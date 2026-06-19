Hamarosan bejelentéseket tesz Magyar Péter Brüsszelből

Karnyújtásnyira 10 milliárd euró, elfogadta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet
Az Európai Bizottság pozitívan értékelte és elfogadásra javasolta Magyarország módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét, amelyet Magyar Péter kormánya június 10-én nyújtott be Brüsszelnek – derül ki az uniós végrehajtó testület Európai Tanácsnak küldött előterjesztéséből.
Mire jutottak a csúcstalálkozón?
Nem sokkal délután fél 4 után ért véget az Európai Tanács csúcstalálkozója, amely az Eviánban tartott G7-egyeztetés miatt végül csak csütörtök este kezdődött, így már eleve kétnaposra tervezték, amelyre António Costa elnöksége alatt még nem volt példa.
A kiadott záródokumentumba végül Ukrajna kapcsán a további politikai, pénzügyi, katonai és diplomáciai támogatása került be, valamint az, hogy az EU üdvözli az ukrán csatlakozási tárgyalások első, „Alapkérdések” klaszterének megnyitását. A vezetők rögzítették, hogy csak Ukrajna szuverenitását és területi integritását tiszteletben tartó béke lehet elfogadható, sürgették Oroszországot az azonnali és feltétel nélküli tűzszünetre, és támogatást jeleztek Ukrajna hosszú távú biztonsági garanciáihoz. A dokumentum a 90 milliárd eurós ukrán hitel első részletének június vége előtti folyósítását, a katonai szállítások felgyorsítását, valamint a 21. orosz szankciós csomag gyors elfogadását is sürgeti.
A védelemről szóló részben a tagállamok 2030-ig az európai védelmi készültség gyors megerősítését, a keleti szárny védelmét, a drón- és légvédelmi képességek fejlesztését, valamint az európai védelmi ipar felfuttatását vállalták politikai célként.
A következtetésekbe emellett bekerült a következő többéves uniós költségvetés tárgyalási keretének továbbvitele októberig, a versenyképességi menetrend, az energiaárak és az ETS felülvizsgálata, a migráció októberi stratégiai vitája, valamint a bővítés, Moldova, a Nyugat-Balkán, a kábítószer-ellenes fellépés és több külpolitikai-egészségügyi ügy is.
A tagállami vezetők a záródokumentumban stratégiai vitaként rögzítették a globális makrogazdasági egyensúlyhiányok kérdését, ami a csúcson elsősorban Kína ipari túlkapacitásai, az olcsó kínai import és az EU gazdasági kiszolgáltatottsága körüli aggodalmakat jelentette.
Hamarosan bejelentéseket tesz Magyar Péter Brüsszelből
Magyar Péter először képviselte az Európai Tanácsban Magyarországot az állam- és kormányfők találkozóján. Az uniós csúcs napirendjét Ukrajna támogatása és csatlakozási folyamata, az európai védelmi képességek megerősítése, Kína gazdasági nyomása, valamint a következő hétéves uniós költségvetés körüli vita határozta meg.
A vezetők egyszerre tárgyaltak arról, hogyan gyorsítható fel Európa védelmi felkészülése 2030-ig, miként lehet kezelni az olcsó kínai import és az ipari túlkapacitások okozta versenynyomást, illetve hogyan finanszírozhatók az EU növekvő geopolitikai, biztonsági és versenyképességi ambíciói a 2028–2034-es pénzügyi keretben.
Ebben a politikailag sűrű közegben tartja meg első csúcs utáni brüsszeli sajtótájékoztatóját Magyar Péter miniszterelnök.
A kormányfő bejelentéseit élőben közvetítjük.
Címlapkép forrása: Portfolio
Polt Péter levette a napirendről Sulyok Tamás beadványát
A tárgyalás gyakorlatilag ellehetetlenült.
A fél országra kiterjesztették a hőségriasztást, 40 fok lesz, sok helyen az érettségi is elmarad Franciaországban
Sorra törlik az eseményeket.
Rendkívüli kifizetések kavarták fel az állóvizet: ez áll a magyar fizetések hirtelen megugrása mögött
Merőben más képet festenek a KSH és az Eurostat adatai - nem véletlenül.
Elképesztő diadalt aratott az Észak királya, szorul a hurok a szigetországban: rövidesen új vezetőt köszönthetünk az európai nagyhatalom élén?
Történelmi választáson vagyunk túl.
Rendkívüli üzenetet küldött az Egyesült Államok: ezen a lépésen múlik most a háború leállítása
Ez most már nem Amerikán és Izraelen múlik.
Megállíthatatlanul terjed a halálos vírus: rájuk különösen veszélyes
Egyre súlyosabb az ár.
Küszöbön a kritikus határidő: megindulhat a harc az olajért Németországban
Fontos hosszabbítást fontolgatnak.
A náci párttagkönyvek nyilvánossága: példa lehet az ügynökakták megnyitásához?
A múlttal való szembenézés kapcsán fontos mérföldkő lehet Magyarországon az ún. "ügynökakták" - idén október 22-ére tervezett - nyilvánosságra hozatala, amely az elmúlt időszakban kie
A dupla ingyenes készpénzfelvételi lehetőség sem tudja elhozni a készpénz újabb aranykorát
2026. február elsejétől havi két alkalommal legfeljebb 300 ezer forintot tud ingyen felvenni minden magyar egy bankszámlájáról. Vagyis megduplázták a jogszabályi ingyenes készpénzfelvételi le
A vidrák jelzik, ha a természet veszélyben van
A part menti ökoszisztémák romló állapotára gyakran csak akkor derül fény, amikor a károk már látványosak. A kutatók szerint azonban a vidrák korai jelzőrendszer
Mindenkit szponzorál: utazó eSIM-ek
Miután a Raid Shadow Legends és a Betterhelp már vállalhatatlan lett, és VPN-je van mindenkinek, akit az influencerek befolyásolni tudnak, a legújabb (széleskörű) termék, ami mindenkit (té
Work-life balance a munkajogban
Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h
Microsoft - kereskedés
Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert
Donald Trump is megirigyelné az EU láthatatlan vámjait
Papíron az Európai Unió a világ egyik legnagyobb vámuniója, ahol az áruk és szolgáltatások szabadon áramolhatnak. A valóságban azonban a tagállamok közötti eltérő szabályok, engedélyez
Információszabadság Magyarországon: egy NAIH állásfoglalás margójára
A NAIH állásfoglalást adott ki, amelyben egy gyakorlati, de rendszerszintű kérdésre reagál: hogyan érvényesül Magyarországon az Európa Tanács közérdekű adatot tartalmazó iratokhoz való ho
Biztos, hogy egy dokumentum, file hiteles? Honnan tudhatod ezt a deepfake korában?
A Netlock tulajdonosaival, Somkuti Andrással és Lévai Bálinttal beszélgettünk.
Vaskos gazdaságpolitikai hibák eredményei az árstopok – Mit tehet a Tisza?
Sokat tanulhatunk ezekből az intézkedésekből.
Gyuricza Csaba: El kell felejteni az intenzív növénytermesztést itthon
Nem maradt sok idő a változásra.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.