Unión belül tartják a termelést és a járműfejlesztést.

A javaslat szerint az EU-ban értékesített járművek legalább 70 százalékának minimum 70 százalékos helyi értékhánnyal kellene készülnie.

Ebbe a kvótába az Európai Unió 27 tagállama mellett Izland, Liechtenstein és Norvégia is beleszámítana. A fennmaradó 30 százalékos hányad nyitva maradna a kontinensen kívüli gyártás előtt. Ezt az arányt a három európai vállalat méltányosnak tartja, ám a külföldi székhelyű versenytársak részéről várhatóan komoly ellenállásba ütközik majd.

A jelenlegi uniós tervezet alapján a vállalati autóflottákat és a kisméretű elektromos járműveket az Unión belül kellene összeszerelni ahhoz, hogy részt vehessenek a közbeszerzési pályázatokon, illetve állami támogatásban részesülhessenek. Az Európai Bizottság emellett az akkumulátorok nélkül számított alkatrészek esetében is 70 százalékos helyi értékhányadot javasol. Több Európán kívüli székhelyű gyártó, köztük a Toyota, a Jaguar Land Rover és a Honda is aggodalmát fejezte ki a szabályozás földrajzi hatálya miatt, mivel az kizárná az Egyesült Királyságban, Japánban és Törökországban gyártott alkatrészeket, a megfelelési költségek növekedése pedig tovább drágítaná a járműveket.

A kezdeményezők azt is kérik, hogy a "Made in EU" minősítés ne csak az összeszerelésre, hanem a mérnöki tervezésre és a kutatás-fejlesztésre is terjedjen ki. Szorgalmazzák továbbá az uniós ösztönzők körének kibővítését is, mivel az ipari gyorsítási törvény (IAA) jelenlegi tervezete kizárólag a kisméretű, Európában gyártott elektromos autók után biztosítana úgynevezett szuperkrediteket a kibocsátási célok teljesítéséhez. A három autógyártó ezzel szemben azt szeretné elérni, hogy ez a kedvezmény minden Európában készülő elektromos járműre vonatkozzon.

Az egyik legkritikusabb pontot az akkumulátorok helyi gyártása jelenti, mivel ezt az ellátási láncot jelenleg a kínai vállalatok uralják.

A három autógyártó szerint a cellagyártás európai megvalósításának ütemtervét reálisabb alapokra kell helyezni, a céldátumot pedig 2028-ról 2030-ra kellene kitolni. Ez a célszám még így is komoly kihívást jelent, hacsak az olyan európai akkumulátorgyártók, mint a Verkor vagy az ACC, nem kapnak további állami támogatást a termelésük felpörgetéséhez.

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