ÉLŐ  18'
CZE
Csehország 1 0 Dél-Afrika
RSA
  gól: Michal Sadílek 6'
A csoport
  • Megjelenítés
Megszületett a nagy döntés: így akarják megtörni az orosz hadigépezetet Ukrajnában
Uniós források

Megszületett a nagy döntés: így akarják megtörni az orosz hadigépezetet Ukrajnában

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára: az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitása rendkívül fontos lépés az Európai Unió bővítése és Ukrajna teljes uniós csatlakozása felé - jelentette ki az António Costa, az uniós tagállamok állam- és kormányfőit tömörítő Európa Tanács elnöke csütörtökön Brüsszelben.

Az EU-csúcstalálkozóra érkezve Costa közölte: a Hetek (G7) országcsoporttal közös nyilatkozatot fogadtak el, amely egyértelmű és határozott támogatást fejez ki Ukrajna iránt a G7 tagjai részéről.

A 27 uniós tagállam egységesen támogatja Ukrajnát, és fontos hangsúlyozni, hogy most az Európai Unió, az Egyesült Államok, valamint partnereink, Kanada, Japán, az Egyesült Királyság,

mind együtt dolgoznak azon, hogy továbbra is támogassák az országot" - mondta

Közölte: a G7 országok további intézkedéseket hoznak Oroszországgal szemben annak érdekében, hogy csökkentsék háborús képességeit Ukrajnával szemben, és elősegítsék az igazságos és tartós béke új korszakát Ukrajnában.

Még több Uniós források

Budai fonódó, Bajcsy-villamos, Rákosrendező: kiderült, melyik budapesti beruházásra juthat uniós pénz

Magyar Péter az asztalra csapott Brüsszelben, követelte az atomopció lezárását Magyarországgal szemben

Orbán Viktor távozása után egy unalmas EU-csúcsra vágyik mindenki, de Magyar Pétertől nem biztos, hogy megkapják

Címlapkép: António Costa, az Európai Tanács elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b-j) az Európai Unió kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójának nyitóülésére érkezik 2026. június 18-án. Forrása: MTI/EPA/Olivier Matthys

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

PR cikk

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Döntött a Tisza-kormány: azonnali hatállyal megszűnik a fix 3%-os hitelkamat likviditási célokra
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Magyar Péter az asztalra csapott Brüsszelben, követelte az atomopció lezárását Magyarországgal szemben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility