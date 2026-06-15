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Az EU beavatkozik Ukrajnában az oroszok legalattomosabb támadásai miatt – kiadták a jóváhagyást
Uniós források

Az EU beavatkozik Ukrajnában az oroszok legalattomosabb támadásai miatt – kiadták a jóváhagyást

Portfolio
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Ukrajna is a részévé vált az uniós elhárítási rendszernek, így segítséget kérhet az EU Kiberbiztonsági Tartalékából  nagyszabású kiberbiztonsági incidensek esetén, miután az Európai Unió Tanácsa is rábólintott a döntésre.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Ukrajna mostantól uniós vészhelyzeti kibertámogatást kérhet nagyszabású kiberbiztonsági incidensek esetén, miután az Európai Unió Tanácsa jóváhagyta az ország bevonását az EU Kiberbiztonsági Tartalékába – derül ki az Európai Bizottság közleményéből.

Az uniós testület szerint a tartalékot

az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség, az ENISA kezeli, és megbízható magánszolgáltatók bevonásával nyújt incidenskezelési segítséget súlyos vagy nagy kiterjedésű támadások esetén.

A döntés az EU és Ukrajna közötti digitális együttműködés része, és azt jelzi, hogy Brüsszel a kiberbiztonságot is az ukrán ellenállóképesség egyik kulcselemének tekinti. Moldova már 2024-ben bekerült a rendszerbe a kiber-szolidaritási jogszabály alapján. Henna Virkkunen, az Európai Bizottság technológiai szuverenitásért, biztonságért és demokráciáért felelős ügyvezető alelnöke szerint

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Ukrajna bevonása erősíti a közös védelmet, és azt üzeni, hogy a kiberfenyegetésekkel szemben az európai szolidaritás gyakorlati segítségben is megjelenik.

A lépés hátterében az áll, hogy Ukrajnát a háború kezdete óta folyamatos és nagy intenzitású orosz kibertámadások érik. A 2026-os fenyegetésértékelések szerint az orosz állami vagy oroszbarát szereplők nemcsak minisztériumokat, önkormányzatokat és kritikus infrastruktúrát támadnak, hanem ukrán katonákat, újságírókat, köztisztviselőket, védelmi ipari cégeket és drónalakulatokat is. Az ukrán adatok alapján 2026 első felében már több mint háromezer kiberincidenst regisztráltak, miközben a támadások egyre kifinomultabbak: adathalász levelek, kártékony szoftverek, feltört üzenetküldő fiókok, valamint Microsoft Office-sérülékenységeket kihasználó célzott műveletek is megjelentek.

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