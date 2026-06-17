Jogállamisági biztos: jó lépés a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése

Fontos jelzés az Európai Bizottság szerint a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése a jogállamiság helyreállítása felé vezető úton. Bár Brüsszel pozitívan értékeli az új magyar kormány első reformlépéseit, a hetes cikkelyes eljárás lezárásáról végső soron a tagállamoknak kell politikai döntést hozniuk, ez a feladat pedig a magyar külügyre vár.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az Európai Bizottság üdvözli a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, és azt a jogállamiság helyreállítása felé tett fontos lépésnek tekinti – árulta el a Népszavának Michael McGrath jogállamiságért és igazságügyért felelős uniós biztos.

A nyilatkozat azt követően hangzott el, hogy az uniós tagállamokat tömörítő Tanácsban a hetes cikkelyes eljárás keretében meghallgatták Magyarország képviselőjét, Bíró-Nagy András államtitkárt az országban zajló jogállamisági reformokról.

A 2018-ban indult eljárás célja annak vizsgálata, hogy Magyarországon sérültek-e az uniós alapértékek. Bár az eljárás végső soron akár a szavazati jog felfüggesztéséhez is vezethetne, ehhez

a tagállamok rendkívül széles körű támogatására lenne szükség, amire reális esély sosem látszott.

Ennek megfelelően azonban a folyamat lezárása is elsősorban politikai kérdés, nem pedig technikai vagy jogi döntés. Az új kormánystruktúrában az ehhez szükséges támogatás megszerzését Orbán Anita külügyminiszter kapta, aki a Portfolio-nak is nyilatkozott röviden ezzel kapcsolatos pozitív kilátásairól.

A Fidesz-kormány által létrehozott, többnyire kommunikációs feladattal ellátott hivatal lezárásán kívül a lap arról is kérdezte az uniós biztost, hogy hogyan értékeli a magyar kormány migrációs és menekültügyi paktummal kapcsolatos álláspontját, miszerint nem tervezi bevándorlók betelepítését, és pénzzel sem ellentételezné más tagállamok befogadásait. Ehelyett technikai segítséget nyújtana az érintett uniós országoknak, amellyel kapcsolatban egyelőre csak puhatolózás volt.

McGrath a kérdésre elmondta, a Bizottság támogatja a magyar kormányt a migrációs paktum átültetésében, és Magyarország választhat, ha nem akar kvóta alapján menekülteket befogadni. A némileg kitérő válasz az Európai Bizottság rugalmasságának újabb megerősítésének látszik, amelyet az új magyar kormány irányába készek gyakorolni.

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