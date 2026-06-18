Megszületett a nagy döntés: így akarják megtörni az orosz hadigépezetet Ukrajnában

Az EU-csúcstalálkozóra érkezve Costa közölte: a Hetek (G7) országcsoporttal közös nyilatkozatot fogadtak el, amely egyértelmű és határozott támogatást fejez ki Ukrajna iránt a G7 tagjai részéről.
A 27 uniós tagállam egységesen támogatja Ukrajnát, és fontos hangsúlyozni, hogy most az Európai Unió, az Egyesült Államok, valamint partnereink, Kanada, Japán, az Egyesült Királyság,
mind együtt dolgoznak azon, hogy továbbra is támogassák az országot" - mondta
Közölte: a G7 országok további intézkedéseket hoznak Oroszországgal szemben annak érdekében, hogy csökkentsék háborús képességeit Ukrajnával szemben, és elősegítsék az igazságos és tartós béke új korszakát Ukrajnában.
Címlapkép: António Costa, az Európai Tanács elnöke, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b-j) az Európai Unió kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójának nyitóülésére érkezik 2026. június 18-án. Forrása: MTI/EPA/Olivier Matthys
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