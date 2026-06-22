Az EU mielőbb kontingenst küldene az iráni békekötés fenntartására

Az Európai Unió nagyobb szerepre készülhet az közel-keleti nukleáris programról szóló tárgyalásokban, miután az Egyesült Államok és Irán közötti svájci egyeztetések a vártnál biztatóbb eredménnyel zárultak - írja a Politico. A közvetítőként fellépő Pakisztán és Katar szerint a felek megállapodtak egy úgynevezett „dekonfliktációs egység” létrehozásáról, amely a libanoni harcok kezelését is megoldhatja, és ezzel igyekezne bebiztosítani, hogy ne élesedjen ki újra a konfliktus.
Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő ezért hamarosan Ománba utazik, ahol az Arab Liga, az EU-val jó kapcsolatokat ápoló Jordánia és több közel-keleti ország vezetőivel egyeztet.
A tárgyalások középpontjában a libanoni helyzet és a gázai humanitárius válság áll, de Brüsszel szerint ezek a kérdések szorosan összefüggenek az iráni nukleáris dosszié jövőjével is.
Katonai jelenlét híján és az Izraelhez való óvatos hozzáállás miatt az EU jelentősen háttérbe szorult a közel-keleti háború rendezésében, ugyanakkor most olyan területen kínálhat segítséget Washingtonnak, ahol jelentős tapasztalattal rendelkezik. A Kallas által vezetett Európai Külügyi Szolgálat anno kulcsszerepet játszott a 2015-ös iráni atomalku, a JCPOA kidolgozásában, így jelentős intézményi tudás halmozódott fel a brüsszeli apparátusban.
Az EU további előnyének tartja, hogy a nukleáris ellenőrzésért felelős Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (IAEA) székhelye Bécsben található, ezért egy esetleges új ellenőrzési vagy monitoringrendszer kialakításában is természetes partner lehetne. Ezzel párhuzamosan amú közel-keleti stabilizációs erőfeszítésekben Európa katonai szerepvállalása is erősödhet.
Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság már aknamentesítő hajókat vezényelt vagy helyezett készenlétbe a térségben,
így a régió szereplői is egyre inkább Európában bíznak, hogy egy visszafogottabb fél is részt vegyen a törékeny tűzszünet megszilárdításában.
Több uniós vezető abban bízik, hogy a most körvonalazódó diplomáciai nyitás lehetőséget teremt arra, hogy az Európai Unió ne csupán humanitárius és pénzügyi támogatóként, hanem a politikai rendezés egyik meghatározó szereplőjeként is visszatérjen a közel-keleti folyamatokba. Egyúttal Kallasnak az is fontos szempont lehet, hogy érdemi munkában vehessen részt az általa vezetett - sokszor megkötött kezekkel operáló - európai külügy.
Címlapkép forrása: EU
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