Elzárják a menekülőutakat a Brüsszelben fenntartott MCC előtt

Felfüggesztették a Fideszhez köthető Mathias Corvinus Collegium (MCC) brüsszeli szervezetének uniós regisztrációját, miután panasz érkezett arra, hogy nem megfelelően tüntette fel finanszírozási hátterét és bevételi forrásait az Európai Unió átláthatósági nyilvántartásában. A döntés részben kiüresítheti a szervezet brüsszeli működését, mivel bizonyos intézményi egyeztetéseken és szakértői fórumokon való részvételt is megnehezíthet – írja a Politico.
A 2022-ben létrehozott MCC Brussels az elmúlt években az Orbán-kormányhoz közel álló konzervatív gondolatközpontok egyik legismertebb helyi szereplőjévé vált. A szervezet saját közlése szerint 2024-ben több mint 6 millió euróból gazdálkodott, amelynek döntő részét a budapesti MCC folyósította.
Ez az összeg meglehetősen jelentős a Patrióták pártcsaládját támogató intézet esetében, mivel az EPP-hez köthető Wilfried Martens Központ nagyjából fele ennyiből dolgozik, míg
az egyik legnagyobb költségvetéssel rendelkező lobbiszervezete a Metának van, amely 9-10 millió euróból gazdálkodik évente.
A felfüggesztés előzménye, hogy a Corporate Europe Observatory nevű civil szervezet panaszt nyújtott be az átláthatósági nyilvántartást kezelő szervekhez még 2025 áprilisában. Az akkori beadvány szerint az MCC Brussels nem tett eleget maradéktalanul a finanszírozási átláthatóságra vonatkozó előírásoknak, emellett a szervezetet azzal is vádolták, hogy az Orbán-rendszer politikai narratíváit közvetíti Brüsszelben.
Az Európai Parlament, az Európai Bizottság és az Európai Unió Tanácsa által közösen működtetett átláthatósági nyilvántartás több mint 17 ezer szervezetet tart nyilván.
A rendszer célja, hogy az uniós döntéshozatal befolyásolására törekvő lobbiszervezetek, vállalatok, civil szervezetek és agytrösztök nyilvánosságra hozzák finanszírozásukat, valamint betartsák az ehhez kapcsolódó magatartási szabályokat.
A Politico által megszerzett értesítés szerint a felfüggesztés következtében az MCC Brussels elveszítheti annak lehetőségét, hogy bizonyos szakértői csoportokban vagy európai parlamenti bizottsági meghallgatásokon részt vehessen.
Ez alapvetően nem nagyon zavarná a szervezet jelenlegi működését, hiszen annak fő – saját maguk által is vallott – funkciója az ideológiai promóció, amennyiben viszont elapad az MCC finanszírozása, sokkal fájóbbá válhat, hogy ezekből a terekből kizárják.
Az MCC Brussels visszautasította a vádakat. Frank Furedi alapító-igazgató szerint a szervezetet azért próbálják elszigetelni, mert eltér a brüsszeli fősodortól. A szervezet oldalán hosszú szövegben sorolják az indokokat, és azt ígérik, hogy programjaik folytatódnak, és ettől csak
hangosabbá fognak válni, nem csendesebbé.
A szöveg szerint a „Soros-hálózatnak” tulajdonított támadást a nyilvánosság és a jog eszközeivel is meg fogják próbálni visszaverni.
Címlapkép forrása: EU
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