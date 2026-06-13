Európa haláltusájáról beszélünk, de az öreg kontinens épp most kapott valódi erőre

Európán az elmúlt években elhatalmasodott a világvége várás és a fatalizmus, a kontinensről kényelmes lett úgy beszélni, mint ami lassú, túlszabályozott, stratégiailag elkényelmesedett. A BNP Paribas friss elemzése ezzel szemben azt állítja, hogy a geopolitikai válságok, az amerikai kiszámíthatatlanság, a kínai ipari nyomás és az energiapiaci sokkok alatt egy kevésbé hangos, de annál fontosabb átalakulás zajlik. A bank öt tényezőt emel ki:
- az ipar vártnál nagyobb ellenálló képességét,
- az európai szolgáltatásexport erejét,
- a technológiai felzárkózás jeleit,
- a növekedésbarátabb uniós gazdaságpolitikai fordulatot
- és a kedvezőbb geopolitikai szelet.
Ez vonzó narratíva, de csak részben áll meg önmagában. Más friss intézményi és banki elemzések alapján Európa valóban jobb helyzetben van, mint ahogy azt a deklinista reflexek sugallják, de az átalakulás egyelőre inkább lehetőség, mint kész fordulat.
Életjeleket látunk
A legfontosabb ellenvetés rögtön a növekedési számokból ered: az Európai Bizottság tavaszi előrejelzése szerint az EU GDP-növekedése a 2025-ös 1,5 százalék után 2026-ban 1,1 százalékra lassulhat – főként az iráni–amerikai háború elhúzódása miatt –, miközben az infláció 3,1 százalékra emelkedik.
Az OECD még óvatosabb az euróövezettel kapcsolatban: 2026-ra 0,8 százalékos, 2027-re 1,2 százalékos bővülést vár. Ez nem recessziós kép, de nem is európai reneszánsz. Inkább olyan gazdaságé, amely túlélte a sokkokat, de nem nő elég gyorsan ahhoz, hogy a védelem, a zöld átállás, az ukrajnai újjáépítés, az iparpolitika és az idősödés költségeit kényelmesen finanszírozza.
A BNP első állítása, hogy az európai ipart túl korán temették, amiben a legutolsó adatok szerint van igazság, de nagy örömre nincs ok. A 2022-es energiaár-sokk különösen Németországot és az energiaintenzív ágazatokat ütötte meg, de az európai ipari termelés a mélypont után részben visszakapaszkodott, és az EU továbbra is nettó iparicikk-exportőr.
A kép azonban kettős.
Európa valóban erős maradt a gyógyszeriparban, a repülőgépgyártásban, a speciális gépekben, a félvezetőgyártási berendezésekben és az optikai rendszerekben. Ugyanakkor a Bizottság előrejelzése szerint az árukereskedelmi mérleg romlik, a kínai verseny erősödik, és az EU folyó fizetési mérlegének többlete a 2025-ös 2,4 százalékról 2026-ban 1,7 százalékra csökkenhet.
Az ipar tehát nem halt meg, de a régi ipari modell sem tér vissza.
A szolgáltatásokat is felhozza a francia bank, ahol a BNP érvelése erősebb: az EU 2025-ben 1800 milliárd dollárnyi szolgáltatást exportált, ami a bank szerint a világ legnagyobb szolgáltatásexportőrévé teszi a blokkot, nagyjából 70 százalékkal előzi az Egyesült Államokat.
A 173,5 milliárd dolláros szolgáltatási többlet ráadásul nem egyszerűen a turizmusból jön: az csak a szolgáltatásexport 13 százalékát adja.
Az európai erő a vállalati, az informatikai és távközlési szolgáltatásokban, valamint a közlekedési szektorban van.
Ez azért fontos, mert a termelékenységi vita Európában gyakran még mindig túl iparközpontú. Ennél a spanyol példa különösen beszédes, amelyet a Goldman Sachs hoz fel friss elemzésében, miszerint Spanyolország 2026-ban 2,1 százalékkal nőhet, vagyis háromszor gyorsabban, mint az euróövezet egésze, részben azért, mert a foglalkoztatás a professzionális szolgáltatásokban, a pénzügyben és az infokommunikációban bővül.
A technológiai felzárkózásnál már óvatosabbnak kell lenni a túl optimistának tűnő BNP elemzéssel, amely szerint az európai technológiai szektor súlya egy évtized alatt a GDP 4 százalékáról 15 százalékára nőtt, 2020 óta pedig a high-tech ágazatok adták az új munkahelyek jelentős részét.
