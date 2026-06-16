Egymás ellen játszották ki magukat az EU vezetői – az utolsó pillanatban engedték át Trump követeléseit

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Az Európai Parlament végre lezárta az elmúlt év legviharosabb transzatlanti vitáját, és megszavazta az Egyesült Államokkal kötött vámmegállapodás végrehajtásához szükséges kedvezményeket. A döntést hónapokon át tartó intézményközi csatározás előzte meg, amelyben az EP egy része további biztosítékokat próbált kiharcolni Donald Trump amerikai elnök kiszámíthatatlan kereskedelempolitikájával szemben. Bár a parlament végül több ponton engedett, a tárgyalások jó példát szolgáltatnak arra, hogy az uniós szervek összjátéka miként képes ellentartani a geopolitikai szuperhatalmak követeléseinek, még egészen lehetetlennek tűnő helyzetekben is.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

444 igen, 152 nem és 54 tartózkodás mellett fogadták el az Egyesült Államok által elvárt vámkedvezményeket az Európai Parlament plenáris ülésének keddi napján.

Ahogy arról részletesen beszámoltunk korábban is, az EP Trump folyamatos fenyegetéseit megelégelve több védőintézkedést is be akart építeni a paktumba, amelyekből végül engednie kellett. Az akkori megállapodás után a Portfolio a tárgyalások egyik kulcsfigurájával, Bernd Lange-val készített interjút, akinek az elmondása szerint

a végeredmény nem lehetett ideális, de pont azt sikerült elérni, amire az EU-nak szüksége volt.

Hosszú volt az út idáig: tavaly júliusban az Európai Unió és az Egyesült Államok ideiglenes kereskedelmi fegyverszünetet kötött a skóciai Turnberryben, ahol Donald Trump és az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen megállapodott a transzatlanti vámfeszültségek enyhítéséről.

Az alku lényege az volt, hogy az EU fokozatosan eltörli a vámokat az amerikai ipari termékek jelentős részére (és például a homárexportra is), cserébe Washington 15 százalékban maximálja a legtöbb európai exporttermékre kivetett vámokat, ezzel mérsékelve az autóipart érintő, akkor 27,5 százalékos terheket.

Bár a Bizottság és több tagállam (elsősorban Németország) gyors ratifikációt szeretett volna, az uniós döntéshozás, törvényalkotás, szakbizottsági és plenáris szavazások miatt tudni lehetett, hogy Trumpnak hónapokat kell várnia a kedvezményeire és így az EU legalább addig is beszedheti a sokkal amerikai termékekre sokkal kedvezőbb vámokból származó bevételeket.

Ugyan az amerikai adminisztráció viszonylag hamar bevezette a vámplafont, a megállapodást megelőzően egy 50 százalékos globális vámtételt is kivetett az alumínium- és acélimportra, amelyet aztán

bizonyos mértékig az Európából érkező autókra és egyéb gépekre is elkezdtek alkalmazni.

Eközben Trump több fronton is extra vámokkal fenyegette az Európai Uniót:

a digitális szabályozások miatt,

a Grönlandra vonatkozó amerikai igényekkel összefüggésben, valamint azért is,

mert Brüsszel, és kifejezetten Spanyolország elzárkózott az iráni háború kezelésében várt szerepvállalástól.

Emiatt a parlamenti tárgyalások során egyre nagyobb hangsúlyt kaptak az úgynevezett védőmechanizmusok, amelyek lehetővé tennék az uniós engedmények visszavonását, ha Washington nem teljesíti a vállalt kötelezettségeket.

Ennek hozadékaként alakult ki fokozatosan egyfajta „jó zsaru–rossz zsaru” szereposztás az uniós oldalon. Míg az Európai Bizottság kereskedelemért felelős biztosa, Maroš Šefčovič igyekezett fenntartani a párbeszédet Washingtonnal és elkerülni egy újabb vámháborút, addig az Európai Parlament kereskedelmi bizottságát (INTA) vezető Bernd Lange tudatosan keményebb álláspontot képviselt.

A német szociáldemokrata politikus az EP jóváhagyási jogkörét használta fel arra, hogy további biztosítékokat követeljen az amerikai féllel szemben, miközben a Bizottság és a németek által uralt Néppárt tárgyalói a megállapodás végrehajtását sürgették.

