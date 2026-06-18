Orbán Viktor távozása után egy unalmas EU-csúcsra vágyik mindenki, de Magyar Pétertől nem biztos, hogy megkapják

Magyar Péter első Európai Tanács csúcstalálkozójára készül, ahol minden más tagállam vezetője egy új tárgyalási dinamikát vár Orbán Viktor miniszterelnöki ciklusa után. A kétnapos csúcs napirendjén Ukrajna támogatása, a globális makrogazdasági egyensúlytalanságok – különösen az EU–Kína kereskedelmi feszültségek –, valamint a következő többéves uniós költségvetés első érdemi vezetői szintű vitája szerepel. A brüsszeli hangulat feltűnően csendesebb a korábbi magyar vétófenyegetésekhez és politikai színpadépítéshez képest: a magyar részvétel mintha visszakerült volna a normális diplomáciai sávba. Magyar Péter első csúcsa így egyszerre lesz szimbolikus korszakváltás és technokrata próbaüzem, amelyben a kohéziós és agrárforrások megőrzése Magyarország számára különösen érzékeny téma marad.

Tizenhat év után először nem Orbán Viktor ül be Magyarország nevében az Európai Tanács asztalához. A csütörtökön kezdődő uniós csúcstalálkozón már Magyar Péter képviseli az országot miniszterelnökként, ami önmagában történelmi pillanat lenne Brüsszelben, még akkor is, ha a mostani ülés napirendje első ránézésre inkább technikai, mint drámai. A nagy összecsapásokhoz, vétófenyegetésekhez és előre bekészített politikai üzenetekhez szokott uniós sajtó most feltűnően csendesebben várta a találkozót:

kevesebb volt az előzetes izgalom, kevesebb a folyosói találgatás, és mintha maga a magyar részvétel is visszakerült volna abba a normális diplomáciai sávba, amelyben egy tagállam álláspontja fontos, de nem uralja önmagában a teljes csúcs előtti hangulatot.

A változás ettől még látványos, Orbán Viktor hosszú éveken át szinte minden uniós csúcs előtt saját politikai színpadot épített Brüsszelben: hol a migráció, hol az ukrajnai háború, hol az uniós források, hol a szuverenitási viták köré szervezve a magyar jelenlétet. Magyar Péter első miniszterelnöki Európai Tanácsa ezzel szemben egy olyan találkozó lesz, amelynek politikai súlya inkább a korszakváltásban, mint a napirendi pontok robbanásveszélyében van, de az biztos, hogy Ukrajna és a migráció ügyében nem feltétlen számíthatnak a tagállami vezetők 180 fokos fordulatra. A váltást inkább attól várják, hogy az elmúlt másfél évtizedben Orbán Viktor volt az uniós döntéshozatal egyik legnehezebben kezelhető szereplője, míg Magyar Péter sokkal inkább partnerként kíván részt venni az üléseken, akivel érdemi alkukra számítanak.

A csúcs különlegessége az is, hogy António Costa európai tanácsi elnöksége alatt először tartanak kétnapos rendes Európai Tanácsot. A menetrendet részben az Évian-les-Bains-ben zajló G7-találkozó alakította át:

több uniós vezető – köztük Ursula von der Leyen bizottsági elnök – onnan érkezik Brüsszelbe, ezért a csúcs csütörtökön később, várhatóan a délutáni-esti órákban indul, és pénteken folytatódik.

Ez önmagában is magyarázza, miért nem egy klasszikus, nagy politikai tétekkel felépített brüsszeli csúcsról van szó. A program sűrű, de sok elem inkább áttekintő, előkészítő vagy stratégiai jellegű lesz, nem pedig azonnali döntéseket kikényszerítő vita.

A csütörtöki nap középpontjában Ukrajna áll majd, már hagyománynak nevezhető módon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyesen is részt vesz az egyeztetésen, és a tervek szerint a vacsorán is jelen lesz. Az Európai Tanács várhatóan megerősíti az EU politikai, pénzügyi, katonai és diplomáciai támogatását Ukrajna mellett, de a vita most sem kizárólag a háborúról szól majd. A háttérben továbbra is ott van Ukrajna uniós csatlakozási folyamata, a klaszterek megnyitásának kérdése, valamint az a technikai-jogi garanciarendszer, amelyet a tagállamok a bővítési folyamatba próbálnak beépíteni.

Ez különösen fontos Magyarország számára is, de a csúcson várhatóan nem magyar–ukrán kétoldalú vitaként, hanem az uniós bővítési eljárás részeként jelenik meg, amelyet már mind a 27 tagállam elfogadhat.

Ukrajna után egy külön, kevésbé látványos, de gazdaságilag annál fontosabb beszélgetés következik „a globális makrogazdasági egyensúlytalanságokról” címmel – amelyek valójában hónapok óta az uniós viták fókuszában vannak, mégha annyira nem is ütötte ez át a közvélemény ingerküszöbét.

