Brüsszel már pénzt is adna a tagállamoknak, csak toloncolják ki a bevándorlókat – Magyarország is részesülhet

Az új többéves uniós pénzügyi keret (MFF) és a migrációs paktum körüli vitákban egyre nagyobb súlyt kap az EU-ba érkezett bevándorlók, illetve az elutasított menedékkérők kitoloncolásának kérdése. Több tagállam most már azt szeretné elérni, hogy a 2028–2034-es költségvetési ciklus forrásaiból az unión kívül hozzanak létre olyan központokat, ahol megkezdődhetne a menedékkérők fogadása, kérelmeik szigorúbb elbírálása, illetve az elutasított kérelmezők visszaküldésének előkészítése.
A javaslat az elmúlt heti EU-csúcson már komoly vitát váltott ki a tagállamok között, miközben az Európai Bizottságra is egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy ne csak politikai nyitottságot mutasson, hanem uniós forrásokat is rendeljen ezekhez a visszatérési vagy kitoloncolási központokhoz. Hétfőn az Európai Bizottság napi sajtótájékoztatóján elhangzottak alapján
készen állnak megfontolni bármilyen „érett” javaslatot a visszatérítési központok finanszírozásának megoldásáról.
Az ügyben a jogállamisági témakörökért is felelős Markus Lammert nyilatkozott, aki többször is megerősítette, hogy egyáltalán nem zárkóznak el ilyen jellegű támogatások folyósításától, bár amikor egy jelen lévő újságíró a konkrétan elérhető összegre kérdezett rá, nem kapott választ.
Mint a felvezetőben írtuk, a múlt heti EU-csúcson komoly vita robbant ki, Pedro Sanchez spanyol és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökök a beérkező menekültek miatt feszült össze. A madridi vezetést ugyanis egyre inkább az a kritika éri, hogy túl engedékeny, és szinte már az EU-ba szóló meghívó leveleket küldözget.
Ez vezetett oda, hogy olasz-dán vezetéssel végül 19 tagállam nyújtotta be az Európai Bizottságnak a szigorúbb migrációkezelésről szóló levelet, amelyhez Magyar Péter miniszterelnök is csatlakozott.
Ugyan a migrációs nyomás rendkívüli mértékben csökkent a 2015-ös kirobbanása óta, az európai politika nagyot fordult a témában. A beilleszkedési nehézségek, a látványos bűnözési statisztikák és a folyósítható szociális támogatások miatt a migrációellenességre épülő politikai erők gyorsan tudták növelni támogatottságukat, különösen, mivel az európai fősodor sokáig túl érzékenynek ítélte a téma tárgyalását.
Azóta a Magyar Péter miniszterelnök szerint is „szerencsétlen” nevet kapó migrációs paktummal igyekeznek orvosolni a helyzetet, amely szigorúbb szabályok közé szorítaná a helyzet kezelését, és a tagállamok közti szolidaritásra alapozott
- befogadási,
- pénzügyi vagy
- természetbeni támogatásokkal kezelné a helyzetet.
A friss levél támogatottsága a francia elnököt, Emmanuel Macront is felszólalásra késztette, ugyanis a jelenleg működő visszatérítési/visszatoloncolási együttműködések szerinte nagyon gyengén teljesítenek, és morális kérdéseket is felvetnek. Ettől függetlenül a nagy támogatottságú kérésben azt is felvetik, hogy uniós pénzekből is finanszírozni kellene az eddig bilaterális együttműködéseken alapuló központokat.
A Bizottság nyitottsága bár sokaknak meglepő lehet, a következő hétéves ciklusra előirányzott pénzügyi keret tervezetében jelentősen megnövelték a határőrizetre fordítható forrásokat. Már a tavaly nyáron bemutatott verzióban is
háromszorosára, mintegy 34 milliárd euróra növelték az erre a témakörre szánt büdzsét.
A szövegezés szerint a tagállamok uniós támogatást kaphatnak ahhoz, hogy
megerősítsék az online és offline bűnüldözési képességeiket, illetve hogy határőreiket a külső határok védelméhez szükséges megfelelő eszközökkel lássák el, és bevezessék a migrációs paktumban előírt bevándorláskezelési rendszereket.
A 34 milliárd eurós összeg mintegy 10 százalékkal több, mint ami az MFF-terv jelenlegi állása szerint Magyarország számára lehívható lesz a 2028–2034-es ciklusban, bár Magyar Péter pénteken Brüsszelben már arról beszélt, hogy szeretné elérni, hogy
a migrációs bírság miatt elvesztett mintegy 1 milliárd eurót is vissza tudja szerezni Magyarországnak a következő hétéves költségvetés részeként.
Tekintve, hogy a Tisza-kormány határozottan elzárkózik a „migrációs paktum végrehajtásától”, és annak csak a más országok számára nyújtott technikai segítség részében gondolkodik, könnyen belekerülhet a pakliba egy olyan áthidaló megoldás, amely az uniós határokon kívül próbálná kezelni a problémát.
A Bizottság eddig meglehetősen rugalmasnak mutatkozik Magyar Péter politikájával kapcsolatban. Az általuk eredetileg javasolt 6,5 milliárd euró helyett végül 16,4 milliárd eurós politikai megállapodást jelentettek be, miután a Tisza-kormány tárgyalóival ki tudtak dolgozni egy olyan tervet, amely a meglévő határidőbeli keretek tiszteletben tartásával is képes lehet ekkora összeg lehívására.
Ezenkívül Michael McGrath jogállamisági biztos nemrég hasonlóan engedékeny módon kommentálta Pósfai Gábor belügyminiszter szavait is a migrációs paktummal kapcsolatban. Ezek után talán nem meglepő, hogy a Bizottság a visszatérítési központokra is
kiterjesztheti a problémakezelésre előirányzott összeg felhasználhatóságát, de arról egyelőre nincs szó, hogy növelnék is az erre allokált keretet.
A következő MFF-ben nincs túl sok mozgástér, hiszen a védelem és a versenyképesség új prioritásaival sokkal több mindent kellene finanszírozni, anélkül, hogy a legnagyobb tagállamok hajlandóak lennének hozzájárulni a befizetések érdemi növeléséhez.
Ennek megfelelően a 34 milliárd eurós keret nem valószínű, hogy érdemben módosulni fog az eredeti javaslathoz képest, viszont arról komoly vita kezdődhet, hogy melyek azok a bevándorláskezeléssel kapcsolatos beruházások, amelyek politikailag a leginkább előnyösen kommunikálhatók az európai polgárok számára.
Címlapkép forrása: EU
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