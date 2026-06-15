Nem enged a migráció ügyében a Tisza-kormány

Magyarország továbbra sem kívánja végrehajtani az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített nemzeti végrehajtási tervet, és a jelenlegi álláspont szerint a jövőben sem tervez ilyet benyújtani – erről beszélt Pósfai Gábor belügyminiszter az Országgyűlés európai ügyek bizottságának hétfői ülésén az MTI beszámolója szerint.
Pósfai az Európai Unió Bel- és Igazságügyi Tanácsának luxemburgi üléséről számolt be a képviselőknek. Ahogy az ismeretes a migrációs paktumként emlegetett bevándorláskezelési rendszer három szolidaritási mechanizmust kínál a tagállamok számára:
- a menedékkérők kvóta szerinti átvételét,
- a pénzügyi hozzájárulást, illetve
- a technikai segítségnyújtást.
Magyarország ezek közül kizárólag az utóbbit tartja elfogadhatónak.
Pósfai hangsúlyozta, hogy technikai segítségnyújtásra is csak az érintett, migrációs nyomás alatt álló tagállam beleegyezésével kerülhet sor, és bár a tanács ülésén több kétoldalú egyeztetés és informális megbeszélés zajlott, de konkrét megállapodás nem született.
Magyar Péter még június elején arról beszélt a Parlamentben, hogy az új szabályozás számos ponton szigorúbb a korábbi uniós migrációs politikánál, és több elemében közelebb áll a korábbi magyar követelésekhez is. Kiemelte, hogy a rendszer lehetőséget biztosít arra, hogy egy tagállam migránsok átvétele vagy pénzügyi befizetés helyett technikai segítséget nyújtson a leginkább érintett országoknak, például Görögországnak vagy Máltának.
A kormány álláspontja ugyanakkor változatlanul az, hogy elutasítja mind a kötelező kvótákat, mind pedig a migrációs paktum jelenlegi formáját. Ezt erősítette meg most Pósfai Gábor is a bizottsági meghallgatáson.
Az új kormány megalakulása óta a Fidesz és a KDNP rendre azzal vádolja a Tiszát, hogy az uniós források felszabadítása érdekében hallgatólagosan elfogadta a migrációs paktum végrehajtását. Erre az elmúlt héten benyújtott, a 10 milliárd eurónyi helyreállítási forrás (RRF) lehívásához szükséges törvényjavaslatok nem tartalmaznak semmilyen utalást, ahogy azt a Portfolio-nak adott interjújában Magyar Péter is megerősítette, ilyesmi
nem képezte tárgyát a források körüli tárgyalásoknak.
A luxemburgi találkozón a magyar belügyminiszter az osztrák kollégájával is egyeztetett. A két fél egyetértett abban, hogy a belső schengeni határellenőrzések hosszú távú fenntartása nem jelent ideális megoldást, ezért felvetették annak lehetőségét is, hogy a jövőben a közvetlen határellenőrzést fokozatosan felválthatná a határrégiókban végzett, összehangolt rendészeti ellenőrzés.
Az Európai Tanács ülésén ezen kívül szó volt még az ukrán állampolgárok átmeneti védelméről, illetve a védelem meghosszabbításáról. Ukrajna ugyanis felvetette, hogy azok a tagállamok, amelyekben sok százezer, esetleg több mint félmillió ukrán menekült él, a hadköteles korú férfiak esetében ne hosszabbítsák meg a védelmet. Pósfai elmondta, hogy
Magyarország kormánya ellenezte a védelemben részesülők körének szűkítését, amivel Bóka János fideszes képviselő is egyetértett.
Az ülésen tárgyaltak az orosz hibrid fenyegetésről is, illetve több ország a vízumkódex felülvizsgálatát kérte a Bizottságtól, mivel az orosz turistavízumok száma egyre növekszik; 2024-ben 565 ezer, 2025-ben pedig 619 ezer rövid távú tartózkodásra jogosító schengeni vízumot adtak ki orosz állampolgároknak.
Ezt intő jelnek tekintette több tagállam képviselője, akik szerint a volt orosz „harcosok” schengeni határon belüli tartózkodása biztonsági kockázatot jelent – fűzte hozzá.
Téma volt az is, hogy napjainkban a legtöbb illegális migráns Szomáliából érkezik az unió területére, ami azért jelent egyre nagyobb problémát, mert a szomáliaiak csupán a visszatoloncoltak 3 százalékát hajlandóak visszafogadni.
Ezért Szomália esetében támogatták a vízumkorlátozás szigorúbb alkalmazását, illetve azt, hogy a pénzügyi támogatások mértékét az illegális migránsok visszafogadásához kösse az EU.
Magyarország álláspontja az volt, hogy a migrációs kihívásokat az unión kívül kell kezelni a kibocsátó országokhoz közel, vagy a kibocsátó, vagy a tranzitországokban
– mondta a miniszter.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt
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