Kiszivárgott a tervezet: komoly adózási kötelezettség alól mentesítenék a nagyvállalatokat

Az Európai Bizottság jelentősen enyhítené a nagyvállalatok uniós adatszolgáltatási kötelezettségeit egy kiszivárgott tervezet szerint. A globális minimumadó hatálya alá eső multinacionális cégek mentesülnének a határon átnyúló adótervezési konstrukciók bejelentése alól, a digitális platformokra vonatkozó jelentési küszöbök pedig emelkednének. A csomag emellett összevonná az országonkénti jelentéstételt és a minimumadóhoz kapcsolódó adatszolgáltatást egyetlen közös bejelentésbe.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

A Bloomberg által látott bizottsági tervezet szerint

az Európai Bizottság visszavágná a nagy multinacionális vállalatok uniós adatszolgáltatási kötelezettségeit.

A javaslat egyik legfontosabb eleme, hogy azok a nagyvállalatok, amelyekre vonatkozik az EU 15 százalékos globális társasági minimumadó-szabálya, mentesülnének a határon átnyúló adótervezési konstrukciók bejelentése alól.

Az uniós végrehajtó testület érvelése szerint a minimumadó várhatóan önmagában is csökkenti az agresszív adótervezés lehetőségét, miközben az adóhatóságok ezekről a vállalatokról más csatornákon keresztül már most is jelentős mennyiségű információhoz jutnak.

A tervezett módosítás az adóügyi közigazgatási együttműködésről szóló uniós szabályrendszer, vagyis a DAC átfogó átalakításának része. A lap birtokába került előterjesztés szerint a Bizottság több olyan általános jelzőt, úgynevezett „hallmarkot” is törölne, amelyek jelenleg automatikusan adatszolgáltatási kötelezettséget válthatnak ki a határon átnyúló adóstruktúráknál. A tervezet szerint ezek egy része kevéssé hasznos az adócsalás elleni fellépésben, miközben aránytalanul sok jelentést generál. Az üzleti szervezetek régóta bírálják a DAC6-rendszert, mert szerintük jelentős megfelelési költséget és túlzott adminisztrációt rak a vállalatokra.

A digitális platformokra vonatkozó jelentési szabályokat is lazítaná Brüsszel:

az áruk értékesítésére vonatkozó éves jelentési küszöb 2000 euróról 3000 euróra nőne, és megszűnne az értékesítések darabszámára vonatkozó jelentési kötelezettség.

A cél az alkalmi, alacsony értékű eladók kiszűrése lenne úgy, hogy a gazdaságilag érdemi tevékenységek továbbra is láthatók maradjanak az adóhatóságok számára. Az Európai Bizottság emellett összevonná az OECD-szabályokhoz kapcsolódó jelentéseket: az országonkénti jelentéstétel és a globális minimumadóhoz kapcsolódó adatszolgáltatás egyetlen közös bejelentésbe kerülne, amelyet a vállalatcsoport központilag, egységes sablon és harmonizált határidő alapján nyújthatna be.

A tervezet nem számszerűsíti, mekkora megtakarítást hozna a vállalatoknak az adminisztráció csökkentése, de „jelentős egyszerűsítési előnyöket” ígér mind a cégeknek, mind az adóhatóságoknak. A csomag ugyanakkor nemcsak könnyítéseket tartalmaz: az Európai Bizottság uniós szintű elektronikus ellenőrző eszközt fejlesztene az adóazonosítók előzetes validálására, szélesítené az adóhatóságok hozzáférését kormányzati adatbázisokhoz és pénzmosás elleni nyilvántartásokhoz, valamint új jelentéstételt vezetne be az ingatlanok tényleges tulajdonosairól.

A javaslatot várhatóan június 24-én mutatják be, elfogadásához pedig egyhangúság kell a tagállamok között; az ír soros elnökség célja, hogy az év végéig lezárja a tárgyalásokat.

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