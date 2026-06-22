Még Macront is lépéskényszerbe hozta a Magyar Péter által is jegyzett uniós kiállás

Magyar Péter kormánya is csatlakozott ahhoz a 19 tagállamhoz, amely az uniós közös költségvetésből adna támogatást a bevándorlók harmadik országokban működő visszatérítési központjainak létrehozására. A kiáltvány azonban túl erősnek sikerült Emmanuel Macron számára, annak ellenére is, hogy a francia elnök egyébként támogatja a migrációs helyzet határokon túli rendezését.

Komoly vita bontakozhat ki az Európai Unióban a betelepülni vágyók harmadik országokban létrehozott kitoloncolási központjainak finanszírozásáról - írja a Politico. A kérdés azért különösen érzékeny, mert egyszerre érinti a migrációs politikát és a következő, 2028–2034 közötti uniós költségvetésről (MFF) szóló tárgyalásokat, amelyeket ideálisan az év végére szeretnének lezárni.

Hangsúlyosan azelőtt, hogy az elkötelezetten EU-párti Macronnak lejár az elnöki mandátuma.

A feszültség azután erősödött fel, hogy 19 tagállam – köztük Magyarország – közös levélben állt ki az úgynevezett „return hubok”, vagyis az EU-n kívüli visszatérítési központok létrehozása mellett. A kezdeményezés mögött eredetileg elsősorban Olaszország és Dánia állt, de a széles körű támogatás váratlanul komoly politikai súlyt adott a javaslatnak. Magyar Péter pénteken tartott brüsszeli sajtótájékoztatóján maga is külön kitért a migrációpolitikára irányuló összefogásra.

A vita az Európai Tanács múlt heti ülésén is előkerült, ahol Giorgia Meloni olasz és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök már a migrációs politika általános irányáról is összecsapott. Egy, a lapnak nyilatkozó – és egyébként migrációellenes – bennfentes szerint az unió jelenlegi visszatérítési rendszere nem működik megfelelően, mivel a kiutasításra kötelezett migránsok kevesebb mint egyharmadát sikerül ténylegesen visszaküldeni származási országába, ami komoly gondokat okozhat, ha ezt az irányt kezdi finanszírozni az EU.

A francia elnök emellett azt is nyíltan megkérdőjelezte, hogy a harmadik országokban működő kitoloncolási központok egyáltalán összhangban állnak-e az európai értékekkel, és arra is felhívta a figyelmet, hogy korábbi hasonló kezdeményezések nem hoztak meggyőző eredményeket.

Macron elmondása szerint a mai napig nem látott olyan külső visszatérítési központot, amely valóban működőképesnek bizonyult volna.

A témáról korábban a Portfolio-n is részletesen írtunk, és már akkor is a Magyar Péter által pozitív példaként tűnő olasz-albán együttműködés tűnt a legéletképesebbnek. Azonban akkor ott is volt még bőven hova fejlődni.

A vita pénzügyi dimenziója legalább ilyen jelentős, hiszen a tagállamok több mint kétharmada által aláírt levél ugyanis azt is felveti, hogy az ilyen központok létrehozását és működtetését részben uniós forrásokból kellene finanszírozni. Ez viszont közvetlenül összekapcsolja a kérdést a következő többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásokkal, amelyek már önmagukban is rendkívül megosztónak ígérkeznek.

A támogatók azzal érvelnek, hogy a visszatérítések hatékonyságának javítása nélkül tovább erősödhetnek a sokszor szélsőséges retorikával élő bevándorlásellenes politikai erők Európában.

Az ellenzők ugyanakkor attól tartanak, hogy az unió olyan irányba mozdulhat el, amely egyre nehezebben egyeztethető össze a közösség által hangoztatott alapelvekkel, főleg, ha a végeredmény egy kis hatékonysággal működő pénznyelővé válik.

A kérdés az EU őszi csúcstalálkozóján kerülhet még élesebb megvitatásra, hiszen az MFF-vita is egyre inkább elharapódzhat, mivel mindenki látja, hogy egyszerűen túl sok mindenre kellene költeni az ambiciózusnak nevezett, de valójában alig megnövelt uniós költségvetésből.

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