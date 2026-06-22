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Orbán Viktor pártszövetségét súlyos pénzügyi visszaéléssel gyanúsították meg
Uniós források

Orbán Viktor pártszövetségét súlyos pénzügyi visszaéléssel gyanúsították meg

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Az Európai Parlament 277 ezer eurót követel vissza a Patrióták Európáért képviselőcsoporttól, miután egy belső vizsgálat tiltott adományokat, beszerzési szabálytalanságokat és burkolt pártfinanszírozást tárt fel a frakció 2024 második félévi gazdálkodásában. A kedvezményezettek között futsalcsapattól rögbiegyesületen át egy olasz Fiat Panda-rajongóklubig tucatnyi helyi szervezet szerepelt, amelyek támogatása az EP szabályai szerint tilos. A visszaélések mellett a Patriótáknak szembe kell néznie az elődszervezet, az Identitás és Demokrácia frakció idejéből örökölt 4,3 millió eurós követeléssel is. Zöldpárti képviselők szerint az ügy már nem csupán belső elszámolási kérdés, hanem az Európai Ügyészség elé kellene kerülnie.

Az Európai Parlament mintegy 277 ezer eurót (mintegy 100 millió forintot) követel vissza a Patrióták Európáért képviselőcsoporttól, miután egy belső vizsgálat feltárta, hogy a frakció szabálytalanul használta fel a forrásait 2024 második felében. A Politico által megismert bizalmas jelentés szerint a képviselőcsoport tiltott adományokat osztott szét, megsértette a beszerzési szabályokat, és több közbeszerzési eljárás során is szabálytalanul járt el - jelentette a Politico.

Az Európai Parlament Pénzügyi Főigazgatósága a 2024. július 16. és december 31. közötti időszakot világította át, és a jelentés megállapította, hogy

Orbán Viktor pártszövetsége frakció 54 620 eurót utalt át helyi és regionális szervezeteknek, ami az európai parlamenti szabályok értelmében tilos, hiszen a támogatásoknak uniós szintű politikai tevékenységekhez kell kapcsolódniuk.

A kedvezményezettek között francia és flamand hagyományőrző egyesületek, egy martinique-i futsalcsapat, egy guadeloupe-i teniszklub, egy olasz Fiat Panda-rajongóklub, egészségügyi civil szervezetek, rögbi egyesületek, valamint egy guadeloupe-i quadverseny-szervező is szerepelt.

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A vizsgálat emellett három, összesen 197 258 euró (70 millió forint) értékű közbeszerzésnél állapított meg visszaéléseket.

Ebből 146 444 eurót az e-Politic nevű kommunikációs ügynökség kapott, amelyet a Le Monde információi szerint a francia Nemzeti Tömörülés egyik korábbi tisztségviselője vezet, és amely évek óta nyújt szolgáltatásokat a pártnak.

Az ellenőrök a szerződések aláírásával és a kifizetési bizonylatokkal kapcsolatban olyan hiányosságokat tártak fel, amelyek komoly kétségeket ébresztenek a teljes pályázati eljárás szabályszerűségével, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének betartásával szemben.

A jelentés további 25 200 eurónyi szabálytalan kiadást is azonosított, ezt az összeget ugyanis az Osztrák Szabadságpárt egyik volt tagjának politikai magazinjában elhelyezett hirdetésekre fordították.

Az Európai Parlament álláspontja szerint a lap lényegében a Patrióták, illetve az elődszervezetként működő Identitás és Demokrácia (ID) frakció támogatásaiból tartja fenn magát, így a kifizetések burkolt pártfinanszírozásnak minősülnek.

A vizsgálat előzménye, hogy az Európai Parlament Pénzügyi Főigazgatósága korábban már 4,3 millió eurónyi szabálytalan költést azonosított a 2024 júniusáig működő ID képviselőcsoportnál. Az ID feloszlása után a tagok és a stáb nagy része az Orbán Viktor korábbi miniszterelnök által alapított Patrióták frakciójához csatlakozott, amelynek soraiban megtalálható az osztrák FPÖ, a magyar Fidesz, a spanyol Vox, a belga Flamand Érdek és a cseh ANO 2011 is. Az EP Költségvetési Ellenőrző Bizottsága ezt a több mint négymillió eurós összeget is a Patriótákon hajtaná be, a képviselőcsoport azonban elutasítja a követelést, arra hivatkozva, hogy jogilag függetlenek az egykori ID-től, és bírósági eljárással fenyegetőzik.

Alessandro Chiochetti, az Európai Parlament főtitkára a jelentéshez fűzött feljegyzésében jelezte, hogy a most feltárt 277 ezer eurós összeget a frakció 2025-ös költségvetési keretéből fogják levonni. A Transparency International még áprilisban kezdeményezett vizsgálatot az Európai Csalás Elleni Hivatalnál (OLAF) az ID korábbi és a Patrióták jelenlegi főtitkára, Philip Claeys ellen. Daniel Freund zöldpárti EP-képviselő, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság tagja szerint ugyanakkor a pénz puszta visszafizetése nem elegendő, az ügyet az Európai Ügyészségnek kellene kivizsgálnia.

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