Magyar Péter bejelentette, véget vet a hazánkat sújtó napi egymillió eurós migrációs büntetésnek

Magyar Péter miniszterelnök első uniós csúcsán Brüsszelben bejelentette, hogy Magyarország új, érdemalapú és kiszámítható módszerrel tér vissza az európai döntéshozatalba. A kormányfő politikai megállapodást kötött az Európai Bizottsággal 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozataláról, és június 23-ra Budapestre hívta a visegrádi országok vezetőit a V4-es együttműködés újraindítására. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Magyarország elleni 7-es cikk szerinti eljárás lezárásáról is megállapodtak, és dolgoznak a napi egymillió eurós migrációs bírság megoldásán is. Ukrajna csatlakozásával kapcsolatban a kormány az érdemalapú bővítés mellett áll ki, és nem támogatja az összes tárgyalási fejezet egyidejű megnyitását.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Magyarország új kormánya nem harcolni akar a harc kedvéért, hanem a magyar érdek alapján kíván részt venni az európai döntéshozatalban

– mondta el Magyar Péter első miniszterelnöki uniós csúcsa előtt Brüsszelben. A kormányfő doorstep sajtótájékoztatóján azt mondta, a tagállami vezetők és az uniós intézmények részéről is nagy várakozás előzi meg Magyarország új brüsszeli szerepfelfogását, amely szerinte egyszerre jelent határozott érdekérvényesítést és kiszámíthatóbb tárgyalási magatartást.

Magyar Péter a sajtónak arról számolt be, hogy a nap folyamán több fontos egyeztetésen vett részt:

Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy le kell zárni a Magyarország ellen nyolc éve folyó 7-es cikk szerinti eljárást, és ehhez a magyar kormány minden szükséges segítséget meg fog kapni.

Ezt követően részt vett az Európai Néppárt állam- és kormányfőinek ülésén,

majd a Kohézió Barátai csoport találkozóján, amelyet Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szervezett.

A magyar kormányfő közölte, hogy külön megbeszélést folytat Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, majd a visegrádi országok vezetőivel is egyeztet.

Mint mondta, örömmel fogadta, hogy a V4-ek miniszterelnökei elfogadták a meghívását,

így június 23-án Budapesten és Gödöllőn találkoznak.

Magyar szerint a felek egyetértettek abban, hogy újra kell indítani a visegrádi koordinációt, amely szerinte évek óta nem működött megfelelően, holott a V4 fontos egyeztető fórum és befolyásos csoport lehet a 27 tagállam között.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy miniszterelnökként minden tárgyaláson azt képviseli:

Magyarország új módszerrel tér vissza az uniós döntéshozatalba.

Szerinte nem reális, hogy minden kérdésben egyetértés legyen a magyar kormány és a többi tagállam között, de azt ígérte, hogy a kormány nem belpolitikai vagy pártpolitikai okokból fog támogatni vagy vétózni uniós döntéseket. Úgy fogalmazott, kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdeke alapján jár el, akár az Európai Tanácsban, akár kétoldalú tárgyalásokon.

A kormányfő szerint ennek egyik első jele lehet, hogy 2025 márciusa óta először komoly esély van elfogadott európai tanácsi következtetésekre. Magyar azt mondta, korábban Orbán Viktor vétói miatt nem sikerült elfogadni ilyen szöveget, az új kormány azonban dolgozik azon, hogy most megállapodás szülessen. Hozzátette, még vannak magyar fenntartások és megoldandó problémák, de reméli, hogy az esti tárgyalásokon sikerül ezeket rendezni.

A csúcson Magyar Péter szerint több nagy téma kerül napirendre:

az uniós bővítés, a versenyképesség, Kína, valamint a következő hétéves pénzügyi keret.

Utóbbi különösen fontos kérdés volt a Kohézió Barátai egyeztetésén is, amelyen tizenhat tagállam vett részt. Magyar elmondása szerint a résztvevők sok kérdésben egyetértettek, és abban állapodtak meg, hogy ameddig lehet, egységesek maradnak, mivel a tagállamok tervei szerint decemberben egyhangú megállapodást szeretnének elérni a következő hétéves uniós költségvetésről.

A miniszterelnök külön beszélt az uniós forrásokról is, amelyek kapcsán ismét elmondta, örül annak, hogy sikerült politikai megállapodást kötni az Európai Bizottsággal 6000 milliárd forintnyi uniós pénz hazahozataláról. Hozzátette, folyamatban vannak azok a jogszabály-módosítások, amelyek ehhez szükségesek, köztük a korrupcióellenes intézkedések és az Európai Ügyészséghez való csatlakozás. Magyar szerint a Fidesz és az ellenzék láthatóan nem támogatja ezeket a módosításokat, de a kormánynak elegendő parlamenti támogatása van az elfogadásukhoz.

