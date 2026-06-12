Nem nyúlhat az Orbán Viktor által mentegetett orosz oligarcha zárolt vagyonához, megfenyegették a csődgondnokot

Aliser Uszmanov orosz-üzbég oligarcha 2022 februárjában, az ukrajnai háború kitörését követően hagyta el Németországot. A Tegernsee-tó partján fekvő luxusingatlanait kezelő cégek azóta fizetésképtelenné váltak, így a hitelezők milliós követelésekkel maradtak hátra, miközben a csődgondnok a hatóságok intézkedései miatt képtelen elvégezni a feladatát – számolt be a Handelsblatt.
Ulrich Cramer müncheni csődgondnok négy éve kezeli a Tegernsee (IOM) Limited és a Lake Point Property Holding vagyonát. Ezek a vállalkozások a Tegernsee-tó melletti Rottach-Egernben több luxusingatlant is birtokolnak, amelyeket korábban Uszmanov bérelt heti 77 ezer eurós bérleti díjért. Miután az oligarchát az Európai Unió szankciós listájára helyezték, és ezzel gyakorlatilag kitiltották Németországból, a bérleti díjak elapadtak, a cégek pedig csődbe mentek.
Uszmanov neve az uniós szankciós vitákban magyar szempontból sem mellékszál:
Orbán Viktor miniszterelnöksége idején a magyar kormány több alkalommal is azt szorgalmazta Brüsszelben, hogy az orosz oligarchát vegyék le az EU szankciós listájáról.
Uszmanov nemcsak Putyin-közeli nagyvállalkozóként került a figyelem középpontjába, hanem Magyarországon korábban a Dunaferr egyik lehetséges megmentőjeként is emlegették: érdekeltsége, a Metalloinvest tárgyalásokat folytatott a dunaújvárosi vasmű megvásárlásáról, illetve működtetésének átvételéről, de az ügylet végül nem valósult meg.
Cramer feladata az lenne, hogy értékesítse az ingatlanokat, és kielégítse a mintegy negyven hitelezőt, akik között számos kisiparos és kézműves vállalkozás is található, és akik összesen milliós összegekre tartanak igényt. A csődgondnok azonban tehetetlen, mivel az ügyészség és a szankciók végrehajtásáért felelős központi szerv lefoglalta a vagyontárgyakat, valamint befagyasztotta a bankszámlákat.
Cramer állítása szerint még azzal is megfenyegették, hogy büntetőeljárást indítanak ellene, ha hozzá mer nyúlni a zárolt eszközökhöz.
A nyomozók évek óta azt vizsgálják, hogy Uszmanov egy céghálózaton keresztül irányította-e a vagyonát, elkerülve ezzel a németországi adófizetési kötelezettségeit. A gyanú szerint a Tegernsee-tónál rendszeresen tartózkodó oligarchának Németországban is adóznia kellett volna, így mulasztásával akár több százmillió eurónyi adóbevételtől foszthatta meg a német kincstárat. Uszmanov képviselői határozottan cáfolják a vádakat. Állításuk szerint a védencük soha nem rendelkezett németországi adóügyi illetőséggel, az adóit máshol hiánytalanul megfizette, és az ügyben a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szabályai az irányadók.
A Handelsblatt információi szerint a nyomozás Uszmanov tanácsadóira is kiterjedt, a müncheni Poellath ügyvédi iroda egyik partnere, valamint két másik jogi és adótanácsadó ellen adócsalásban való bűnsegédlet gyanújával indítottak vizsgálatot. Négy évvel a nyomozás megkezdése után az ügy még mindig vizsgálati szakaszban van, és vádemelésre eddig nem került sor. Az érintettek tagadják a vádakat, az ügyvédi iroda pedig nem kívánt nyilatkozni a kérdésben.
Uszmanov más ügyekben már sikerrel járt, hiszen a pénzmosás miatti eljárást bizonyítékok hiányában megszüntették, a szankciók megsértése miatt indított eljárás pedig tízmillió eurós bírság megfizetésével zárult, vagyis végül egyik vád sem került bíróság elé. Az adócsalási ügy ugyanakkor továbbra is nyitott maradt.
A hitelezők számára mindez kevés vigaszt jelent: a csődgondnok korábban 25 millió euróért próbálta meg értékesíteni a fő ingatlant, ám végül feladta a kísérletet, mivel a jelenlegi feltételek mellett ezek az ingatlanok nem forgalomképesek. Uszmanov köréhez köthető több luxusjárművet szintén lefoglaltak a hatóságok. Cramer a zárolási intézkedések ellen jogi úton próbál fellépni, ám a bírósági eljárások rendkívül elhúzódnak.
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