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Az Európai Unió is vizsgálja a legújabb AI-fejlesztés kockázatait
Uniós források

Az Európai Unió is vizsgálja a legújabb AI-fejlesztés kockázatait

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Az Európai Bizottság vizsgálja az Anthropic mesterségesintelligencia-fejlesztő céget érintő amerikai exportkorlátozások gyakorlati következményeit, és hangsúlyozza, hogy az ilyen intézkedések nem vezethetnek a partnerországok megkülönböztetéséhez.

Az Anthropic pénteken közölte, hogy azonnali hatállyal letiltja a legfejlettebb mesterségesintelligencia-modelljeinek elérését a felhasználók számára, miután az amerikai kormány nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva utasította a vállalatot a külföldi állampolgárok hozzáférésének felfüggesztésére.

Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője vasárnap kiadott nyilatkozatában kifejtette, hogy

a piacra lépő új generációs, rendkívül nagy képességű mesterségesintelligencia-modellek ugyan jelentős előnyöket kínálnak, ezzel párhuzamosan azonban komoly kiberbiztonsági kockázatokat is felvetnek, amelyeket kezelni kell.

A szóvivő egyúttal leszögezte, hogy a Bizottság álláspontja szerint az ilyen jellegű intézkedések nem lehetnek diszkriminatívak a partnerekkel szemben. Regnier hozzátette, hogy a mostani fejlemény újabb példája annak, miért szükséges Európának megerősítenie a technológiai szuverenitását. Brüsszel jelenleg is vizsgálja a korlátozások európai felhasználókra gyakorolt konkrét hatásait.

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Forrás: Reuters

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