A vitapont címe elsőre szinte szándékoltan unalmasnak hangzik, valójában azonban az EU egyik legnehezebb dilemmáját takarja: viszont sorsfordító kérdés – ahogy arról több elemzésben írtunk –, hogy hogyan viszonyuljon Európa ahhoz, hogy a kínai gazdasági túlsúly, az ipari támogatások, az olcsó import és a kereskedelmi mérleg torzulásai egyre nagyobb nyomást helyeznek az európai iparra.

A vita hangsúlyosan érinti az EU–Kína gazdasági kapcsolatokat, különösen azt a kereskedelmi deficitet, amely már napi egymilliárd euró körüli nagyságrendet jelent az Európai Unió számára. Magyarország a betelepülő kínai akkumulátor- és járműipari beruházások miatt különösen érintett, egyensúlyozó álláspontot kell képviselni, a leváltott Orbán-kormány szélesre tárt ajtós politikája helyett.

Most még nem várható nagy közös nyilatkozat vagy látványos döntés – Németország nem igazán találja a hangját, miközben iparát a kínai szereplők térnyerése fenyegeti, de még mindig piacként tekint az ázsiai országra.

A tagállamok között továbbra is jelentős különbség van abban, hogy az EU-nak mennyire kellene keményen fellépnie a kínai importtal szemben. Egyes országok aktívabb, iparvédőbb eszközöket sürgetnek, mások óvatosabbak, mert tartanak a kínai ellenlépésektől, különösen az autóiparban és más exportérzékeny ágazatokban. A mostani beszélgetés inkább első politikai körnek tűnik: annak felmérésére szolgálhat, hogy van-e esély közös európai irányt kialakítani egy olyan kérdésben, amelyben az Egyesült Államok sokkal keményebben és gyorsabban mozdul, míg az EU gyakran hosszabban beszél, de nehezebben dönt.

A pénteki nap legfontosabb technikai-politikai témája a következő többéves uniós költségvetés, vagyis az új MFF (multi-annual financial framework) lesz.

Ez lesz az első igazán érdemi vezetői szintű vita arról a tárgyalási keretről, amelyben már számok is szerepelnek. A ciprusi elnökség által előkészített tárgyalási keret – az uniós zsargonban negotiating box – azért fontos, mert először mutatja meg, milyen arányban nyúlnának hozzá a hagyományos politikákhoz, például a kohéziós forrásokhoz és a közös agrárpolitikához, illetve mennyi pénz juthatna az új prioritásokra, például a versenyképességre, a védelemre vagy a stratégiai beruházásokra.

A vita itt sem a végső alkuról szól majd: a tagállamok még az út elején járnak, de a mostani csúcs megmutathatja, mennyire reális az a politikai ambíció, hogy az év végéig megszülessen a megállapodás az új költségvetési keretről.

Új lendületet adhat, hogy a ciprusi elnökség közzétette a tárgyalási javaslatát (nego Box), amely igazi uniós kompromisszumként egyelőre senkinek sem tetszik, de legalább lehet faragni.

Ez azért sürgető kérdés, mert ha az MFF-ről csak későn sikerül megállapodni, akkor a hozzá kapcsolódó jogszabályokat is később lehet elfogadni, a tagállamok nemzeti terveinek letárgyalása pedig további hónapokat vehet igénybe. A tét végső soron az, hogy 2028 januárjától zökkenőmentesen indulhat-e az új finanszírozási ciklus, vagy megint olyan átmeneti időszak jön, amelyben a pénzek csak késve jutnak el a kedvezményezettekhez.

A költségvetési vita Magyarország számára különösen érzékeny, de most nem az elmúlt évekből ismert blokkolási logika lesz a fókuszban.

A kérdés inkább az, hogyan lehet megőrizni a kohéziós és agrárforrások súlyát úgy, hogy közben az EU egyre több pénzt akar versenyképességre, védelemre, innovációra és külső válságkezelésre fordítani. A régi és az új prioritások közötti egyensúly minden tagállamnak fontos, de Magyarország esetében különösen nagy jelentősége van annak, hogy a nemzeti borítékok, a hozzáférési feltételek és a bevételi oldal hogyan alakulnak.

A napirenden szerepel még a Közel-Kelet, az európai védelem és biztonság, a bővítés, Moldova, a Nyugat-Balkán, valamint néhány rövidebb, kevésbé konfliktusos ügy is. A védelmi fejezetben az EU keleti szárnyának biztonsága, a drón- és ellen-drón képességek, a védelmi ipari bázis megerősítése és a NATO-val való összehangolás kerülhet elő. Ezek fontos témák, de most nem várható olyan döntési helyzet, amely önmagában uralná a csúcsot.

Így Magyar Péter első brüsszeli csúcsa egyszerre lesz szimbolikus és technokrata. Szimbolikus, mert Magyarországot 16 év után először nem Orbán Viktor képviseli az uniós vezetők között. Technokrata, mert a napirend nagy része nem látványos politikai konfliktusokról, hanem bonyolult költségvetési, gazdasági, versenyképességi és bővítési folyamatokról szól. A brüsszeli csend ezért nem feltétlenül érdektelenséget jelent. Inkább azt mutatja, hogy a magyar szerep most először hosszú idő után nem válságként, hanem egy új helyzet próbaüzemeként jelenik meg az Európai Tanácsban.

Címlapkép forrása: EU