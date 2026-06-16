A magyar tapasztalatok miatt bekeményít az Európai Unió: új rendszerrel korlátoznák a vétójogot

Az Európai Unió új biztosítékokat dolgoz ki annak érdekében, hogy a jövőbeli tagállamok ne tudjanak visszafordulni a csatlakozás előtt vállalt reformokban, és ne használhassák vétójogukat a blokk működésének akadályozására – mondta Marta Kos bővítési biztos a Politicónak.
A biztos szerint az új rendszer lényege az lenne, hogy ha egy frissen csatlakozott ország betartja a szabályokat, nem történik semmi, ha viszont eltér tőlük, akkor a védőmechanizmusok „keményen ütnek”.
Az Európai Bizottság már több elképzelést is vizsgál, köztük olyan átmeneti időszakokat és biztosítékokat, amelyek alapján bizonyos tagsági jogok nem automatikusan, hanem csak fokozatosan nyílnának meg az új tagállamok előtt. A kezdeményezés mögött az a tagállami aggodalom áll, hogy a következő bővítési kör tovább nehezítheti az uniós döntéshozatalt, illetve lehetőséget adhat arra, hogy egyes kormányok a belépés után visszafordítsák a jogállamisági vagy intézményi reformokat.
A vita közvetlenül kapcsolódik Ukrajna, Moldova és Montenegró csatlakozási folyamatához.
Az EU hétfőn megnyitotta az első részletes tárgyalási kört Ukrajnával és Moldovával, miközben Montenegró két újabb tárgyalási fejezetet zárt le, és közelebb került a tagsághoz. Kos szerint Montenegró csatlakozási szerződése lehet az első, amelyben már megjelenik az új garanciarendszer, vagyis az a kérdés, hogyan lehet biztosítani, hogy egy ország öt, tíz vagy tizenöt évvel a belépés után is betartsa az uniós szabályokat.
A Politico szerint a kezdeményezés hátterében részben az elmúlt évek magyar tapasztalatai is állnak: a cikk felidézi, hogy az idén 16 év után leváltott Orbán-kormány többször blokkolt uniós döntéseket, például az Oroszországgal szembeni szankciók vagy Ukrajna támogatása ügyében, miközben több mint 10 milliárd eurónyi uniós forrás befagyasztására is sor került jogállamisági és igazságügyi viták miatt. Kos ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a bővítésnek továbbra is érdemalapúnak kell maradnia: Ukrajna és Moldova eddig együtt haladt, de a tárgyalási klaszterek megnyitása után az mehet gyorsabban, amelyik több reformot teljesít.
Címlapkép forrása: EU
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