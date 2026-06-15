Elzárják a menekülőutakat a Brüsszelben fenntartott MCC előtt

Az Európai Unió átláthatósági nyilvántartása felfüggesztette a brüsszeli MCC regisztrációját, miután panasz érkezett a szervezet finanszírozási adatainak hiányos közzététele miatt. A bejelentést még 2025-ben tette egy civilszervezet, amely a helyi döntéshozókra hatni kívánó lobbiszervezetek ellenőrzésével foglalkozik. A döntés következményeként az MCC Brussels könnyen eleshet bizonyos uniós szakértői fórumokon és intézményi egyeztetéseken való részvétel lehetőségétől, ezért a szervezet „minden lehetséges eszközzel” meg akarja támadni a döntést.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Felfüggesztették a Fideszhez köthető Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli szervezetének uniós regisztrációját, miután panasz érkezett arra, hogy nem megfelelően tüntette fel finanszírozási hátterét és bevételi forrásait az Európai Unió átláthatósági nyilvántartásában. A döntés részben kiüresítheti a szervezet brüsszeli működését, mivel bizonyos intézményi egyeztetéseken és szakértői fórumokon való részvételt is megnehezíthet – írja a Politico.

A 2022-ben létrehozott MCC Brussels az elmúlt években az Orbán-kormányhoz közel álló konzervatív gondolatközpontok egyik legismertebb helyi szereplőjévé vált. A szervezet saját közlése szerint 2024-ben több mint 6 millió euróból gazdálkodott, amelynek döntő részét a budapesti MCC folyósította.

Ez az összeg meglehetősen jelentős a Patrióták pártcsaládját támogató intézet esetében, mivel az EPP-hez köthető Wilfried Martens Központ nagyjából fele ennyiből dolgozik, míg

az egyik legnagyobb költségvetéssel rendelkező lobbiszervezete a Metának van, amely 9-10 millió euróból gazdálkodik évente.

A felfüggesztés előzménye, hogy a Corporate Europe Observatory nevű civil szervezet panaszt nyújtott be az átláthatósági nyilvántartást kezelő szervekhez még 2025 áprilisában. Az akkori beadvány szerint az MCC Brussels nem tett eleget maradéktalanul a finanszírozási átláthatóságra vonatkozó előírásoknak, emellett a szervezetet azzal is vádolták, hogy az Orbán-rendszer politikai narratíváit közvetíti Brüsszelben.

Az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa által közösen működtetett átláthatósági nyilvántartás több mint 17 ezer szervezetet tart nyilván.

A rendszer célja, hogy az uniós döntéshozatal befolyásolására törekvő lobbiszervezetek, vállalatok, civil szervezetek és agytrösztök nyilvánosságra hozzák finanszírozásukat, valamint betartsák az ehhez kapcsolódó magatartási szabályokat.

A Politico által megszerzett értesítés szerint a felfüggesztés következtében az MCC Brussels elveszítheti annak lehetőségét, hogy bizonyos szakértői csoportokban vagy európai parlamenti bizottsági meghallgatásokon részt vehessen.

Ez alapvetően nem nagyon zavarná a szervezet jelenlegi működését, hiszen annak fő – saját maguk által is vallott – funkciója az ideológiai promóció, amennyiben viszont elapad az MCC finanszírozása, sokkal fájóbbá válhat, hogy ezekből a terekből kizárják.

Az MCC Brussels visszautasította a vádakat. Frank Furedi alapító-igazgató szerint a szervezetet azért próbálják elszigetelni, mert eltér a brüsszeli fősodortól. A szervezet oldalán hosszú szövegben sorolják az indokokat, és azt ígérik, hogy programjaik folytatódnak, és ettől csak

hangosabbá fognak válni, nem csendesebbé.

A szöveg szerint a „Soros-hálózatnak” tulajdonított támadást a nyilvánosság és a jog eszközeivel is meg fogják próbálni visszaverni.

Címlapkép forrása: EU