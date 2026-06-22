Orbán Viktor pártszövetségét súlyos pénzügyi visszaéléssel gyanúsították meg

Az Európai Parlament mintegy 277 ezer eurót (mintegy 100 millió forintot) követel vissza a Patrióták Európáért képviselőcsoporttól, miután egy belső vizsgálat feltárta, hogy a frakció szabálytalanul használta fel a forrásait 2024 második felében. A Politico által megismert bizalmas jelentés szerint a képviselőcsoport tiltott adományokat osztott szét, megsértette a beszerzési szabályokat, és több közbeszerzési eljárás során is szabálytalanul járt el - jelentette a Politico.
Az Európai Parlament Pénzügyi Főigazgatósága a 2024. július 16. és december 31. közötti időszakot világította át, és a jelentés megállapította, hogy
Orbán Viktor pártszövetsége frakció 54 620 eurót utalt át helyi és regionális szervezeteknek, ami az európai parlamenti szabályok értelmében tilos, hiszen a támogatásoknak uniós szintű politikai tevékenységekhez kell kapcsolódniuk.
A kedvezményezettek között francia és flamand hagyományőrző egyesületek, egy martinique-i futsalcsapat, egy guadeloupe-i teniszklub, egy olasz Fiat Panda-rajongóklub, egészségügyi civil szervezetek, rögbi egyesületek, valamint egy guadeloupe-i quadverseny-szervező is szerepelt.
A vizsgálat emellett három, összesen 197 258 euró (70 millió forint) értékű közbeszerzésnél állapított meg visszaéléseket.
Ebből 146 444 eurót az e-Politic nevű kommunikációs ügynökség kapott, amelyet a Le Monde információi szerint a francia Nemzeti Tömörülés egyik korábbi tisztségviselője vezet, és amely évek óta nyújt szolgáltatásokat a pártnak.
Az ellenőrök a szerződések aláírásával és a kifizetési bizonylatokkal kapcsolatban olyan hiányosságokat tártak fel, amelyek komoly kétségeket ébresztenek a teljes pályázati eljárás szabályszerűségével, valamint a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének betartásával szemben.
A jelentés további 25 200 eurónyi szabálytalan kiadást is azonosított, ezt az összeget ugyanis az Osztrák Szabadságpárt egyik volt tagjának politikai magazinjában elhelyezett hirdetésekre fordították.
Az Európai Parlament álláspontja szerint a lap lényegében a Patrióták, illetve az elődszervezetként működő Identitás és Demokrácia (ID) frakció támogatásaiból tartja fenn magát, így a kifizetések burkolt pártfinanszírozásnak minősülnek.
A vizsgálat előzménye, hogy az Európai Parlament Pénzügyi Főigazgatósága korábban már 4,3 millió eurónyi szabálytalan költést azonosított a 2024 júniusáig működő ID képviselőcsoportnál. Az ID feloszlása után a tagok és a stáb nagy része az Orbán Viktor korábbi miniszterelnök által alapított Patrióták frakciójához csatlakozott, amelynek soraiban megtalálható az osztrák FPÖ, a magyar Fidesz, a spanyol Vox, a belga Flamand Érdek és a cseh ANO 2011 is. Az EP Költségvetési Ellenőrző Bizottsága ezt a több mint négymillió eurós összeget is a Patriótákon hajtaná be, a képviselőcsoport azonban elutasítja a követelést, arra hivatkozva, hogy jogilag függetlenek az egykori ID-től, és bírósági eljárással fenyegetőzik.
Alessandro Chiochetti, az Európai Parlament főtitkára a jelentéshez fűzött feljegyzésében jelezte, hogy a most feltárt 277 ezer eurós összeget a frakció 2025-ös költségvetési keretéből fogják levonni. A Transparency International még áprilisban kezdeményezett vizsgálatot az Európai Csalás Elleni Hivatalnál (OLAF) az ID korábbi és a Patrióták jelenlegi főtitkára, Philip Claeys ellen. Daniel Freund zöldpárti EP-képviselő, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság tagja szerint ugyanakkor a pénz puszta visszafizetése nem elegendő, az ügyet az Európai Ügyészségnek kellene kivizsgálnia.
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