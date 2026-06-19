CAN
Kanada 6 0 Katar
QAT
 Vége
B csoport
MEX
Mexikó 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
USA
Egyesült Államok Ausztrália
AUS
 Ma 21:00
D csoport
SCO
Skócia Marokkó
MAR
 Szombat 00:00
C csoport
  • Megjelenítés
Magyar Péter bejelentette Brüsszelben: további uniós milliárdokért harcolt meg a következő időszakra
Uniós források

Magyar Péter bejelentette Brüsszelben: további uniós milliárdokért harcolt meg a következő időszakra

Szabó Dániel, Brüsszel
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Első alkalommal tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökként uniós csúcstalálkozón, ahol a napirendet Ukrajna támogatása és csatlakozási folyamata, az európai védelmi képességek megerősítése, a kínai gazdasági nyomás kezelése, valamint a 2028–2034-es uniós költségvetés körüli viták határozták meg. Magyar Péter csütörtöki szereplése már egyszerre jelezte Magyarország visszatérését az uniós fősodorhoz, az Ukrajna-politika óvatos újrahangolását és az új kormány pozíciójának kijelölését a közelgő európai pénzügyi és gazdasági alkukban. A miniszterelnök jelezte, hogy a következő uniós büdzsében mintegy 3 milliárd euró, Magyarországnak járó többletforrásért harcolt a csúcstalálkozón. Az ülés után ismét lemondásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt az Alkotmánybíróságon történt ügy miatt. A kormányfő sajtótájékoztatón számol be a történtekről, a bejelentéseit élőben közvetítjük.
Budapest Economic Forum 2026
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Információ és jelentkezés
Megosztás

Még nem született döntés a globális gazdasági egyensúlytalanságok kezelésére

A Portfolio kérdésére válaszolva Magyar Péter azt mondta, a kínai beruházásokat is érintő európai szigorításokról nem született konkrét döntés az uniós vezetők vacsoráján. A miniszterelnök szerint a megbeszélésen inkább általános helyzetértékelés hangzott el az Európai Unió külkereskedelmi egyensúlytalanságairól.

Magyar Péter arról beszélt, hogy a tagállami vezetőknek bemutatták, mekkora külkereskedelmi deficitet halmoz fel az Európai Unió egyes országokkal szemben. Példaként említette, hogy van olyan ország, amellyel szemben az EU-nak naponta egymilliárd eurós hiánya keletkezik, vagyis ennyivel többet importál onnan, mint amennyit oda exportál.

A kormányfő szerint a vitában eltérő tagállami álláspontok jelentek meg: voltak, akik protekcionistább megközelítést sürgettek, mások a szabadkereskedelem mellett érveltek, és sokan óvatosabb, kiváró álláspontot képviseltek. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy ebből egyelőre nem következik azonnali intézkedés.

A miniszterelnök hozzátette, hogy a konkrét javaslatok az Európai Bizottságtól várhatók, amely később terjeszthet elő intézkedéseket a globális makrogazdasági egyensúlytalanságok kezelésére.

Megosztás

Elfogadták a helyreállítási tervet, most még intenzív munka jön

A Portfolio kérdésére válaszolva Magyar Péter azt mondta, az Európai Bizottság a módosított magyar helyreállítási tervre adott jóváhagyása újabb jelentős lépés afelé, hogy Magyarország hozzájusson a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forráshoz. A miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy néhány hete megállapodott Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével a Magyarországnak járó források felszabadításáról, ehhez azonban új helyreállítási tervet kellett benyújtani Brüsszelnek.

Kapcsolódó cikkünk

Karnyújtásnyira 10 milliárd euró, elfogadta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet

Magyar Péter szerint az új terv elküldése után rendkívül intenzív tárgyalássorozat kezdődött az Európai Bizottsággal, amelyben paragrafusról paragrafusra egyeztették a magyar vállalásokat. Úgy fogalmazott, hogy a bizottsági jóváhagyást egy bonyolult, több főigazgatóságon átfutó írásos eljárás előzte meg, amelyet végül sikerült lezárni.

A kormányfő azt mondta, a Bizottság döntésével egy nagy akadály hárult el a források lehívása elől, de a folyamat még nem ért véget. A magyar helyreállítási tervet a következő lépésben az Ecofin, vagyis az uniós pénzügyminiszterek tanácsa hagyhatja jóvá júliusban.

Magyar Péter szerint a magyar kormánynak ezután a jogszabályi és intézményi vállalások végrehajtása lesz a legfontosabb feladata. Ide sorolta az antikorrupciós és átláthatósági intézkedések átültetését, a szükséges törvények elfogadását, a projektek időbeni elindítását, a forráslehívást, egy projekttársaság létrehozását, valamint a Magyar Fejlesztési Bank irányítási struktúrájának átalakítását.

