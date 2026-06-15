Nem enged a migráció ügyében a Tisza-kormány

A migrációs paktum ügyében továbbra sem vállalja a bevándorlók betelepítését vagy az ennek ellentételezésért felszámolható összeg kifizetését a Tisza-kormány. Pósfai Gábor belügyminiszter parlamenti bizottsági meghallgatásán megerősítette, hogy a magyar kormány kizárólag a technikai segítségnyújtást kívánja vállalni, és ebben történtek előzetes megbeszélések a lehetséges partnerországokkal. A luxemburgi uniós tanácsülésen emellett az ukrán menekültek helyzete, az orosz vízumok kérdése és az afrikai migrációs nyomás erősödése is napirendre került.

Magyarország továbbra sem kívánja végrehajtani az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített nemzeti végrehajtási tervet, és a jelenlegi álláspont szerint a jövőben sem tervez ilyet benyújtani – erről beszélt Pósfai Gábor belügyminiszter az Országgyűlés európai ügyek bizottságának hétfői ülésén az MTI beszámolója szerint.

Pósfai az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsának luxemburgi üléséről számolt be a képviselőknek. Ahogy az ismeretes a migrációs paktumként emlegetett bevándorláskezelési rendszer három szolidaritási mechanizmust kínál a tagállamok számára:

a menedékkérők kvóta szerinti átvételét,

a pénzügyi hozzájárulást, illetve

a technikai segítségnyújtást.

Magyarország ezek közül kizárólag az utóbbit tartja elfogadhatónak.

Pósfai hangsúlyozta, hogy technikai segítségnyújtásra is csak az érintett, migrációs nyomás alatt álló tagállam beleegyezésével kerülhet sor, és bár a tanács ülésén több kétoldalú egyeztetés és informális megbeszélés zajlott, de konkrét megállapodás nem született.

Magyar Péter még június elején arról beszélt a Parlamentben, hogy az új szabályozás számos ponton szigorúbb a korábbi uniós migrációs politikánál, és több elemében közelebb áll a korábbi magyar követelésekhez is. Kiemelte, hogy a rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy egy tagállam migránsok átvétele vagy pénzügyi befizetés helyett technikai segítséget nyújtson a leginkább érintett országoknak, például Görögországnak vagy Máltának.

A kormány álláspontja ugyanakkor változatlanul az, hogy elutasítja mind a kötelező kvótákat, mind pedig a migrációs paktum jelenlegi formáját. Ezt erősítette meg most Pósfai Gábor is a bizottsági meghallgatáson.

Az új kormány megalakulása óta a Fidesz és a KDNP rendre azzal vádolja a Tiszát, hogy az uniós források felszabadítása érdekében hallgatólagosan elfogadta a migrációs paktum végrehajtását. Erre az elmúlt héten benyújtott, a 10 milliárd eurónyi helyreállítási forrás (RRF) lehívásához szükséges törvényjavaslatok nem tartalmaznak semmilyen utalást, ahogy azt a Portfolio-nak adott interjújában Magyar Péter is megerősítette, ilyesmi

nem képezte tárgyát a források körüli tárgyalásoknak.

A luxemburgi találkozón a magyar belügyminiszter az osztrák kollégájával is egyeztetett. A két fél egyetértett abban, hogy a belső schengeni határellenőrzések hosszú távú fenntartása nem jelent ideális megoldást, ezért felvetették annak lehetőségét is, hogy a jövőben a közvetlen határellenőrzést fokozatosan felválthatná a határrégiókban végzett, összehangolt rendészeti ellenőrzés.

Az Európai Tanács ülésén ezen kívül szó volt még az ukrán állampolgárok átmeneti védelméről, illetve a védelem meghosszabbításáról. Ukrajna ugyanis felvetette, hogy azok a tagállamok, amelyekben sok százezer, esetleg több mint félmillió ukrán menekült él, a hadköteles korú férfiak esetében ne hosszabbítsák meg a védelmet. Pósfai elmondta, hogy

Magyarország kormánya ellenezte a védelemben részesülők körének szűkítését, amivel Bóka János fideszes képviselő is egyetértett.

Az ülésen tárgyaltak az orosz hibrid fenyegetésről is, illetve több ország a vízumkódex felülvizsgálatát kérte a Bizottságtól, mivel az orosz turistavízumok száma egyre növekszik; 2024-ben 565 ezer, 2025-ben pedig 619 ezer rövid távú tartózkodásra jogosító schengeni vízumot adtak ki orosz állampolgároknak.

Ezt intő jelnek tekintette több tagállam képviselője, akik szerint a volt orosz „harcosok” schengeni határon belüli tartózkodása biztonsági kockázatot jelent – fűzte hozzá.

Téma volt az is, hogy napjainkban a legtöbb illegális migráns Szomáliából érkezik az unió területére, ami azért jelent egyre nagyobb problémát, mert a szomáliaiak csupán a visszatoloncoltak 3 százalékát hajlandóak visszafogadni.

Ezért Szomália esetében támogatták a vízumkorlátozás szigorúbb alkalmazását, illetve azt, hogy a pénzügyi támogatások mértékét az illegális migránsok visszafogadásához kösse az EU.

Magyarország álláspontja az volt, hogy a migrációs kihívásokat az unión kívül kell kezelni a kibocsátó országokhoz közel, vagy a kibocsátó, vagy a tranzitországokban

– mondta a miniszter.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt