Politico-értesülés: Ursula von der Leyennek esze ágában sincs egy harmadik ciklus

Nem készül harmadik ciklusra Ursula von der Leyen az Európai Bizottság élén – állította egy zártkörű vacsorán kabinetfőnöke, Bjoern Seibert több magas rangú uniós tisztviselő beszámolója szerint. A Politico értesülése alapján a kijelentés egy belső vita részeként hangzott el, amely a Bizottság tervezett szervezeti átalakításairól szólt.
Seibert állítólag éppen azzal próbálta csillapítani a Bizottságon belüli aggodalmakat, hogy von der Leyen nem egy újabb mandátum előkészítéseként alakítja át a brüsszeli intézményrendszert. Többen ugyanis úgy látják, hogy az elnök második ciklusában még inkább központosítani kívánja a döntéshozatalt, és az átalakítások tovább növelhetik a közvetlen elnöki befolyást az egyes főigazgatóságok felett is.
Ide tartozik a személyes agytrösztjeként emlegetett IDEA "mikroigazgatóság" befolyáskörének fokozatos növelése, vagy akár
a 2028–2034-es ciklusra bemutatott költségvetési tervezet (MFF), amely radikálisan átstrukturálhatja az uniós források elosztását, és ezzel együtt teljes főigazgatóságok összeolvadása válhat indokolttá.
A Bizottság hivatalosan nem erősítette meg a kabinetfőnök állítását, a lap kérdésére mindössze annyit közöltek, hogy von der Leyen jelenleg teljes mértékben a mostani ciklusra és az Európa előtt álló kihívásokra összpontosít, a 2029-es kérdések megvitatásának pedig később lesz itt az ideje.
A nyilatkozat persze nem véletlenül hagyja nyitva a kérdést, hiszen az Európai Bizottság elnökeire nem vonatkozik mandátumkorlát. Brüsszelben általában nem szokás évekkel előre a következő mandátumról beszélni, de a szokásjog alapján abszolút két ciklus a normális maximum. Egyetlen kivétel az 1985 és 1995 között háromszor mandátumot nyerő Jacques Delors, hiszen akkor még négyéves ciklusok vonatkoztak a Bizottság vezetőire.
A lap értesülései szerint a bizottsági átstrukturálások miatt tartott vacsorán az egyik vendég kérdéseire háromszor is hangsúlyosan elmondta Seibert, hogy
Ursula von der Leyen nem fog harmadjára is elindulni az elnöki posztért.
Persze a kijelentés önmagában nem feltétlenül tekinthető végleges politikai döntésnek. Von der Leyennek jelenleg kevés érdeke fűződne ahhoz, hogy egy esetleges harmadik ciklus lehetőségét nyíltan napirenden tartsa, miközben intézményi reformjai amúgy is ellenállásba ütköznek. Ha egyáltalán fontolgatja az újraindulást, arról várhatóan csak jelenlegi mandátumának utolsó éveiben, a 2029-es európai parlamenti választások közeledtével születhet majd végleges döntés.
Abban mindenesetre eltökéltnek tűnik, hogy átvigye a szerinte szükséges változtatásokat, amelyek egy új bizottsági elnöknek jóval nagyobb mozgásteret adhatnak anélkül, hogy a központosítás vádja a nevéhez tapadna.
Címlapkép forrása: EU
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