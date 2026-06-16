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Kitoloncolási fordulat az EU migrációs paktumában: a határokon kívülre telepítenék a menedékkérőket
Uniós források

Kitoloncolási fordulat az EU migrációs paktumában: a határokon kívülre telepítenék a menedékkérőket

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Az Európai Unió a következő közös költségvetésből akár 20 milliárd eurót is fordíthatna harmadik országokban létrehozott migrációs visszatérési központokra, ahová az elutasított menedékkérőket küldenék – derül ki a Financial Times által ismertetett tagállami állásponttervezetből. A koncepció erősödő támogatottsága mögött az áll, hogy az uniós kormányok képtelenek hatékonyan végrehajtani a kitoloncolásokat, mivel a származási országok gyakran nem veszik vissza állampolgáraikat. Magyarország egyelőre nem támogatja a migrációs paktum végrehajtását, ugyanakkor a return hubok koncepciója illeszkedik a magyar állásponthoz, amely szerint a migrációs kihívásokat az EU-n kívül kell kezelni.

Az Európai Unió a következő, 2028 és 2034 közötti költségvetési ciklusban uniós forrásból is támogathatná az EU-n kívüli migrációs visszatérési központokat – írja a Financial Times.

A tagállami állásponttervezet szerint az unió külső támogatási és külpolitikai kiadási eszközéből finanszírozhatnák az úgynevezett „innovatív megoldásokat”, amely brüsszeli szóhasználatban egyre inkább a harmadik országokban létrehozott return hubokra, vagyis olyan központokra utal, ahová az elutasított menedékkérőket küldenék, ha hazájukba nem lehet őket visszatoloncolni.

A lap szerint a migrációs politika „külső dimenziójára”, ezen belül a visszatérési központokra hét év alatt akár 20 milliárd euró is juthatna, ami az EU külső fellépési költségvetésének nagyjából tizede lenne.

A számok a költségvetési tárgyalások során még változhatnak, de a return hubok uniós költségvetési jogszabályba emelése így is politikai fordulatot jelezne. Ursula von der Leyen 2021-ben még arról beszélt, hogy Brüsszel nem finanszíroz „szögesdrótot és falakat”, azóta azonban az EU több vitatott megállapodást kötött például Törökországgal és Tunéziával a migráció visszafogására.

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A kezdeményezést elsősorban Németország, Olaszország, Hollandia, Svédország és Ausztria támogatja, de a Financial Times szerint a tagállamok többsége is mögé állt.

A koncepció támogatottsága azért erősödött fel, mert az uniós kormányok nehezen tudják növelni az elutasított menedékkérők tényleges kitoloncolását, részben azért, mert a származási országok gyakran nem veszik vissza saját állampolgáraikat. Több ország már most is lehetséges fogadóállamokkal tárgyal, de a helyszíneket szándékosan nem hozzák nyilvánosságra, hogy elkerüljék a brit Ruanda-tervhez hasonló politikai visszhangot. Ausztria például májusban Üzbegisztánnal kötött megállapodást, amely a kitoloncolásra váró személyek tranzitjáról is szól.

Azt hétfőn jelentette be Pósfai Gábor belügyminiszter, hogy a magyar kormány egyelőre nem támogatja a migrációs paktum végrehajtását.

A parlamenti bizottsági meghallgatásán arról beszélt, hogy Magyarország nem készített nemzeti végrehajtási tervet, és jelenlegi álláspontja szerint ilyet később sem kíván benyújtani. A kormány továbbra sem vállalná sem a menedékkérők átvételét, sem az ennek kiváltására szolgáló pénzügyi hozzájárulást, a paktumban szereplő szolidaritási lehetőségek közül kizárólag a technikai segítségnyújtást tartja elfogadhatónak.

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A luxemburgi uniós tanácsülésen a magyar álláspont szerint a migrációs kihívásokat elsősorban az EU-n kívül, a kibocsátó vagy tranzitországok közelében kell kezelni, ami jól illeszkedik a most nyilvánosságra került tervezetbe.

A háttérben ugyanakkor már az uniós migrációs politika következő szigorítása is formálódik: a tagállamok és az Európai Parlament június elején megállapodtak az új visszatérési szabályokról, amelyek jogi keretet adnának ahhoz, hogy az EU ne csak elutasítsa a kérelmeket, hanem ténylegesen végre is tudja hajtani a visszaküldéseket, akár ezeken a harmadik országokban működő központokon keresztül, amelyre a péntektől hatályossá vált migrációs paktum is lehetőséget ad.

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Címlapkép forrása: Evren Atalay/Anadolu Agency/Getty Images

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