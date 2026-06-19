Karnyújtásnyira 10 milliárd euró, elfogadta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet

Magyar Péter miniszterelnök még május végén kötött politikai megállapodást Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével a korábban befagyasztott uniós források felszabadításáról. Ennek legfontosabb formális eleme volt a magyar helyreállítási terv (RRP) átdolgozása, amelyet múlt héten küldött el a magyar kormány az uniós testületnek.
A mostani bizottsági, az Európai Tanácsnak adott javaslat szerint a magyar terv teljes költsége 10 milliárd euró, ebből 6,51 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásként, 3,49 milliárd euró pedig hitelként válhat elérhetővé Magyarország számára.
Az elfogadás időzítése szimbolikus: Magyar Péter először képviselte csütörtökön és pénteken Magyarországot az Európai Unió csúcstalálkozóján.
Az uniós testület indoklása szerint Magyarország azért kérte a 2022-ben jóváhagyott helyreállítási terv módosítását, mert az eredeti program több eleme objektív körülmények miatt már nem volt teljes mértékben megvalósítható az augusztus 31-i határidőig, amely után nem lehet kifizetéseket folyósítani már. A kormány az energiaárak ingadozására, a geopolitikai helyzet változására, végrehajtási nehézségekre, időbeli csúszásokra, valamint jogi és szabályozási fejleményekre hivatkozott. Brüsszel elfogadta ezt az érvelést, és arra jutott, hogy a terv módosítása indokolt.
A döntés különösen fontos, mert a magyar helyreállítási források sorsa évek óta az egyik legélesebb konfliktuspont volt Budapest és Brüsszel között. Magyarország eredeti tervét 2021 májusában nyújtotta be, de a Tanács csak 2022 decemberében hagyta jóvá, szigorú jogállamisági és korrupcióellenes feltételek mellett, az erről szóló vitát pedig az Orbán Viktor vezette, azóta leváltott kormány nem tud rendezni Brüsszellel. A tervet 2023-ban már egyszer módosították, akkor a REPowerEU-fejezettel bővült, amely az energiafüggetlenség és a megújuló energiák gyorsabb bevezetése miatt került be a programba.
A mostani új terv a Bizottság értékelése szerint átfogó választ ad Magyarország gazdasági és társadalmi kihívásaira.
Brüsszel „A” minősítést adott arra, hogy a program mennyire járul hozzá az uniós helyreállítási eszköz hat fő pilléréhez: a zöld átálláshoz, a digitális átalakuláshoz, az intelligens és fenntartható növekedéshez, a társadalmi és területi kohézióhoz, az egészségügyi és intézményi ellenállóképességhez, valamint a következő generációkat érintő szakpolitikákhoz.
A terv egyik legerősebb eleme a zöld átállás: a Bizottság szerint a magyar program forrásainak 52,9 százaléka éghajlat-politikai célokat szolgál, ami jóval meghaladja az uniós minimumot. A pénzből többek között villamosenergia-hálózati fejlesztések, megújulóenergia-beruházások, naperőművi és szélerőművi kapacitásbővítések, energiatárolási projektek, középületek és lakóépületek energiahatékonysági felújításai, valamint zéró kibocsátású közösségi közlekedési fejlesztések valósulhatnak meg.
A digitális átállásra a terv teljes keretének 24,1 százaléka jutna, ez is meghaladja az uniós előírás szerinti 20 százalékos minimumot. A program digitális eszközöket biztosítana az iskoláknak, tanároknak és diákoknak, támogatná a felsőoktatási infrastruktúra modernizálását, fejlesztené az elektronikus egészségügyi szolgáltatásokat, valamint hozzájárulna az európai AI Gigafactory és az IRIS² biztonságos műholdas kommunikációs program finanszírozásához.
Magyarország mindkét uniós szintű technológiai programhoz 500–500 millió euróval járulna hozzá.
Az Európai Bizottság külön kiemelte az oktatási, egészségügyi és szociális intézkedéseket is, mivel a tervben szerepel a pedagógusbérek fokozatos felzárkóztatása a diplomás átlagbér legalább 80 százalékára – amelyet már az Orbán-kormány részben végrehajtott –, a szegregáció csökkentése, a sajátos nevelési igényű diákok integrációjának támogatása, valamint 110 új bölcsődei férőhely létrehozása. Az egészségügyben kórházi infrastruktúra- és eszközfejlesztések, az alapellátás megerősítése, digitális egészségügyi programok és a hálapénz felszámolását támogató intézkedések szerepelnek.
A jogállamisági és korrupcióellenes vállalások továbbra is a terv legérzékenyebb részei közé tartoznak. Amint arról a már a magyar országgyűlés elé került törvénycsomag alapján írtunk, számos korrupcióellenes és átláthatósági intézkedést is vállalt a magyar kormány, és a mostani bizottsági értékelés szerint ezek elégségesek.
Ismertetik, hogy Magyarország vállalja az Integritás Hatóság megerősítését, a korrupcióellenes munkacsoport működtetését, az OLAF-fal való együttműködés erősítését, a vagyonnyilatkozati rendszer kiterjesztését, a közpénzek felhasználását bemutató kereshető központi nyilvántartás működtetését, valamint azt, hogy csatlakozik az Európai Ügyészséghez. A terv a bírósági függetlenség erősítését is tartalmazza, különösen az Országos Bírói Tanács jogköreinek növelésével és a Kúria elnökére vonatkozó szabályok módosításával, amelyet igazságügyi reformként már 2023-ban teljesített az akkori kabinet.
A források kifizetése ugyanakkor nem automatikus:
a Bizottság egyértelművé tette, hogy Magyarországnak minden, az uniós pénzügyi érdekek védelméhez kapcsolódó mérföldkövet teljesítenie kell, mielőtt bármilyen kifizetés történhetne.
Összesen 24 ilyen ellenőrzési, korrupcióellenes, közbeszerzési, igazságszolgáltatási és auditfeltétel szerepel a tervben. Ezek teljesítése előfeltétele annak, hogy Magyarország ténylegesen hozzájusson a helyreállítási forrásokhoz.
A mostani bizottsági döntés ezért politikai áttörést jelent, de még nem az út vége: az Európai Tanácsnak el kell fogadnia a Bizottság javaslatát, hogy a kifizetések elindulhassanak. Utána rohamtempóban, augusztus 31-ig minden gazdasági vállalást teljesíteni kell.
Címlapkép forrása: EU
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