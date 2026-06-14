Kiszámolta az Európai Bizottság, mit hozhatnak Magyarországon a rég várt helyreállítási pénzek

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Az uniós helyreállítási alap (RRF) beruházásai évente mintegy 54 millió tonna, a kapcsolódó reformok pedig további 52 millió tonna szén-dioxid-egyenérték kibocsátáscsökkentést hozhatnak az EU-ban - erre jutott az Európai Bizottság első átfogó elemzése. Magyarország számára a megállapítások azért is fontosak, mert esettanulmányt mutatnak arról, hogy milyen hatásai lehetnek a hamarosan felszabaduló mintegy 10 milliárd eurónyi RRF-forrásnak. Az Európai Bizottság számítása szerint uniós szinten a 309 milliárd eurós klímacélú beruházási keret 35 százaléka energiahatékonyságra, 28 százaléka fenntartható közlekedésre, 20 százaléka pedig megújuló energiára jut.

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Magyarország számára hosszú politikai és jogállamisági vita után nyílhat meg újra érdemi mozgástér az uniós helyreállítási alapban: a kormány várakozása szerint mintegy 10 milliárd eurónyi forrás válhat elérhetővé az RRF-ből, miután Magyar Péter miniszterelnök politikai megállapodást kötött Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével 16,4 milliárd eurónyi uniós pénz felszabadításáról.

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Ez nemcsak költségvetési szempontból lehet fordulópont, hanem azért is, mert a helyreállítási alap forrásai eredetileg éppen azokat a beruházásokat és reformokat hivatottak finanszírozni, amelyek egyszerre javítják a gazdaság ellenállóképességét, gyorsítják a zöld átállást és csökkentik az energiafüggőséget.

Ebben a helyzetben különösen érdekes az Európai Bizottság most kiadott elemzése, amely először számszerűsíti átfogóan, hogy az RRF-ből támogatott tagállami beruházások és reformok mekkora kibocsátáscsökkentési hatást hozhatnak az Európai Unióban.

Magyarország számára akkor lesz igazán tétje az RRF-források megnyílásának, ha a programban szereplő energiahatékonysági, közlekedési, megújulóenergia- és pénzügyi eszközök mérhető gazdasági és klímapolitikai eredményeket tudnak felmutatni.

Az Európai Bizottság mostani elemzése alapján az uniós helyreállítási alap egészében már jól látszik a kibocsátáscsökkentési hatás, de az is egyértelmű, hogy a tagállami eredmények nagyon eltérőek. Magyarország esetében a közvetlenül számszerűsíthető éves hatás egyelőre visszafogott, miközben a teljes zöld hatás ennél nagyobb lehet, mert a pénzügyi eszközök egy része nem jelenik meg a fő számításban.

Eddig az RRF klímavédelmi súlyára jellemző, hogy a tagállamoknak a nemzeti tervek legalább 37 százalékát zöld átállást támogató intézkedésekre kellett fordítaniuk. A mostani bizottsági anyag ennél konkrétabb képet ad: azt becsüli meg, hogy a helyreállítási alapból támogatott beruházások és reformok teljes megvalósítás esetén mekkora éves üvegházhatásúgáz-kibocsátáscsökkentést hozhatnak az EU-ban.

Az RRF egyszerre finanszíroz fizikai beruházásokat és vár el rendszerszintű szabályozói változásokat. Emiatt a Bizottság külön kezeli a beruházások és a reformok hatását, mert a kettő sokszor ugyanazt az alapfolyamatot támogatja: például egy megújulóenergia-beruházás mögött gyakran engedélyezési, hálózati vagy piaci reform is áll.

A számítás szerint

az RRF-beruházások évente mintegy 54 millió tonna szén-dioxid-egyenérték kibocsátás elkerüléséhez járulhatnak hozzá, ami a 2021-es uniós kibocsátási szinthez képest körülbelül 1,5 százalék.

A számszerűsíthető reformhatás további 52 millió tonna évente, vagyis 1,4 százalék.

Ugyanakkor ezek nem adhatók egyszerűen össze, mert az átfedések túlbecsülnék a tényleges hatást.

A klímacsökkentési célú RRF-beruházások előzetesen becsült költsége körülbelül 309 milliárd euró. Ennek 35 százaléka energiahatékonysági beruházás, főként lakó- és középületek felújítása, illetve fosszilis fűtési rendszerek kiváltása. A fenntartható mobilitás 28 százalékot képvisel, ide tartoznak a vasúti fejlesztések, a gördülőállomány-beszerzések, az elektromos járművek és a töltőinfrastruktúra. A megújuló energia és a tisztaenergia-infrastruktúra 20 százalékos súlyt kap, míg a víz- és hulladékgazdálkodás, valamint a zöld átállást támogató kutatás-fejlesztés kisebb részt tesz ki.

Tagállami bontásban Olaszország rendelkezik a legnagyobb klímamitigációs beruházási kerettel, 85,4 milliárd euróval. Spanyolország 75,4 milliárd euróval követi, majd Lengyelország 32,9 milliárd, Franciaország 21,8 milliárd, Németország 16,6 milliárd, Románia 14,8 milliárd, Görögország 12,1 milliárd, Portugália 11,2 milliárd euróval szerepel. Magyarország a Bizottság ábrája alapján 7,2 milliárd eurónyi, kibocsátáscsökkentést támogató beruházással jelenik meg a nemzeti tervek között. Ez magasabb például Horvátország, Csehország vagy Bulgária összegénél, de jóval elmarad a nagy déli és közép-európai kedvezményezettek kereteitől.

