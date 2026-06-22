Brüsszel már pénzt is adna a tagállamoknak, csak toloncolják ki a bevándorlókat – Magyarország is részesülhet

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Az elmúlt heti uniós csúcstalálkozón szokatlanul egymásnak feszült néhány tagállam az Európai Unió új migrációs politikája miatt, amelynek részét képezik a saját határain kívül létesítendő visszatoloncolási központok. Tizenkilenc tagállam – köztük Magyarország is – levélben kérte az Ursula von der Leyen vezette Bizottságot, hogy anyagilag is támogassa az ilyen központok létrehozását, és már most úgy látszik, hogy van nyitottság az elképzelésre.

Back to Europe 2026 Az áprilisi választások után visszakerült az európai térképre Magyarország, a kormány kiemelt célja az uniós források hazahozatala, illetve hosszabb távon az euró bevezetése. Milyen utat kell bejárnia Magyarországnak addig és mekkora lökést adhatnak az uniós pénzek a gazdaságnak? Ezzel a kérdéssel foglalkozik a Portfolio konferenciája, mely szakértőkkel, közgazdászokkal, neves külföldi előadókkal járja körül a témát.

Az új többéves uniós pénzügyi keret (MFF) és a migrációs paktum körüli vitákban egyre nagyobb súlyt kap az EU-ba érkezett bevándorlók, illetve az elutasított menedékkérők kitoloncolásának kérdése. Több tagállam most már azt szeretné elérni, hogy a 2028–2034-es költségvetési ciklus forrásaiból az unión kívül hozzanak létre olyan központokat, ahol megkezdődhetne a menedékkérők fogadása, kérelmeik szigorúbb elbírálása, illetve az elutasított kérelmezők visszaküldésének előkészítése.

A javaslat az elmúlt heti EU-csúcson már komoly vitát váltott ki a tagállamok között, miközben az Európai Bizottságra is egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy ne csak politikai nyitottságot mutasson, hanem uniós forrásokat is rendeljen ezekhez a visszatérési vagy kitoloncolási központokhoz. Hétfőn az Európai Bizottság napi sajtótájékoztatóján elhangzottak alapján

készen állnak megfontolni bármilyen „érett” javaslatot a visszatérítési központok finanszírozásának megoldásáról.

Az ügyben a jogállamisági témakörökért is felelős Markus Lammert nyilatkozott, aki többször is megerősítette, hogy egyáltalán nem zárkóznak el ilyen jellegű támogatások folyósításától, bár amikor egy jelen lévő újságíró a konkrétan elérhető összegre kérdezett rá, nem kapott választ.

Mint a felvezetőben írtuk, a múlt heti EU-csúcson komoly vita robbant ki, Pedro Sanchez spanyol és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökök a beérkező menekültek miatt feszült össze. A madridi vezetést ugyanis egyre inkább az a kritika éri, hogy túl engedékeny, és szinte már az EU-ba szóló meghívó leveleket küldözget.

Ez vezetett oda, hogy olasz-dán vezetéssel végül 19 tagállam nyújtotta be az Európai Bizottságnak a szigorúbb migrációkezelésről szóló levelet, amelyhez Magyar Péter miniszterelnök is csatlakozott.

Ugyan a migrációs nyomás rendkívüli mértékben csökkent a 2015-ös kirobbanása óta, az európai politika nagyot fordult a témában. A beilleszkedési nehézségek, a látványos bűnözési statisztikák és a folyósítható szociális támogatások miatt a migrációellenességre épülő politikai erők gyorsan tudták növelni támogatottságukat, különösen, mivel az európai fősodor sokáig túl érzékenynek ítélte a téma tárgyalását.

Azóta a Magyar Péter miniszterelnök szerint is „szerencsétlen” nevet kapó migrációs paktummal igyekeznek orvosolni a helyzetet, amely szigorúbb szabályok közé szorítaná a helyzet kezelését, és a tagállamok közti szolidaritásra alapozott

befogadási, pénzügyi vagy természetbeni támogatásokkal kezelné a helyzetet.

A friss levél támogatottsága a francia elnököt, Emmanuel Macront is felszólalásra késztette, ugyanis a jelenleg működő visszatérítési/visszatoloncolási együttműködések szerinte nagyon gyengén teljesítenek, és morális kérdéseket is felvetnek. Ettől függetlenül a nagy támogatottságú kérésben azt is felvetik, hogy uniós pénzekből is finanszírozni kellene az eddig bilaterális együttműködéseken alapuló központokat.

A Bizottság nyitottsága bár sokaknak meglepő lehet, a következő hétéves ciklusra előirányzott pénzügyi keret tervezetében jelentősen megnövelték a határőrizetre fordítható forrásokat. Már a tavaly nyáron bemutatott verzióban is

háromszorosára, mintegy 34 milliárd euróra növelték az erre a témakörre szánt büdzsét.

A szövegezés szerint a tagállamok uniós támogatást kaphatnak ahhoz, hogy

megerősítsék az online és offline bűnüldözési képességeiket, illetve hogy határőreiket a külső határok védelméhez szükséges megfelelő eszközökkel lássák el, és bevezessék a migrációs paktumban előírt bevándorláskezelési rendszereket.

A 34 milliárd eurós összeg mintegy 10 százalékkal több, mint ami az MFF-terv jelenlegi állása szerint Magyarország számára lehívható lesz a 2028–2034-es ciklusban, bár Magyar Péter pénteken Brüsszelben már arról beszélt, hogy szeretné elérni, hogy

a migrációs bírság miatt elvesztett mintegy 1 milliárd eurót is vissza tudja szerezni Magyarországnak a következő hétéves költségvetés részeként.

Tekintve, hogy a Tisza-kormány határozottan elzárkózik a „migrációs paktum végrehajtásától”, és annak csak a más országok számára nyújtott technikai segítség részében gondolkodik, könnyen belekerülhet a pakliba egy olyan áthidaló megoldás, amely az uniós határokon kívül próbálná kezelni a problémát.

A Bizottság eddig meglehetősen rugalmasnak mutatkozik Magyar Péter politikájával kapcsolatban. Az általuk eredetileg javasolt 6,5 milliárd euró helyett végül 16,4 milliárd eurós politikai megállapodást jelentettek be, miután a Tisza-kormány tárgyalóival ki tudtak dolgozni egy olyan tervet, amely a meglévő határidőbeli keretek tiszteletben tartásával is képes lehet ekkora összeg lehívására.

Ezenkívül Michael McGrath jogállamisági biztos nemrég hasonlóan engedékeny módon kommentálta Pósfai Gábor belügyminiszter szavait is a migrációs paktummal kapcsolatban. Ezek után talán nem meglepő, hogy a Bizottság a visszatérítési központokra is

kiterjesztheti a problémakezelésre előirányzott összeg felhasználhatóságát, de arról egyelőre nincs szó, hogy növelnék is az erre allokált keretet.

A következő MFF-ben nincs túl sok mozgástér, hiszen a védelem és a versenyképesség új prioritásaival sokkal több mindent kellene finanszírozni, anélkül, hogy a legnagyobb tagállamok hajlandóak lennének hozzájárulni a befizetések érdemi növeléséhez.

Ennek megfelelően a 34 milliárd eurós keret nem valószínű, hogy érdemben módosulni fog az eredeti javaslathoz képest, viszont arról komoly vita kezdődhet, hogy melyek azok a bevándorláskezeléssel kapcsolatos beruházások, amelyek politikailag a leginkább előnyösen kommunikálhatók az európai polgárok számára.

Címlapkép forrása: EU