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Magyar Péter a brüsszeli uniós csúcsra tart, fontos döntésekre készünek
Uniós források

Magyar Péter a brüsszeli uniós csúcsra tart, fontos döntésekre készünek

Portfolio
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Magyar Péter a Brüsszelbe tartó repülőről posztolt, az Európai Tanács állam- és kormányfői ülésén vesz részt a magyar miniszterelnök.
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Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Úton Brüsszelbe. Most először képviselem a szeretett hazánkat miniszterelnökként az Európai Tanács állam- és kormányfői ülésén

- írja Magyar Péter a Facebook-oldalán.

Az Európai Tanács következő hivatalos csúcstalálkozójára 2026. június 18–19-én Brüsszelben kerül sor, amelyet António Costa, az Európai Tanács elnöke hívott össze. A találkozó kiemelt napirendi pontjai között szerepel:

  • Ukrajna ügye: az ország pénzügyi és újjáépítési támogatása, valamint az uniós csatlakozási folyamat kérdései.
  • Versenyképesség és gazdaság - az európai globális gazdasági kihívások kezelése.
  • Külpolitika - a Közel-Keleten zajló folyamatok.
  • Költségvetés - a következő többéves pénzügyi keret előkészítése.
  • Biztonság és migráció - az uniós védelmi képességek erősítése és a migrációs paktum végrehajtása.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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