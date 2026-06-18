GHA
Ghána 1 0 Panama
PAN
 Vége
L csoport
UZB
Üzbegisztán 1 3 Kolumbia
COL
 Vége
K csoport
CZE
Csehország Dél-Afrika
RSA
 Ma 18:00
A csoport
SUI
Svájc Bosznia-Hercegovina
BIH
 Ma 21:00
B csoport
  • Megjelenítés
Magyar Péter az asztalra csapott Brüsszelben, követelte az atomopció lezárását Magyarországgal szemben
Uniós források

Magyar Péter az asztalra csapott Brüsszelben, követelte az atomopció lezárását Magyarországgal szemben

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és megállapodtak abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 2018 óta folyó, 7. cikk szerinti jogállamisági eljárást. A kormányfő meghívta az EP elnökét Magyarországra, és ősszel beszédet mond az Európai Parlament egyik strasbourgi plenáris ülésén. Az eljárás lezárására tett ígéret nemcsak jogi-technikai, hanem politikai fordulat is: az új magyar kormány az uniós intézményekkel való viszony rendezését és a befagyasztott források felszabadításához szükséges bizalom helyreállítását tekinti kiemelt feladatának.
Back to Europe 2026
Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.
Információ és jelentkezés

Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével tárgyalt Brüsszelben, a megbeszélés egyik fő témája pedig a Magyarországgal szemben csaknem nyolc éve folyó, 7. cikk szerinti jogállamisági eljárás lezárása volt.

A kormányfő a Facebook-oldalán azt írta, hogy Metsolával egyetértettek abban:

őszig le kell zárni az eljárást, amelyet még 2018 szeptemberében, az Orbán-kormány jogállamiságot és demokratikus intézményrendszert érintő intézkedései miatt indított el az Európai Parlament.

Magyar Péter közlése szerint meghívta az EP elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról is, hogy ősszel beszédet mond az Európai Parlament egyik strasbourgi plenáris ülésén.

Még több Uniós források

Orbán Viktor távozása után egy unalmas EU-csúcsra vágyik mindenki, de Magyar Pétertől nem biztos, hogy megkapják

Magyar Péter a brüsszeli uniós csúcsra tart, fontos döntésekre készünek

Irányváltás a migrációs politikában: elfogadta az új visszaküldési szabályokat az Európai Parlament

A 7. cikk szerinti eljárás az Európai Unió egyik legerősebb politikai-jogi eszköze arra az esetre, ha egy tagállammal kapcsolatban felmerül, hogy súlyosan sérti vagy veszélyezteti az EU alapértékeit, köztük a demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogokat. Magyarország esetében az eljárást 2018. szeptember 12-én az Európai Parlament kezdeményezte, amikor a képviselők a Sargentini-jelentés alapján kimondták, hogy fennáll az uniós alapértékek súlyos megsértésének egyértelmű kockázata. A határozatot 448 igen szavazattal, 197 nem ellenében, 48 tartózkodás mellett fogadták el.

Az eljárás azóta az Európai Unió Tanácsában, azon belül főként az Általános Ügyek Tanácsában folytatódott. A magyar ügyben több meghallgatást is tartottak: a Tanács napirendjén visszatérően szerepelt a bírói függetlenség, a korrupció elleni fellépés, a fékek és ellensúlyok rendszere, a civil tér, az akadémiai és médiaszabadság, valamint a kisebbségi és LMBTQI-jogok helyzete.

A folyamat azonban éveken át nem jutott el a legsúlyosabb szakaszig, vagyis a szavazati jogok felfüggesztésével is fenyegető szankciós döntésig.

A 7. cikk szerinti eljárás első, megelőző szakasza elsősorban politikai nyomásgyakorlásra és párbeszédre szolgál: a Tanács négyötödös többséggel állapíthatja meg, hogy fennáll az uniós értékek súlyos megsértésének egyértelmű kockázata, és ajánlásokat fogalmazhat meg az érintett tagállamnak. A szankciós szakasz ennél jóval nehezebben indítható, mert ahhoz az Európai Tanács egyhangú döntésére lenne szükség annak kimondásához, hogy egy tagállam súlyosan és tartósan megsérti az EU alapértékeit.

Kapcsolódó cikkünk

Orbán Viktor távozása után egy unalmas EU-csúcsra vágyik mindenki, de Magyar Pétertől nem biztos, hogy megkapják

Tisza-kormány: várjuk a bejelentéseket a friss döntésekről és Brüsszelből

Magyar Péter a brüsszeli uniós csúcsra tart, fontos döntésekre készünek

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

PR cikk

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Már meg is lehet Trump új célpontja: úgy néz ki, itt még nyerni is tudna
Irányváltás a migrációs politikában: elfogadta az új visszaküldési szabályokat az Európai Parlament
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility