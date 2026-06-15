Macron lehetséges utódja nem fenyeget vétópolitikával, de ha nyer, könnyen az EU újabb kerékkötője lehet

Nagyinterjút adott a francia szélsőjobb várható vezetője, Jordan Bardella, aki a felmérések jelenlegi állása szerint jó eséllyel indulhat Emmanuel Macron jelenlegi elnök pozíciójáért. Bardella szerint az Európai Uniónak gyökeresen meg kell változnia, de Franciaországnak nem szabad kilépnie belőle, csak egyszerűen kevesebbet befizetni, mert a szövetség jelenlegi formájában nem képes elég gyorsan reagálni a világ változásaira. Nukleáris hatalomként különleges felelősséget képzel el országának, ami meglátásában a NATO-val való együttműködést, és az orosz kapcsolatokat is újraírhatja.

Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés európai parlamenti képviselője és az indulástól korrupciós ügyek miatt eltiltott Marine Le Pen lehetséges utódja egy Politicónak adott interjúban vázolta, hogyan alakítaná át Franciaország és az Európai Unió viszonyát, ha pártja hatalomra kerülne.

Bár a Nemzeti Tömörülés a korábbi magyar miniszterelnökkel karöltve alapította a Patrióták pártcsaládját, Orbán Viktor választási veresége után sokan arra számítanak, hogy a francia jobboldal Giorgia Meloni olasz miniszterelnök nyomába léphet: az euroszkeptikus politikáról eurokritikusra válthat. Bardella azonban egyelőre tartja pozícióit, és úgy fogalmazott, hogy

Mindent meg akarunk változtatni anélkül, hogy bármit is tönkretennénk. Már évek óta – egy egész évtizede – világszerte tanúi vagyunk annak a visszatérésének, amit az Európai Unió éppen lebontani, szétszedni, sőt megsemmisíteni igyekezett [...] Látjuk, hogy ezek a nagy horderejű elképzelések, amelyek a nemzeti büszkeséghez is kapcsolódnak, visszatérnek a globalizáció keretein belül működő nagyhatalmak körében. Ezért egyszerűen azt mondjuk, hogy Európának meg kell változtatnia működési módját.

Ugyan Melonit – a jelenlegi magyar miniszterelnökhöz, Magyar Péterhez hasonlóan – természetes szövetségesnek tekinti, és lehet szó Patrióta–Konzervatív összeolvadásról, a kommentjei inkább arra utalnak, hogy az EU szempontjából jelenleg legmeghatározóbb védelmi és költségvetési megfontolásokban ragaszkodik a francia belpolitika szempontjából is érzékeny pontokhoz.

Franciaországot nem vezetné ki a NATO-ból, de hosszabb távon ismét kivonná az országot a szövetség integrált katonai parancsnoki rendszeréből, Le Pennel szemben azonban ezt csak szigorúan akkor, ha már nem zajlik háború Európa közvetlen szomszédságában. Ezzel együtt Oroszországot ma már egyértelmű fenyegetésnek nevezte, annak ellenére, hogy a 2010-es években hitellel támogatták az akkor még Nemzeti Front néven futó elődpártjuk kampányát.

Az európai védelem kérdésében Bardella nem meglepő módon továbbra is elutasítja, hogy az Európai Bizottság nagyobb befolyást kapjon a katonai döntések felett, és még békefenntartóként is csak az ENSZ kötelékében tudja elképzelni, hogy franciák biztosítsák Ukrajnát egy tűzszünet után.

Persze hadipari kérdésekben kifejezetten azt hangsúlyozza, hogy az európai országoknak európai fegyvereket kellene vásárolniuk, és például az amerikai F–35-ösök helyett a francia gyártmányú Rafale vadászgépeket kellene standardizálni, mert az USA-nak megvan a technikai képessége arra, hogy megakadályozza az F–35-ösök felszállását.

Bardella ezt azzal is igyekezett megindokolni, hogy bár Donald Trump amerikai elnök 2016-os ciklusa kiszámíthatóbb és a geopolitikai kalandorkodástól tartózkodóbb volt, az elmúlt másfél évből nemcsak az USA birodalmi törekvései, hanem

az is kirajzolódik, hogy Trumpnak a napi kedvváltozásától függ, hogy éppen mit tart előnyös lépésnek.

Bár az Egyesült Államok továbbra is a szövetségi rendszer része, Bardella szerint nyilvánvaló, hogy Trump nem fog ingyen biztosítékot adni a katonai helyzetek megoldására, így szerinte is elkerülhetetlen a kontinens országainak képességbeli felfejlesztése. Ettől függetlenül azonban nem indokolja az unió többéves pénzügyi keretének (MFF) feldúcolását.

Ahogy azt már több ízben megírtuk, az MFF következő, 2028–2034-es ciklusára történő mintegy 40 százalékos emelés közel sem olyan ambiciózus, mint ahogy azt az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen beharangozta. A 2000 milliárd eurós költségvetés hasznos felhasználású része alig több, mint az infláció mértékével növekszik. Ez a tervezet szerint az európai bruttó nemzeti jövedelem 0,13 százalékának felel meg.

Bardella szerint azonban „demokratikus botrány”, hogy az EU még idén – a francia választások előtt – le akarja zárni az MFF-tárgyalásokat. Az elnöki indulásra készülő politikus elmondása szerint:

Franciaország uniós költségvetéshez való nettó hozzájárulásáról a parlament szavaz. Ahelyett, hogy 12 vagy 15 milliárd eurós hozzájárulást szavaznának meg az Európai Unió költségvetéséhez, azt felére csökkentik. És pont ezt a pénzt fogjuk visszakapni.

Energiapolitikai kérdésekben szintén az uniós szabályok módosítását sürgette. Azt állította, hogy Franciaország nukleáris energiára épülő termelése lehetővé tenné az európai átlagnál jóval olcsóbb villamos energia biztosítását a háztartások és a vállalatok számára, ám szerinte a jelenlegi uniós keretek nem teszik lehetővé ennek teljes kihasználását. Bardella ezért nem az egységes piacból való kilépést, hanem

olyan kivételek és nemzeti mozgásterek kialakítását szorgalmazza, amelyek szerinte jobban szolgálnák a francia versenyképességet és iparpolitikát.

A nukleáris technológia területén azonban a rakéták elrettentési képessége szempontjából is egyedi helyzetben van Franciaország, ugyanis jelenleg az egyetlen EU-tagállam, amelynek Oroszországhoz hasonlóan saját atomarzenálja van. Emiatt a Bardella szerint mihamarabb megkötendő tűzszüneti tárgyalásokban is fontos vezető szerepet kellene vinnie a francia külpolitikának.

Franciaországban 2027 áprilisában esedékesek a kétfordulós választások, Bardellán kívül már a két ciklus után indulásból kizárt Macron centrista utódai is megvannak. Bár a Nemzeti Tömörülés egyelőre vezeti a közvélemény-kutatásokat, a kétfordulós rendszer miatt a baloldal kiesése után jellemzően összezárnak a jobboldallal szemben a választók. Bardella álláspontja ennek megfelelően inkább olyan szempontból érdemi, hogy milyen irányba tendálnak európai szinten a jobbra és szélsőjobbra sorolt politikai közösségek.

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