Nem minden klímareleváns célértékből lehetett kibocsátáscsökkentési becslést készíteni. A beruházásoknál 1202 ilyen célértéket azonosítottak a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó célok nélkül, ezekből 732-t, vagyis 61 százalékot tudtak szén-dioxid-megtakarításra átváltani. A fennmaradó 470 célérték kimaradt, mert nem volt hozzá elég részletes vagy egységesen kezelhető kimeneti adat.

Ezért az évi 54 millió tonnás megtakarítás nem az RRF teljes zöld hatása, hanem annak a része, amelyet a Bizottság a saját módszertanával számszerűsíteni tudott.

A beruházásoknál a kibocsátáscsökkentési hatás erősen koncentrált, és az éves 54 millió tonna szén-dioxid-egyenérték megtakarítás 35 százaléka energiahatékonyságból, 32 százaléka fenntartható mobilitásból származik. A megújuló energia és tisztaenergia-infrastruktúra 15 százalékot, a zöld kutatás-fejlesztés szintén 15 százalékot, a víz- és hulladékgazdálkodás 3 százalékot ad.

A hatékonysági számítás 410 beruházást és 732 célértéket fed le, amelyekhez összesen körülbelül 179 milliárd eurónyi RRF-támogatás kapcsolható.

Teljes megvalósítás esetén ezek évente 54,5 millió tonna szén-dioxid-egyenérték kibocsátáscsökkentést hozhatnak. Húszéves átlagos beruházási élettartammal számolva ez 164 euró/tonna átlagos elkerülési költséget jelent. Ez magasabb a 2025-ben 70–75 euró/tonna körül alakuló átlagos EU ETS szén-dioxid-árnál, de alacsonyabb az uniós testület által összehasonlításként használt 200–300 euró/tonnás társadalmi szénköltség-referenciaértéknél.

Hogyan mérhetők a társadalmi reformok?

A reformoknál még szűkebb a számszerűsíthető kör, mert ezek sokszor nem megawattban, kilométerben vagy tonnában mérhető beruházási eredmények, hanem jogszabályi, engedélyezési vagy intézményi változások. A jelentés 214 klímamitigációs reformintézkedést és alintézkedést azonosított: 33 százalékuk megújuló energiához és tisztaenergia-infrastruktúrához, 30 százalékuk fenntartható mobilitáshoz, 19 százalékuk energiahatékonysághoz, 16 százalékuk víz- és hulladékgazdálkodáshoz, 2 százalékuk kutatás-fejlesztéshez kapcsolódik.

A 167 klímareleváns reformcélból csak 56-ot, vagyis 34 százalékot lehetett kibocsátáscsökkentésre átváltani.

A számszerűsíthető reformhatás így is nagy: évente 52 millió tonna szén-dioxid-egyenérték, ami a 2021-es uniós kibocsátás 1,4 százaléka. Ennek 93 százaléka megújuló energiához és tisztaenergia-infrastruktúrához kapcsolódik, de a Bizottság szerint ebből nem következik, hogy az energiahatékonysági vagy közlekedési reformok hatása gyenge lenne. Inkább arról van szó, hogy a megújuló energiás reformoknál gyakrabban szerepelnek mérhető mennyiségi célok.

A legerősebb egyedi példa Lengyelország: a reform a szárazföldi szél- és fotovoltaikus kapacitás 2021-es 11,2 GW-os szintjének 23,5 GW-ra emelésével számol, ami az Európai Bizottság szerint önmagában 17,5 millió tonna szén-dioxid-egyenérték éves megtakarítást hozhat.

Ez a lengyel 2021-es kibocsátás körülbelül 4 százaléka.

Az uniós nettó üvegházhatásúgáz-kibocsátás 1990 és 2024 között több mint 37 százalékkal csökkent, miközben az EU GDP-je körülbelül 71 százalékkal nőtt. A nettó kibocsátás 1990-ben 4726 millió tonna szén-dioxid-egyenérték volt, 2024-ben 2970 millió tonna, 2026-ra pedig a tagállami energia- és klímatervek alapján 2768 millió tonnára csökkenhet. A 2020 és 2026 közötti visszaesés így 431 millió tonna, vagyis 13,5 százalék lehet. A Bizottság szemléltető számítása szerint az RRF-beruházások ennek körülbelül 13 százalékához, a reformok 12 százalékához kapcsolhatók, de a két hatás között átfedés lehet.

A kibocsátáscsökkentésen túl a helyreállítási alap körülbelül 10 ezer kilométernyi megerősített vagy újjáépített villamosenergia-hálózatot, 7 GW villamosenergia-tárolási kapacitást, 1,8 millió nulla vagy alacsony kibocsátású járművet, 13 ezer tiszta buszt és több mint 1 millió töltőpontot is támogathat 2026-ig. Magyarország esetében tehát látványos, az emberek életére érdemben hatással reformok és beruházások érkezhetnek az RRF-milliárdok felszabadulásával.

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