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FONTOS Karnyújtásnyira 10 milliárd euró, elfogadta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet
Hamarosan bejelentéseket tesz Magyar Péter Brüsszelből
Uniós források

Hamarosan bejelentéseket tesz Magyar Péter Brüsszelből

Szabó Dániel, Brüsszel
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Első alkalommal tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökként uniós csúcstalálkozón, ahol a napirendet Ukrajna támogatása és csatlakozási folyamata, az európai védelmi képességek megerősítése, a kínai gazdasági nyomás kezelése, valamint a 2028–2034-es uniós költségvetés körüli viták határozták meg. Magyar Péter első napi szereplése egyszerre jelezte Magyarország visszatérését az uniós fősodorhoz, az Ukrajna-politika óvatos újrahangolását és az új kormány pozíciójának kijelölését a közelgő európai pénzügyi és gazdasági alkukban. A kormányfő sajtótájékoztatón számol be a történtekről, a bejelentéseit élőben közvetítjük.
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Karnyújtásnyira 10 milliárd euró, elfogadta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet

Az Európai Bizottság pozitívan értékelte és elfogadásra javasolta Magyarország módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét, amelyet Magyar Péter kormánya június 10-én nyújtott be Brüsszelnek – derül ki az uniós végrehajtó testület Európai Tanácsnak küldött előterjesztéséből.

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Karnyújtásnyira 10 milliárd euró, elfogadta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet
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Mire jutottak a csúcstalálkozón?

Nem sokkal délután fél 4 után ért véget az Európai Tanács csúcstalálkozója, amely az Eviánban tartott G7-egyeztetés miatt végül csak csütörtök este kezdődött, így már eleve kétnaposra tervezték, amelyre António Costa elnöksége alatt még nem volt példa.

A kiadott záródokumentumba végül Ukrajna kapcsán a további politikai, pénzügyi, katonai és diplomáciai támogatása került be, valamint az, hogy az EU üdvözli az ukrán csatlakozási tárgyalások első, „Alapkérdések” klaszterének megnyitását. A vezetők rögzítették, hogy csak Ukrajna szuverenitását és területi integritását tiszteletben tartó béke lehet elfogadható, sürgették Oroszországot az azonnali és feltétel nélküli tűzszünetre, és támogatást jeleztek Ukrajna hosszú távú biztonsági garanciáihoz. A dokumentum a 90 milliárd eurós ukrán hitel első részletének június vége előtti folyósítását, a katonai szállítások felgyorsítását, valamint a 21. orosz szankciós csomag gyors elfogadását is sürgeti.

A védelemről szóló részben a tagállamok 2030-ig az európai védelmi készültség gyors megerősítését, a keleti szárny védelmét, a drón- és légvédelmi képességek fejlesztését, valamint az európai védelmi ipar felfuttatását vállalták politikai célként.

A következtetésekbe emellett bekerült a következő többéves uniós költségvetés tárgyalási keretének továbbvitele októberig, a versenyképességi menetrend, az energiaárak és az ETS felülvizsgálata, a migráció októberi stratégiai vitája, valamint a bővítés, Moldova, a Nyugat-Balkán, a kábítószer-ellenes fellépés és több külpolitikai-egészségügyi ügy is.

A tagállami vezetők a záródokumentumban stratégiai vitaként rögzítették a globális makrogazdasági egyensúlyhiányok kérdését, ami a csúcson elsősorban Kína ipari túlkapacitásai, az olcsó kínai import és az EU gazdasági kiszolgáltatottsága körüli aggodalmakat jelentette.

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Hamarosan bejelentéseket tesz Magyar Péter Brüsszelből

Magyar Péter először képviselte az Európai Tanácsban Magyarországot az állam- és kormányfők találkozóján. Az uniós csúcs napirendjét Ukrajna támogatása és csatlakozási folyamata, az európai védelmi képességek megerősítése, Kína gazdasági nyomása, valamint a következő hétéves uniós költségvetés körüli vita határozta meg.

A vezetők egyszerre tárgyaltak arról, hogyan gyorsítható fel Európa védelmi felkészülése 2030-ig, miként lehet kezelni az olcsó kínai import és az ipari túlkapacitások okozta versenynyomást, illetve hogyan finanszírozhatók az EU növekvő geopolitikai, biztonsági és versenyképességi ambíciói a 2028–2034-es pénzügyi keretben.

Ebben a politikailag sűrű közegben tartja meg első csúcs utáni brüsszeli sajtótájékoztatóját Magyar Péter miniszterelnök.

A kormányfő bejelentéseit élőben közvetítjük.

Címlapkép forrása: Portfolio

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