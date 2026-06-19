Hamarosan bejelentéseket tesz Magyar Péter Brüsszelből

Nem sokkal délután fél 4 után ért véget az Európai Tanács csúcstalálkozója, amely az Eviánban tartott G7-egyeztetés miatt végül csak csütörtök este kezdődött, így már eleve kétnaposra tervezték, amelyre António Costa elnöksége alatt még nem volt példa.

A kiadott záródokumentumba végül Ukrajna kapcsán a további politikai, pénzügyi, katonai és diplomáciai támogatása került be, valamint az, hogy az EU üdvözli az ukrán csatlakozási tárgyalások első, „Alapkérdések” klaszterének megnyitását. A vezetők rögzítették, hogy csak Ukrajna szuverenitását és területi integritását tiszteletben tartó béke lehet elfogadható, sürgették Oroszországot az azonnali és feltétel nélküli tűzszünetre, és támogatást jeleztek Ukrajna hosszú távú biztonsági garanciáihoz. A dokumentum a 90 milliárd eurós ukrán hitel első részletének június vége előtti folyósítását, a katonai szállítások felgyorsítását, valamint a 21. orosz szankciós csomag gyors elfogadását is sürgeti.

A védelemről szóló részben a tagállamok 2030-ig az európai védelmi készültség gyors megerősítését, a keleti szárny védelmét, a drón- és légvédelmi képességek fejlesztését, valamint az európai védelmi ipar felfuttatását vállalták politikai célként.

A következtetésekbe emellett bekerült a következő többéves uniós költségvetés tárgyalási keretének továbbvitele októberig, a versenyképességi menetrend, az energiaárak és az ETS felülvizsgálata, a migráció októberi stratégiai vitája, valamint a bővítés, Moldova, a Nyugat-Balkán, a kábítószer-ellenes fellépés és több külpolitikai-egészségügyi ügy is.

A tagállami vezetők a záródokumentumban stratégiai vitaként rögzítették a globális makrogazdasági egyensúlyhiányok kérdését, ami a csúcson elsősorban Kína ipari túlkapacitásai, az olcsó kínai import és az EU gazdasági kiszolgáltatottsága körüli aggodalmakat jelentette.