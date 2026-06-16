Trumpék bojkottja hozta el az új korszakot az EU-nak, rendkívüli gazdasági elitcsúcs menekült Európába

Az Európai Versenyjogi Fórum (European Competition Forum, ECF) június 16-án debütál egy háromnapos rendezvénnyel Brüsszelben. A szervezők szerint ez a legnagyobb független versenyjogi esemény Európában, amelyre már több mint ezren regisztráltak, ráadásul nemcsak a kontinensről, hanem Brazíliából, Dél-Afrikából, Dél-Koreából, Japánból, Kínából és a Közel-Keletről is érkeznek résztvevők. A belépőjegyek ára a 650 eurót is elérheti.
A kezdeményezés egy WhatsApp-csoportból indult, ahol európai ügyvédek, tanácsadók és az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának munkatársai egyeztették a washingtoni útiterveiket.
Amikor Evelina Kurgonaitė litván jogász és lobbista felvetette, hogy miért nem inkább Európában találkoznak, a javaslat egyöntetű támogatásra talált. Így alakult meg az a hétfős szervezőbizottság, amelynek a Bizottság kartellügyekért felelős igazgatója, Maria Jaspers, valamint a BEUC fogyasztóvédelmi szervezet vezetője, Agustín Reyna is tagja lett.
A fórum létrejöttének közvetlen előzménye, hogy a 2025-ös washingtoni konferenciát beárnyékolták Donald Trump "felszabadítási napi" vámjai, valamint az ABA költségvetési forrásainak befagyasztása. A Trump által kinevezett FTC-elnök, Andrew Ferguson egyenesen megtiltotta a munkatársainak a részvételt, arra hivatkozva, hogy az ABA radikális baloldali ügyeket képvisel, és a techóriások üzleti érdekeit szolgálja. Hasonló tilalmat vezettek be az Igazságügyi Minisztérium versenyjogi részlegénél is.
Teresa Ribera, az Európai Unió versenyügyekért felelős ügyvezető alelnöke üdvözölte a kezdeményezést, a Politicónak adott nyilatkozatában kifejtette:
a fórum kiváló lehetőséget teremt a szakmai párbeszédre egy olyan időszakban, amikor Európa jelentős gazdasági, technológiai és geopolitikai átalakuláson megy keresztül.
Ribera hangsúlyozta, hogy az ECF-nek nem szükséges meglévő mintákat másolnia, hiszen gyorsan kialakítja majd a saját identitását.
A rendezvényről nem zárták ki az amerikai partnereket sem, így részt vesz a találkozón az idén egy lobbibotrány miatt menesztett korábbi igazságügyi versenyügyi vezető, Gail Slater is, aki a "transzatlanti hidak" témájú kerekasztal-beszélgetésen szólal fel. Valamint Renata Hesse, az ABA versenyjogi tagozatának elnöke is képviselteti magát.
Az ABA egyébként 2025 óta határozottan védi az értékeit a Trump-adminisztrációval szemben, és bírósági úton is megtámadta az ügyvédeket célzó elnöki rendeleteket.
A brüsszeli versenyjogi irodák bevételeinek oroszlánrésze továbbra is a tengerentúlról származik, és a legtöbb ilyen iroda amerikai alapítású vagy amerikai partnerekkel integrálódott, így a washingtoni ABA-konferenciát senki sem szeretné végleg elhagyni. Az ECF létrejötte inkább azt a felismerést tükrözi, hogy az európai versenyjogi közösségnek is szüksége van egy saját, nagyszabású éves csúcstalálkozóra.
Címlapkép forrása: EU
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