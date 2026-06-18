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Budai fonódó, Bajcsy-villamos, Rákosrendező: kiderült, melyik budapesti beruházásra juthat uniós pénz
Uniós források

Budai fonódó, Bajcsy-villamos, Rákosrendező: kiderült, melyik budapesti beruházásra juthat uniós pénz

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Több budapesti közlekedési és városfejlesztési beruházás is uniós forrásból indulhat el a következő években – derült ki Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kormányinfón adott válaszából.

A miniszter szerint a helyreállítási alap és a kohéziós források egyaránt érinthetnek fővárosi projekteket, de a végleges projektlistákról még nincs minden esetben kormányzati döntés.

Vitézy a helyreállítási alapból két, Budapest szempontjából különösen fontos elemet emelt ki. Az egyik a HÉV-ek járműcseréje. Mint mondta, „a helyreállítási alap forrásaiból meg tud valósulni” a HÉV-szerelvények cseréje, amely a szentendrei, a csepeli és a ráckevei vonalat is érintené.

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A másik nagy elem egy országos bérlakás- és kollégiumépítési program lehet. Ennek pontos területi hatálya Vitézy szerint még nem tisztázott, de várhatóan Budapest is jelentős szerepet kapna benne, mivel a lakhatási válság és a kollégiumi férőhelyhiány különösen súlyosan érinti a fővárost és a nagy egyetemi-ipari központokat.

A miniszter úgy fogalmazott: „nyilvánvalóan ilyen típusú beavatkozásokat leginkább a nagy egyetemi városokban és Budapesten kell megvalósítani.” Szerinte a program „jelentős részben érinteni fogja Budapestet és a budapesti rozsdaövezeteket is”.

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Ez akár olyan korábbi fejlesztési elképzeléseknek is új lendületet adhat, mint a Diákváros vagy Rákosrendező fejlesztése.

Vitézy ugyanakkor jelezte, hogy ezekről még nincs végleges döntés: „Akár az is lehet, nyilván örülnénk neki, ha így lenne, hogy lehetőséget tud ez akár teremteni arra, hogy akár a Diákváros elképzelésből, akár a Rákosrendező fejlesztésére vonatkozó elképzelésből minél több meg tudjon valósulni, de ezt még a projektek fejlesztése során kell kidolgoznunk.”

A helyreállítási alapon túl a kormány a kohéziós alap forrásaiból is indítana fejlesztéseket. Vitézy szerint a fennmaradó, nagyjából 6 milliárd eurós keretből környezetvédelmi, árvízvédelmi, energetikai, épületenergetikai és közlekedési beruházások indulhatnak. A pontos projektlistákról azonban itt sincs még végleges döntés.

A miniszter azt mondta, lesznek országos, illetve vidéki vasúti fejlesztések, de budapesti beruházások is forráshoz juthatnak. Konkrét példaként említette a budai fonódó villamoshálózat déli meghosszabbítását. Ez a Gellért tértől az Infopark és a Budafoki út irányába épülhetne tovább.

Ez várhatóan elnyeri az uniós forrást, régóta ácsingózik ez a beruházás, és ez el tud indulni állami beruházásban

– mondta Vitézy.

Forrást kaphat a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos fejlesztése is. A miniszter úgy fogalmazott: „Bízom benne, hogy amin sokat dolgoztunk korábban, a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos fejlesztése is így tud forrásokhoz jutni.”

Szintén napirendre kerülhet a Szegedi úti felüljáró ügye, amely Vitézy szerint a Rákosrendező fejlesztéséhez is szükséges. A miniszter ezt a projektet a Városliget és Rákosrendező kapcsán említette a lehetséges fővárosi beruházások között.

Vitézy ugyanakkor korlátokat is jelzett: szerinte olyan nagy beruházásokat már nem lehet elindítani, amelyeknek nincsenek kész terveik, mivel az uniós pénzeket 2029-ig el kell költeni. „Itt csak olyan beruházások jönnek szóba, amiknek kész tervei vannak” – mondta. Ez alapján főként azok a projektek kerülhetnek be a támogatott körbe, amelyek előkészítettsége már megfelelő.

A miniszter kitért arra is, hogy a főváros pénzügyi mozgásterét javíthatja a CAF-villamosok és egyes trolibusz-beszerzések uniós elszámolása.

Vitézy szerint ezeket a korábbi kormány nem számolta el uniós pénzből, most azonban „ez a kormány beforgatja a helyreállítási alapba”.

Ez azt jelenti, hogy a főváros olyan beruházások után kaphat uniós forrást, amelyeket eddig saját pénzből kellett előfinanszíroznia. Vitézy példaként a trolibusz-beszerzéseket említette, amelyek szerinte így „most megkapják az uniós pénzt”. A miniszter szerint ez „javítja a főváros anyagi mozgásterét”, és segítheti, hogy Budapest saját beruházásokat is el tudjon indítani.

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