Megosztás

Nem lehetnek önkormányzati béremelések

Magyar Péter arról is beszélt, hogy több fideszes vezetésű önkormányzat közgyűlése a polgármesterek, alpolgármesterek és helyi képviselők fizetésének újabb emeléséről döntött volna július 1-jétől. A miniszterelnök szerint ennek előzménye, hogy a korábbi Orbán-kormány és az Országgyűlés még 2024-ben olyan szabályozást fogadott el, amely több helyen a korábbi fizetések kétszeresére, háromszorosára vagy akár négyszeresére emelte a polgármesteri béreket, és a rendszerbe automatikus további emeléseket is beépített.

A kormányfő azt mondta, több városban és településen a Tisza képviselői jogszabály-módosítást nyújtottak be ennek megakadályozására. Ennek alapján a megyei közgyűlési elnökök és tagok fizetését azonnal a felére csökkentenék, a polgármesterek és alpolgármesterek illetményét pedig a 2025-ös szinten fagyasztanák be törvényi erővel.

Magyar Péter külön kiemelte, hogy szerinte a megyei közgyűlések jelenlegi formájukban felesleges szervezetek, miközben elnökeik akár havi hárommillió forintot is kereshettek. Úgy fogalmazott, hogy július 1-jétől ennek legfeljebb a felét kaphatják, ami szerinte még mindig magas összeg, de a lépés csak az első állomása egy szélesebb átalakításnak.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a bérek befagyasztása mellett megszüntetnék az érintett önkormányzati vezetők költségtérítését is. Szerinte ugyanis nemcsak milliós fizetéseket kaptak egyes polgármesterek, hanem havonta további százezres nagyságrendű, számla nélküli költségtérítéseket is felvehettek.

Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy ezeknek a juttatásoknak július 1-jétől véget vetnek.

Megosztás

Magyar Péter: Sulyok Tamás közjogi válságot idézett elő

Magyar Péter brüsszeli sajtótájékoztatóján élesen bírálta Sulyok Tamás köztársasági elnököt, és úgy fogalmazott, hogy az államfő egy példátlan közjogi helyzetet idézett elő azzal a beadvánnyal, amelyet az Alkotmánybíróság elé terjesztett. A miniszterelnök szerint a köztársasági elnök olyan kérdésben fordult az Alkotmánybírósághoz, amely egy nem létező jogalkotási helyzetre, illetve egy esetleges jövőbeli alaptörvény-módosításra vonatkozott, ezért szerinte az ügy felvetése önmagában is súlyos szakmai hibának tekinthető.

A kormányfő azt állította, hogy az államfő eredetileg politikai és jogi megerősítést várt az Alkotmánybíróságtól, különösen annak új elnökétől, Polt Péter, aki korábban hosszú időn át legfőbb ügyészként tevékenykedett. Magyar Péter szerint a köztársasági elnöki beadvány nyomán gyors eljárás indult, és már a döntés előkészítése is zajlott.

A miniszterelnök ugyanakkor arról beszélt, hogy váratlan fordulat következett be, amikor több alkotmánybíró jelezte: nem kíván részt venni az eljárásban. Értelmezése szerint

ez példátlan belső ellenállást jelentett az Alkotmánybíróságon belül, amely azt mutatja, hogy az intézmény tagjai sem kívánták legitimálni az államfő kezdeményezését.

Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy az ügy túlmutat egy egyszerű jogi vitán, és már a közjogi válság jeleit mutatja. Azt állította, hogy az Alkotmánybíróságon kialakult helyzet súlyosan megrendítette a köztársasági elnök tekintélyét, és olyan politikai kudarcot jelent, amelyre korábban nem volt példa Magyarországon.

A miniszterelnök információira hivatkozva azt mondta, hogy nem csupán hét, hanem akár ennél is több alkotmánybíró fontolgatta a távolmaradást az eljárástól. Szerinte ez egyértelmű jelzés arra, hogy az államfő elveszítette a szükséges intézményi támogatást.

Magyar Péter végül kijelentette, hogy álláspontja szerint Sulyok Tamásnak haladéktalanul távoznia kell hivatalából, várja az államfő lemondását.

Megosztás

Az új uniós költségvetésnél több pénzért lobbizott Magyarországnak

Az MFF, vagyis a hétéves költségvetési keret kapcsán volt egy hosszú beszélgetésünk ma az állam és kormányfőkkel. Alapvetően ez egy tapogatózó megbeszélés, hiszen még nagyon az elején vagyunk – ismertette Magyar Péter miniszterelnök.

Elmondta, hogy az a célja a tagállamoknak, valamint az uniós intézményeknek, hogy 2026 végéig meg lehessen állapodni az új közös büdzsére.

Nagyon messze vagyunk ettől. Mi örülünk annak, hogy már sikerült a ciklusi elnökség alatt plusz egymilliárd eurót kiharcolni Magyarországnak, így már 34-35 milliárd eurónál tartunk

– tette hozzá a kormányfő, aki jelezte, hogy azt a 2 milliárd eurót is megpróbálják visszaszerezni, amelyet Orbán Viktor miniszterelnöksége alatt végleg elveszített Magyarország az elhúzódó jogállamisági viták miatt.

Megosztás

Ódor Bálint marad az uniós nagykövet

Hónapok óta tartó találgatásoknak véget vetve Magyar Péter bejelentette, hogy a jelenlegi uniós nagykövet, Ódor Bálint vezeti tovább majd az uniós állandó képviseletet.

A miniszterelnököt a tárgyalásokon segítő serpa pedig Széles Tamás lesz.

Megosztás

Ukrajna ügyében hosszabb vita volt

Magyar Péter ismertette, hogy Ukrajna kapcsán a tagállami vezetők is történelminek nevezték, hogy 2015 januárja után először tudott az Európai Tanács közös, 27 tagállam által elfogadott végkövetkeztetést kiadni. Ennek szövegéről hosszabb viták voltak, ezek egyike arról szól, hogy gyorsítottan vegyék fel Ukrajnát.

Most a magyar, kárpátaljai kisebbség jogait biztosító ukrán–magyar megállapodás után Magyarország támogatta, hogy az első csatlakozási klasztert megnyithassa Kijev és az EU. De ő nem támogatta, hogy gyorsított folyamat legyen az EU-csatlakozás.

Magyar Péter nem értett egyet azzal, hogy az összes csatalkozási klasztert megnyissák: ez egyrészről rossz üzenet a hosszabb ideje a belépésről szóló tárgyalásokat folytató nyugat-balkáni országoknak. Valamint megerősítette, hogy ha Ukrajna teljesíti a csatlakozási feltételeket, akkor Magyarországon ügydöntő népszavazás lesz.

Megerősítette azt is, hogy a magyar fél továbbra sem szállít majd fegyvereket.

Megosztás

Más stílust vitt az uniós csúcsra

Magyar Péter beszámolt arról, hogy a csúcstalálkozón többen kérdezték a Tisza Párt választási sikerének titkáról, amelyre egyszerre válaszolt, jelezve, hogy a legfontosabb, hogy az emberek hangját hallják meg. Európa kapcsán pedig közölte, hogy hiányzik a vezető a kontinensről, sok esetben a tagállamokból is, amely kezelendő probléma.

A magyar miniszterelnök azt is elmondta, hogy új hangvétellel érkezett a csúcstalálkozóra, ahol nem az Orbán Viktor által használt vétózásra épülő blokkoló stratégia volt, hanem a párbeszédre és konstruktív vitára törekedett.

Megosztás

A migráció ügyében nem változott a magyar álláspont

Volt egy találkozónk, egy migrációs munkacsoport, az egyeztetésen 16 tagállam vett részt – mondta el Magyar Péter. Ismertette, hogy megállapodtak egy levélben, amit migráció kapcsán a tagállamok az Európai Bizottság elnökének, illetőleg az Európai Tanács elnökének is és a soros elnöknek is elküldenek.

A levél szerint egyrészt a jelenlegi státuszkvótát át kell alakítani, új megoldásokra van szükség, és meg kell állítani az illegális migrációnak az áramlását Európa felé lehetővé kell tenni, hogy vissza lehessen őket azonnal küldeni működő visszatérítési pontokról. Ezeket az Európai Unió területén kívül képzelik el. „Meg kell szakítani ezt a bizniszt, amit az emberkereskedők folytatnak tönkretéve Európát és veszélyeztetve sok ezer, sok tízezer ember életét” – tette hozzá.

Valamint arról is beszélt, hogy a napi 1 millió euróba kerülő, Magyarországra kirótt menekültügyi bírság ellen a Tanácsban is szót emelt.

Megosztás

Az uniós költségvetésénél is megvan a magyar álláspont

A csúcstalálkozó előtt 15 másik tagállami állam- és kormányfővel együtt ült, amelyek a kohézióbarátai platformjaként képviselik azt, hogy az új uniós költségvetést ne vághassák vissza a nettó befizetők, valamint ne legyenek az uniós támogatásokban olyan hangsúlyeltolódások a jelenlegi rendszerhez képest, amely kedvezőtlen lenne Magyarország számára.

Kapcsolódó cikkünk

Megindult a tagállamok közti pénzvita – Magyarország is letette a voksát

Magyar Péter többért megy Brüsszelbe, mint pusztán az uniós forrásokért

Masszív befizetéseket követelnek az EU-s kasszába, egyúttal újra gúzsba kötnék a közös költségvetést

Megosztás

Robert Ficóval ismét egyeztetett a Benes-dekrétumokról

Négyszemközt találkozott Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is az uniós csúcson. A magyar kormányfő ismét elfogadhatatlannak nevezte a szlovák nyelvhasználati törvényt, valamint a Benes-dekrétumok melletti pozsonyi kiállást.

A felek abban maradtak, hogy ezt a vitát nem eszkalálni kell, hanem párbeszéddel rendezni.

Magyar Péter azt mondta, egyelőre bilaterális találkozóról még nem állapodtak meg.

Ezután a többi V4-es ország – Csehország és Lengyelország – vezetőivel is tárgyalt, hogy újra megerősítsék az együttműködést, mivel az hatékony erőtérként működhet az Európai Unióban. „Ha együtt szólunk, annak nagyobb súlya van” – tette hozzá.

Megosztás

A finn kormányfővel és az osztrák kancellárral is egyeztetett

Petteri Orpo finn, valamint Christian Stocker osztrák kormányfővel is egyeztetett. Utóbbival a Nyugat-Magyarországot sújtó azbesztszennyezésről is egyeztették, valódi, átlátható vizsgálatot sürgetett az ügyben. Jelezte, hogy nem fogják elfogdani, ha nem tapasztalnak hatékony fellépést az osztrák félnél.

Továbbá Magyar Péter megismertette, hogy a szennyező fizet elvet érvényesíteni fogják a vitában, magyar szempontból ez azért fontos, mert ezeket az anyagokat deponálni, mentesíteni kell, amely jelentős költséget jelenthetne a magyar félnek.

Megosztás

Röviden tárgyalt a horvát kormányfővel

Magyar Péter ismertette, hogy reggel egy rövid egyeztetést tartott Andrej Plenkovic horvát miniszterelnökkel, akivel értékelték azt, hogy Orbán Viktortól egy kifejezetten rossz viszonyt örökölt meg a kormánya. Elképzelhető, hogy hamarosan Horvátországba utazik hivatalos látogatásra, de az október 23-i állami ünnepségre Plenkovicot is meghívta.

Kitért arra, hogy a Mol–INA közötti vita megterheli a kapcsolatokat, de a horvát kormányfővel arra jutottak, hogy most van lehetőség a kapcsolatok rendezésére. Ugyanakkor Magyar Péter egyértelművé tette, hogy ebben a vitában is a magyar érdekeket, így például az energiabiztonsági szempontokat fogja képviselni.

Megosztás

A néppárti vezetőkkel is egyeztetett

Magyar Péter jelezte, hogy jelenleg az Európai Néppárt miniszterelnökeivel, államfőivel is egyeztetett a csúcstalálkozó előtt. Elmondta, hogy a Tisza Párt még nem tagja az Európai Néppártnak, csak az EP-frakcióhoz csatlakozta, de szeptemberben beléphetnek a pártszövetségbe.

Megosztás

Egy uniós per leállítását is kérte

A miniszterelnök ismertette, hogy kezdeményezte annak a pernek a leállítását is, amelyet az Európai Parlament indított az Európai Bizottság ellen, mivel az Orbán-kormány igazságügyi reformjai utáni források feloldó döntését szabálytalannak tartották a képviselők. Úgy látja, hogy a várhatóan Magyarország számára kellemetlen ítélettel végződő per leállítására, a kereset visszavonására is nyitott volt Roberta Metsola.

Megosztás

Magyar Péter: már októberre megszűnhet a 7-es cikk szerinti eljárás

Nem nagyon lesz nyaralásom legfeljebb pár nap – mondta el sajtótájékoztatója elején Magyar Péter miniszterelnök, aki jelezte, hogy az uniós csúcs után intenzív munka vár a kormányára.

Ismertette, hogy találkozott Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, akivel a hetes cikk szerinti eljárás lezárásáról egyeztettek, amely októberre történhet meg. Jelezte, hogy ezt az előző kormány jogállamellenes intézkedései miatt indították, de az új kormány, az uniós források kiszabadításáért tett korrupcióellenes és átláthatóságot erősítő intézkedései elégségesek lehetnek az eljárás megszüntetéséhez.

Megosztás

Karnyújtásnyira 10 milliárd euró, elfogadta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet

Az Európai Bizottság pozitívan értékelte és elfogadásra javasolta Magyarország módosított helyreállítási és ellenállóképességi tervét, amelyet Magyar Péter kormánya június 10-én nyújtott be Brüsszelnek – derül ki az uniós végrehajtó testület Európai Tanácsnak küldött előterjesztéséből.

Tovább a cikkhez
Karnyújtásnyira 10 milliárd euró, elfogadta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet
Megosztás

Mire jutottak a csúcstalálkozón?

Nem sokkal délután fél 4 után ért véget az Európai Tanács csúcstalálkozója, amely az Eviánban tartott G7-egyeztetés miatt végül csak csütörtök este kezdődött, így már eleve kétnaposra tervezték, amelyre António Costa elnöksége alatt még nem volt példa.

A kiadott záródokumentumba végül Ukrajna kapcsán a további politikai, pénzügyi, katonai és diplomáciai támogatása került be, valamint az, hogy az EU üdvözli az ukrán csatlakozási tárgyalások első, „Alapkérdések” klaszterének megnyitását. A vezetők rögzítették, hogy csak Ukrajna szuverenitását és területi integritását tiszteletben tartó béke lehet elfogadható, sürgették Oroszországot az azonnali és feltétel nélküli tűzszünetre, és támogatást jeleztek Ukrajna hosszú távú biztonsági garanciáihoz. A dokumentum a 90 milliárd eurós ukrán hitel első részletének június vége előtti folyósítását, a katonai szállítások felgyorsítását, valamint a 21. orosz szankciós csomag gyors elfogadását is sürgeti.

A védelemről szóló részben a tagállamok 2030-ig az európai védelmi készültség gyors megerősítését, a keleti szárny védelmét, a drón- és légvédelmi képességek fejlesztését, valamint az európai védelmi ipar felfuttatását vállalták politikai célként.

A következtetésekbe emellett bekerült a következő többéves uniós költségvetés tárgyalási keretének továbbvitele októberig, a versenyképességi menetrend, az energiaárak és az ETS felülvizsgálata, a migráció októberi stratégiai vitája, valamint a bővítés, Moldova, a Nyugat-Balkán, a kábítószer-ellenes fellépés és több külpolitikai-egészségügyi ügy is.

A tagállami vezetők a záródokumentumban stratégiai vitaként rögzítették a globális makrogazdasági egyensúlyhiányok kérdését, ami a csúcson elsősorban Kína ipari túlkapacitásai, az olcsó kínai import és az EU gazdasági kiszolgáltatottsága körüli aggodalmakat jelentette.

Megosztás

Hamarosan bejelentéseket tesz Magyar Péter Brüsszelből

Magyar Péter először képviselte az Európai Tanácsban Magyarországot az állam- és kormányfők találkozóján. Az uniós csúcs napirendjét Ukrajna támogatása és csatlakozási folyamata, az európai védelmi képességek megerősítése, Kína gazdasági nyomása, valamint a következő hétéves uniós költségvetés körüli vita határozta meg.

A vezetők egyszerre tárgyaltak arról, hogyan gyorsítható fel Európa védelmi felkészülése 2030-ig, miként lehet kezelni az olcsó kínai import és az ipari túlkapacitások okozta versenynyomást, illetve hogyan finanszírozhatók az EU növekvő geopolitikai, biztonsági és versenyképességi ambíciói a 2028–2034-es pénzügyi keretben.

Ebben a politikailag sűrű közegben tartja meg első csúcs utáni brüsszeli sajtótájékoztatóját Magyar Péter miniszterelnök.

A kormányfő bejelentéseit élőben közvetítjük.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Work-life balance a munkajogban

Egyre feszültebb figyelem övezi a jogalkotás munkáját, ahogy telnek a napok a bértranszparenciáról szóló (EU) 2023/970 irányelv átültetésének 2026. június 7-i - eredménytelenül eltelt - h

Kasza Elliott-tal

Microsoft - kereskedés

Egy ideje már követem, mert tetszik a grafikonja. Most csak egy gyors posztot rakok ki arról, hogyan látom a chartot. Hétvégén, ha lesz időm, összehasonlítom a Facebookot és a Microsoftot, mert

Konferencia ajánló

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Moszkva szétlövése csak a kezdet lehet, az oroszok bosszút fogadtak – Ukrajnai háborús híreink pénteken
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Karnyújtásnyira 10 milliárd euró, elfogadta az Európai Bizottság a magyar helyreállítási tervet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility