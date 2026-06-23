Lemondott a miniszterelnök, azonnal egymásnak estek Brüsszellel

Az Európai Unió elhalasztotta a júliusra tervezett brit–uniós csúcstalálkozót Keir Starmer lemondását követően, ami komoly nemtetszést váltott ki Londonban. Brüsszel a várható új brit miniszterelnökkel, Andy Burnhammel kíván tárgyalni a brexit utáni kapcsolatok újrarendezéséről – jelentette a Financial Times.
Starmer hétfői lemondását követően António Costa, az Európai Tanács elnöke jelentette be, hogy a július 22-re tervezett csúcstalálkozót elnapolják az új brit kormányfő hivatalba lépéséig.
A döntés meglepte és felháborította a londoni tárgyalódelegációt, különösen mivel a csúcs időpontját mindössze egy héttel korábban hozták nyilvánosságra.
A tárgyalócsoport egyik tagja szerint a döntés komoly csalódottságot keltett, mivel egyáltalán nem számítottak ilyen lépésre.
A brit kormány álláspontja szerint a formálódó megállapodást – amely egyebek mellett az uniós diákok brit egyetemi tandíjának jelentős csökkentését is tartalmazná – az új miniszterelnök is jóváhagyhatta volna, így szükségtelen volt a halasztás. Az egyeztetések egy ifjúsági mobilitási programról, az élelmiszer- és italexportot érintő kereskedelmi akadályok lebontásáról, valamint a kétoldalú energetikai együttműködésről is előrehaladott fázisban vannak.
Andy Burnham, aki akár már július 17-én átveheti a miniszterelnöki tisztséget, korábban úgy nyilatkozott, szeretné, ha az Egyesült Királyság még az ő életében visszatérne az Európai Unióba.
Később azonban egyértelművé tette, hogy tartja magát a Munkáspárt 2024-es választási ígéretéhez, amely szerint ebben a parlamenti ciklusban nem csatlakoznak újra az egységes belső piachoz vagy a vámunióhoz.
Brüsszelben Burnham személye gyakorlatilag teljesen ismeretlen, az egyik uniós tisztségviselő például azt kérdezte, járt-e egyáltalán valaha Brüsszelben az új kormányfő. Két másik forrás is megerősítette, hogy Burnham stábja és az uniós vezetés között eddig semmilyen kapcsolatfelvétel nem történt. Az uniós diplomaták ugyanakkor nem számítanak arra, hogy Burnham gyökeresen módosítaná a Starmer által megkezdett tárgyalási irányvonalat, sőt, egyes vélemények szerint a folyamat akár fel is gyorsulhat, ha az új kormányfő határozottan lép fel.
Az elnapolt csúcstalálkozó a 2016-os brexit-népszavazás tizedik évfordulójának hetére esett volna, amelyet a munkáspárti kabinet gazdasági és politikai katasztrófának tart.
Emmanuel Macron francia elnök hétfőn elismerően szólt Starmerről az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti kapcsolatok újjáélesztéséért végzett munkája miatt, míg Bernd Lange német európai parlamenti képviselő sajnálatosnak nevezte a lemondást, hozzátéve, hogy a kialakult pozitív lendületet semmiképpen sem szabad elveszíteni.
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