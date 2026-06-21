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Vitézy Dávid megszólalt az uniós forrásokról, 700 milliárd forint a tét
Uniós források

Vitézy Dávid megszólalt az uniós forrásokról, 700 milliárd forint a tét

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Vitézy Dávid közlekedési miniszter a szentendrei HÉV-en utazva számolt be arról, hogy hétvégén is azon a törvényen dolgoztak, amely lehetővé tenné 700 milliárd forint uniós forrás lehívását, többek között új, légkondicionált hévek és korszerű InterCity motorvonatok beszerzésére. A miniszter szerint az előző kormány 2 milliárd euró uniós forrást hagyott végleg elveszni, amiből már ma is járhatnának az új járművek. A miniszter elismerte, hogy egy hónap alatt nem lehet helyrehozni sok évnyi mulasztást, de hangsúlyozta, hogy egy percig sem tétlenkednek.

"Lehet vagy 45 fok a szentendrei héven" - kezdi Facebook-posztját Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter hozzátette: egész hétvégén azon a törvényen dolgoztak, amik ahhoz kellenek, hogy még idén nyáron megérkezzen 700 milliárd forint uniós forrás, melyeket új légkondicionált alacsonypadlós hévekre és szintén korszerű, légkondis InterCity motorvonatokra költenének.

Ezzel együtt is, sajnos sok év, mire egy új flottát leszállítanak - szögezte le a miniszter.

Vitézy szerint ezért különösen fájó, hogy "hosszú évek óta nem történt semmi". Emlékeztet:

  • Lázár János 2022 végén leállította az akkor indított InterCity beszerzéseket, visszamondta a már finanszírozással rendelkező új Siemens-mozdonyokat.
  • Az új hévek beszerzését visszavonták, majd az orosz-ukrán háború kitörése után a beszerzést három évre jegelték.
  • Később a kampányban a Lázár vezette minisztérium ugyan kiírt egy hév-tendert, de az eredménytelen volt.

Vitézy szerint az előző kormány végleg hagyott elveszni 2 milliárd euró uniós forrást - amennyiből kijött volna egy óriási új hév és InterCity-flotta is, ezek szerinte ma már járhatnának.

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A közlekedési miniszter arra is felhívta a figyelmet: a régi, de jobb állapotú, klímás IC-kocsik jelentős része is áll.

"Józan ésszel senki nem hiszi, hogy egy hónap alatt lehetne helyrehozni sok évnyi károkozást" - fogalmazott a HÉV-en utazó miniszter, hozzátéve: ők egy percig sem tétlenkednek.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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