A patthelyzet hónapokig fennmaradt, és Šefčovič hiába egyeztetett folyamatosan az amerikai kereskedelmi vezetéssel, Lange és szövetségesei többször is lassították a parlamenti folyamatot, arra hivatkozva, hogy az Európai Uniónak nem szabad feltétel nélkül végrehajtania a megállapodást.

Lange elmondta, hogy alapvetően távol áll tőle az időhúzásos nyomásgyakorlás, de ez esetben az EP kezében volt az átengedés, ez volt a legkézenfekvőbb eszköze. Abban, hogy meddig lehetett ezt feszíteni, természetesen megoszlottak a vélemények, de ahogy a Portfolio-nak is részletezte,

az amerikai Legfelsőbb Bíróság döntése, amely elmarasztalta a Trump által vámok kivetésére használt krízistörvény alkalmazását, jelentősen beszűkítette az elnök mozgásterét.

A parlamenti többség így olyan garanciákat követelt, amelyek lehetővé teszik az uniós engedmények visszavonását, amennyiben Washington nem teljesíti vállalásait vagy újabb vámokat vezet be európai termékekre.

Donald Trump ez idő alatt többször is fenyegette a Bizottságot, végül azonban von der Leyen egy telefonnal július 4-ig tolta ki a határidőt, így Lange pontosan tudta, hogy ez a plenáris lesz az utolsó alkalom, ahol még időben szavazhatnak a vámkedvezmények végrehajtásáról.

A háttérben közben az amerikai kereskedelmi főképviselő, Jamieson Greer azt jelezte az európai tárgyalóknak, hogy Washington kész lehet egyes acél- és alumíniumtermékeket mentesíteni a vitatott vámok alól. Ez adta meg a valódi lendületet a parlamenti egyeztetéseknek, bár a végső kompromisszumig még így is hosszú és nehéz tárgyalási folyamat vezetett.

Az Európai Parlament olyan záradékokat követelt, amelyek lehetővé teszik a Bizottság számára az amerikai termékekre vonatkozó vámkedvezmények felfüggesztését, ha az Egyesült Államok nem csökkenti a fémipari vámokat.

A legkeményebb viták májusban zajlottak az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Bizottság közötti háromoldalú egyeztetéseken. A Politico beszámolója szerint több alkalommal is feszült szóváltások alakultak ki Lange és a Bizottság tárgyalói között, mivel a parlamenti oldal automatikusabb szankciókat akart beépíteni a szövegbe.

Šefčovič ezzel szemben attól tartott, hogy a túl szigorú feltételek veszélybe sodorják az egész transzatlanti alkut, de mivel Trump tárgyalói ezeket nyilvánosan sosem említették, és még a háttérben is inkább csak a megállapodás megkötését sürgették, kérdéses volt, hogy mekkora kockázatot jelent az időhúzás.

A végső megállapodás végül kompromisszummal zárult: a szöveg szerint az Európai Bizottság csak „fel lett jogosítva” a megállapodás felfüggesztésére, ha az Egyesült Államok 2026 végéig nem csökkenti az európai acél- és alumíniumtermékeket sújtó vámokat. Az eredetileg javasolt, szigorúbb automatikus szankciók és a területi integritásra vonatkozó kikötések ugyan kikerültek a szövegből, de több olyan biztosíték is bekerült, amelyeket eredetileg Lange követelt.

A kiegyezés összehozásával az uniós intézmények mostanra elhárították a közvetlen vámháború veszélyét, ugyanakkor a több mint egyéves tárgyalási folyamat világossá tette, hogy az EP esetenként az anyaországból érkező tagállami nyomás ellenére is képes alakítani a döntések kimenetelét és végleges formáját.

Mindezt persze kockázatos akadékoskodásnak vagy elszánt érdekérvényesítésnek is lehet tekinteni, de a lényeg itt inkább az uniós szervek közti dinamikában van, amely

a gyakorlatban pontosan az ilyen „jó zsaru–rossz zsaru” szereposztásoknak ad valós bürokratikus hátteret.

Ez esetben a helyzet úgy tűnik, valóban feszült volt, de végső soron az EU-nak ezzel sikerült egy lehetetlen helyzetből a legtöbbet kihozni. Némi rugalmassággal és tudatossággal azonban nem nehéz elképzelni, hogy a háromoldalú berendezkedés a mozgástér kibővítésére is alkalmazható lehet.

Címlapkép forrása: EU