Magyar Péter úgy fogalmazott:

az ellenzék megpróbálja megakadályozni, hogy a 6000 milliárd forintnyi forrás megérkezzen Magyarországra, de ez szerinte nem fog sikerülni.

A kormányfő azt mondta, ezeket a pénzeket többek között az egészségügyre, a közlekedésre, a vállalkozásfejlesztésre és a mezőgazdaságra lehetne fordítani.

Ukrajna uniós csatlakozási folyamatáról Magyar azt mondta, történelmi áttörést sikerült elérni Kijevvel a kárpátaljai magyar kisebbség nyelvhasználati, kulturális, politikai és oktatási jogait illetően. Szerinte ez tette lehetővé, hogy Magyarország hozzájáruljon az első tárgyalási klaszter megnyitásához Ukrajna csatlakozási folyamatában. Ugyanakkor jelezte, a magyar kormánynak fenntartásai vannak azzal kapcsolatban, hogy az első klaszter megnyitása után rögtön az összes többi klaszter vagy fejezet megnyitásáról legyen szó.

A kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország az érdemalapú és teljesítményalapú csatlakozási folyamat mellett áll ki. Úgy vélte, nem lehet kétféle bővítési eljárás az Európai Unióban, és nem lenne tisztességes a nyugat-balkáni országokkal szemben, ha Ukrajna más elbánásban részesülne, miközben a balkáni tagjelöltek hosszú évek óta dolgoznak a fejezetek megnyitásán és lezárásán. Magyar szerint ahol vannak eredmények, azokat el kell ismerni, de a bővítésnél a hitelességet és a pragmatizmust is meg kell őrizni.

Arra a kérdésre, hogy van-e olyan fontos téma, amelyben jelentős különbség van a magyar kormány és az Európai Tanács álláspontja között, Magyar Péter azt válaszolta:

az ördög a részletekben rejlik.

Szerinte más az előkészített dokumentumok szövege, és más az, ami a tárgyalóteremben elhangzik. Mivel még nem hallotta minden állam- és kormányfő álláspontját, nem akart előre következtetéseket levonni. Hozzátette, a tapasztaltabb vezetők, köztük Donald Tusk lengyel, Robert Fico szlovák miniszterelnökök és Emmanuel Macron francia elnök is arra figyelmeztették, hogy az európai tanácsi ülések ritkán unalmasak, ezért végig résen kell lenni.

A menekültügyi szabályokkal kapcsolatos európai bírósági ítéletről és a napi egymillió eurós bírságról Magyar azt mondta, a kormány dolgozik a megoldáson. Emlékeztetett arra, hogy nem ez az egyetlen nyitott ügy, több európai bírósági döntés is érinti Magyarországot érzékeny kérdésekben. A kormány tárgyal a lengyel partnerekkel, az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel is, hogy olyan jogi megoldást találjon, amely megfelel az uniós elvárásoknak, de közben megőrzi a magyar kormány migrációs céljait.

Magyar Péter szerint az ügy kiindulásakor még más uniós jogszabályi környezet és más politikai hangulat volt Európában. Úgy fogalmazott,

ma már több tagállam is szigorúbb, koordináltabb és határozottabb fellépést sürget az illegális migrációval szemben, ezért a kormány másnap reggel részt vesz az erről szóló tagállami egyeztetésen.

A célja az, hogy Magyarország olyan szabályozást dolgozzon ki, amely eléri az előző kormány által hangoztatott migrációs célt, de nem jár napi egymillió eurós büntetéssel.

A kormányfő azt mondta, ha a megoldás olyan állapotba kerül, hogy be lehet terjeszteni az Országgyűlés elé, illetve társadalmi egyeztetésre lehet bocsátani, a kormány tájékoztatást ad róla. Hozzátette, az új kabinet nem fogja engedni, hogy illegális migránsok érkezzenek Magyarországra, és szigorítani kívánja a legális bevándorlók, illetve vendégmunkások behozatalát is. Magyar szerint a kormány célja az, hogy a magyar munkaerőt erősítse, és minél több külföldön dolgozó magyar hazatérését segítse.

A sajtótájékoztató végén Magyar Pétert arról is kérdezték, mikorra várható megoldás a bírság ügyében, amely napi több százmillió forintjába kerül a magyar adófizetőknek. A miniszterelnök azt válaszolta, az Orbán-kormány alatt az ügy már nagyjából egymilliárd euróba, vagyis mintegy 400 milliárd forintba került Magyarországnak, miközben a Tisza-kormány alig egy hónapja alakult meg, a miniszterek pedig csak néhány hete vették át a feladataikat. Magyar szerint az új kormány jelenleg kármentést és tűzoltást végez, miközben már megtette a szükséges lépéseket ahhoz, hogy 6000 milliárd forintnyi uniós forrás megérkezhessen Magyarországra.

Címlapkép forrása: Portfolio