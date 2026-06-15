SWE
Svédország 5 1 Tunézia
TUN
 Vége
F csoport
ESP
Spanyolország 0 0 Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Vége
H csoport
BEL
Belgium Egyiptom
EGY
 Ma 21:00
G csoport
KSA
Szaúd-Arábia Uruguay
URU
 Kedd 00:00
H csoport
  • Megjelenítés
Kiszivárgott a tervezet: komoly adózási kötelezettség alól mentesítenék a nagyvállalatokat
Uniós források

Kiszivárgott a tervezet: komoly adózási kötelezettség alól mentesítenék a nagyvállalatokat

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Európai Bizottság jelentősen enyhítené a nagyvállalatok uniós adatszolgáltatási kötelezettségeit egy kiszivárgott tervezet szerint. A globális minimumadó hatálya alá eső multinacionális cégek mentesülnének a határon átnyúló adótervezési konstrukciók bejelentése alól, a digitális platformokra vonatkozó jelentési küszöbök pedig emelkednének. A csomag emellett összevonná az országonkénti jelentéstételt és a minimumadóhoz kapcsolódó adatszolgáltatást egyetlen közös bejelentésbe.
Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

A Bloomberg által látott bizottsági tervezet szerint

az Európai Bizottság visszavágná a nagy multinacionális vállalatok uniós adatszolgáltatási kötelezettségeit.

A javaslat egyik legfontosabb eleme, hogy azok a nagyvállalatok, amelyekre vonatkozik az EU 15 százalékos globális társasági minimumadó-szabálya, mentesülnének a határon átnyúló adótervezési konstrukciók bejelentése alól.

Az uniós végrehajtó testület érvelése szerint a minimumadó várhatóan önmagában is csökkenti az agresszív adótervezés lehetőségét, miközben az adóhatóságok ezekről a vállalatokról más csatornákon keresztül már most is jelentős mennyiségű információhoz jutnak.

Még több Uniós források

Elzárják a menekülőutakat a Brüsszelben fenntartott MCC előtt

Nem enged a migráció ügyében a Tisza-kormány

Az EU beavatkozik Ukrajnában az oroszok legalattomosabb támadásai miatt – kiadták a jóváhagyást

A tervezett módosítás az adóügyi közigazgatási együttműködésről szóló uniós szabályrendszer, vagyis a DAC átfogó átalakításának része. A lap birtokába került előterjesztés szerint a Bizottság több olyan általános jelzőt, úgynevezett „hallmarkot” is törölne, amelyek jelenleg automatikusan adatszolgáltatási kötelezettséget válthatnak ki a határon átnyúló adóstruktúráknál. A tervezet szerint ezek egy része kevéssé hasznos az adócsalás elleni fellépésben, miközben aránytalanul sok jelentést generál. Az üzleti szervezetek régóta bírálják a DAC6-rendszert, mert szerintük jelentős megfelelési költséget és túlzott adminisztrációt rak a vállalatokra.

A digitális platformokra vonatkozó jelentési szabályokat is lazítaná Brüsszel:

az áruk értékesítésére vonatkozó éves jelentési küszöb 2000 euróról 3000 euróra nőne, és megszűnne az értékesítések darabszámára vonatkozó jelentési kötelezettség.

A cél az alkalmi, alacsony értékű eladók kiszűrése lenne úgy, hogy a gazdaságilag érdemi tevékenységek továbbra is láthatók maradjanak az adóhatóságok számára. Az Európai Bizottság emellett összevonná az OECD-szabályokhoz kapcsolódó jelentéseket: az országonkénti jelentéstétel és a globális minimumadóhoz kapcsolódó adatszolgáltatás egyetlen közös bejelentésbe kerülne, amelyet a vállalatcsoport központilag, egységes sablon és harmonizált határidő alapján nyújthatna be.

A tervezet nem számszerűsíti, mekkora megtakarítást hozna a vállalatoknak az adminisztráció csökkentése, de „jelentős egyszerűsítési előnyöket” ígér mind a cégeknek, mind az adóhatóságoknak. A csomag ugyanakkor nemcsak könnyítéseket tartalmaz: az Európai Bizottság uniós szintű elektronikus ellenőrző eszközt fejlesztene az adóazonosítók előzetes validálására, szélesítené az adóhatóságok hozzáférését kormányzati adatbázisokhoz és pénzmosás elleni nyilvántartásokhoz, valamint új jelentéstételt vezetne be az ingatlanok tényleges tulajdonosairól.

A javaslatot várhatóan június 24-én mutatják be, elfogadásához pedig egyhangúság kell a tagállamok között; az ír soros elnökség célja, hogy az év végéig lezárja a tárgyalásokat.

Kapcsolódó cikkünk

Adóztassátok már meg őket! – figyelmeztet a világszervezet vezére

Több kárt okoz, mint hasznot: egyre erősebbek a kritikák az igazságosnak tervezett adó ellen

Jelentős változás 2026-tól: újra értékesek az adókedvezmények a minimumadó világában

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Késleltetni a FIRE-t?

Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Közel 5 éve nem láttunk ilyet: 350 alatt az euró árfolyama
Belenyúlna a kormány a vízdíjakba Magyarországon: mutatjuk, kiknek kell többet fizetniük
Az EU beavatkozik Ukrajnában az oroszok legalattomosabb támadásai miatt – kiadták a jóváhagyást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility