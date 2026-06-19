Magyar Péter bejelentette Brüsszelben: további uniós milliárdokért harcolt meg a következő időszakra

A Portfolio kérdésére válaszolva Magyar Péter azt mondta, a kínai beruházásokat is érintő európai szigorításokról nem született konkrét döntés az uniós vezetők vacsoráján. A miniszterelnök szerint a megbeszélésen inkább általános helyzetértékelés hangzott el az Európai Unió külkereskedelmi egyensúlytalanságairól.

Magyar Péter arról beszélt, hogy a tagállami vezetőknek bemutatták, mekkora külkereskedelmi deficitet halmoz fel az Európai Unió egyes országokkal szemben. Példaként említette, hogy van olyan ország, amellyel szemben az EU-nak naponta egymilliárd eurós hiánya keletkezik, vagyis ennyivel többet importál onnan, mint amennyit oda exportál.

A kormányfő szerint a vitában eltérő tagállami álláspontok jelentek meg: voltak, akik protekcionistább megközelítést sürgettek, mások a szabadkereskedelem mellett érveltek, és sokan óvatosabb, kiváró álláspontot képviseltek. Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy ebből egyelőre nem következik azonnali intézkedés.

A miniszterelnök hozzátette, hogy a konkrét javaslatok az Európai Bizottságtól várhatók, amely később terjeszthet elő intézkedéseket a globális makrogazdasági egyensúlytalanságok kezelésére.