Vörös zászlót lengetnek a fukar tagállamok az EU-pénzek miatt, 20 százalékkal vágnák vissza a kiutalásokat

A ciprusi soros elnökség által közzétett tárgyalási dokumentum, az úgynevezett negobox 32,8 milliárd eurós vágást javasol az Európai Bizottság eredeti előterjesztéséhez képest.

Ez messze elmarad a költségvetési fegyelmet szorgalmazó országok elvárásaitól, Hollandia és szövetségesei ugyanis akár húszszázalékos csökkentést is szükségesnek tartanának.

Eelco Heinen holland pénzügyminiszter egyenesen "no-go boxnak" nevezte a javaslatot, mivel véleménye szerint az megfizethetetlen, kiegyensúlyozatlan és rossz irányba mutat egy olyan időszakban, amikor Európa-szerte amúgy is szűkös a költségvetési mozgástér.

A huszonhét tagállam még idén december végéig szeretne megállapodni a költségvetési keretről, megelőzve a 2027 áprilisára tervezett francia elnökválasztást, amelyen egy esetleges szélsőjobboldali győzelem akár meg is torpedózhatná az alkut. A többéves pénzügyi keret az Európai Unió központi kiadásait szabályozza, az agrártámogatásoktól az infrastrukturális beruházásokon át egészen a kulturális projektekig.

A vitában éles törésvonal rajzolódik ki a takarékos északiak, valamint a déli és keleti tagállamok tábora között:

Olaszország, Spanyolország és Lengyelország vezetésével a nagyobb költségvetést támogató országok üdvözölték a ciprusi javaslatot, különösen azt, hogy az agrártámogatásokat és a kohéziós kifizetéseket megkímélte a csökkentéstől.

a fukarországok pedig 20 százalék körüli büdzsécsökkentést akarnak.

A ciprusi elnökség javaslata egyébként a legnagyobb, 3,9 százalékos vágást úgy dolgozta ki, hogy az az Európai Versenyképességi Alapot, valamint a fejlesztési segélyeket finanszírozó Globális Európa eszközt érinti, ami komoly felháborodást váltott ki az északi országokban, akik az egész büdzsét visszavágnák.

Eelco Heinen szerint a javaslat a tegnap prioritásait finanszírozza a holnap kihívásainak rovására, ahelyett, hogy a védelmi kiadások és az ipari versenyképesség felé csoportosítaná át a forrásokat. Az agrár- és kohéziós kiadások, amelyek főként a déli és keleti tagállamoknak kedveznek, a teljes költségvetés csaknem felét teszik ki, a csökkentések mégis elkerülték őket. A ciprusi elnökség azzal érvel, hogy

ezeket a tételeket már az Európai Bizottság eredeti javaslata is visszavágta, így a jelenlegi ciklusban tapasztalható 60 százalékos részarányuk a következő időszakban 41,4 százalékra mérséklődne.

A déli és keleti blokk további sikerét jelzi, hogy a ciprusi elnökség 5 milliárd euróval megemelte a tizenöt kevésbé fejlett tagállamnak, köztük Görögországnak, Portugáliának és a balti országoknak járó kifizetéseket. Ennek fedezetét a Bizottság által kezelt, válságkezelésre és uniós prioritásokra szánt rugalmassági eszközből vonnák el, ami tovább szűkíti az északi országok számára fontos pénzügyi mozgásteret.

A jövő pénteki csúcstalálkozón a tagállamok vezetői a költségvetés fő számairól tárgyalnak majd, a ciprusi tervezet pedig a tárgyalások következő szakaszának kiindulópontjául szolgál. Júliustól Írország veszi át az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, így az ír diplomaták feladata lesz, hogy az év végéig közelebb hozzák egymáshoz a markánsan eltérő álláspontokat.

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