A kockázati tőke európai volumene 2015 és 2025 között közel megnégyszereződött, zöld technológiában és kvantumtechnológiában pedig az európai startupok már több tőkét vonzanak, mint amerikai versenytársaik.
Ez már nem a „Európa lemaradt mindenről” történet, csakhogy még nem is egy új Szilícium-völgy-sztori. Az európai cégek továbbra is kisebbek, a tőkepiac széttagoltabb, a felskálázódás fázis gyengébb – pontosabban az európai cégeket amerikai befektetők vásárolják fel –, és a mesterséges intelligenciában az amerikai felhő- és chipinfrastruktúra előnye még mindig óriási, noha az uniós felzárkózás már elindul.
Legalább Brüsszelben már nem mellékhatás a növekedés
A legérdekesebb fordulat talán nem is vállalati, hanem intézményi: Európa sokáig úgy próbált versenyképes lenni, hogy közben félt kimondani, hogy a versenyképességhez néha közpénz, közbeszerzési kereslet, stratégiai iparpolitika és piaci méret kell. A Draghi-jelentés óta ez változik, de lassan. A BNP szerint az új technológiai szuverenitási csomag, az ipari gyorsítási törvény (Industrial Accelerator Act), a banki versenyképességről indított konzultáció, a fúziós irányelvek felülvizsgálata és az egységes piac mélyítését célzó új lendület mind azt mutatja, hogy Brüsszelben a növekedés újra valódi cél lett, nem pedig pozitív mellékhatás. Ez valóban fontos, mert az EU korábban általában egyszerre akart világvezető szabályozó, zöld ipari nagyhatalom, digitális szuverén szereplő és fiskálisan óvatos blokk lenni. A négy cél együtt nem működik, ha nincs mögötte nagyobb beruházási kapacitás – állapítja meg a BNP.
Itt jön be a tőkepiaci unió és a közös európai adósság kérdése – amelyet a Portfolio-nak adott exkluzív interjújában Stéphane Séjourné ipari reformokért felelős bizottsági alelnöke is kiemelt.
Az Európai Központi Bank júniusi jelentése szerint az euró nemzetközi szerepe 2025-ben mérsékelten nőtt, a globális használati mutatókban nagyjából 20 százalékos részarányt ért el, és továbbra is a világ második legfontosabb devizája. Az euróban kibocsátott nemzetközi adósság 2025-ben rekordot döntött, meghaladta az 1100 milliárd dollárt, a külföldi portfólióbeáramlás pedig 850 milliárd euró fölé ment. De az EKB maga is kimondja: az euró globális szerepéhez gazdasági ellenálló képesség, intézményi integritás és geopolitikai hitelesség kell.
A Peterson Institute for International Economics (PIIE) májusi elemzése ezért javasol lényegében sokkal nagyobb, stabilabb közös, uniós kötvénypiacot: az EU-kötvények állománya 2026-ban közel 1000 milliárd euró lehet, de egy átfogóbb konstrukcióval 5000 milliárd eurós piac jöhetne létre.
Ez már valódi alternatívát adna az amerikai állampapírpiaccal szemben, bár politikailag még messze van.
A geopolitikai szélirány sem egyértelműen kedvező, amit a BNP épp ellentétesen lát. A francia bank szerint az Egyesült Államok kiszámíthatatlansága, a brit közhangulat változása, az új kereskedelmi megállapodások és az európai szomszédság felértékelődése mind Európa pozícióját javítja. Ezzel szemben az EKB pénzügyi stabilitási jelentése arra figyelmeztet, hogy a közel-keleti háború, a Hormuzi-szoros forgalmának visszaesése és az alacsony európai gáztárolói szint egyszerre nyomhatja fel az energiaárakat, gyengítheti a növekedést és ronthatja az adósságdinamikát.
Az ING májusi elemzései már enyhe stagflációs környezetről írnak, 3 százalék fölé emelkedő inflációval és gyenge növekedéssel.
Ez nem cáfolja az európai főnixi feltámadás történetét, de lehűti a lelkesedést.
A legjobb olvasat ezért nem az, hogy Európa hirtelen erőssé vált, hanem az, hogy a gyengeségei másképp néznek ki, mint öt éve:
- Az ipar nem omlott össze, a szerkezetváltozás elindult és sikeresnek látszik.
- A szolgáltatásszektor már nem mellékszereplő, hanem exportmotor.
- A technológiai lemaradás nem végzetes, de tőkepiaci és vállalatméret-probléma.
- A közös európai pénzügyi eszközök és az euró nemzetközi szerepe már nem vágyálmok, hanem zajló versenyképességi reformok.
- A geopolitika pedig egyszerre ad esélyt és okoz sokkot.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
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