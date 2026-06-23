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Rácsaptak Ursula von der Leyen asztalára Európa legfontosabb cégeinek vezetői
Uniós források

Rácsaptak Ursula von der Leyen asztalára Európa legfontosabb cégeinek vezetői

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Európa legnagyobb technológiai vállalatai – köztük az Airbus, az ASML, az Ericsson és a Nokia – állandó párbeszédcsoportot hoztak létre, hogy közvetlenül befolyásolhassák az uniós ipar- és technológiapolitikát. A European Tech Creators nevű kezdeményezés résztvevői gyorsabb deregulációt, az egységes piac befejezését és az európai bajnokvállalatok tudatosabb támogatását sürgetik Ursula von der Leyennél, az Európai Bizottság elnökénél. A vállalatvezetők szerint a széttöredezett európai piac miatt a kontinens cégei nem tudnak globálisan versenyképes méretet elérni, a mesterséges intelligencia terén pedig két éven belül már késő lehet lépni. Az ipari nyomás már érezteti hatását az uniós szabályozásban, ám a nagyvállalatok és a döntéshozók szoros kapcsolata kritikákat is kivált.

Az európai technológiai nagyvállalatok vezetői közvetlenebb beleszólást szeretnének az uniós ipar- és technológiapolitika alakításába – számolt be a Politico.

Az Airbus, az ASML, az Ericsson, a Mistral, a Nokia, az SAP és a Siemens részvételével létrejött European Tech Creators nevű állandó párbeszéd célja, hogy Brüsszel gyorsabban, kevesebb adminisztratív teherrel és az iparági szereplők igényeihez közelebb hozza meg a szabályokat.

Christophe Fouquet, az ASML vezérigazgatója szerint eleve jobb szabályokat kell alkotni, nem utólag egyszerűsíteni a túl bonyolult rendszereket. Guillaume Faury, az Airbus vezetője azt mondta, Európa jelenlegi működése nem felel meg annak, amire a kontinensnek szüksége lenne. „Ha ez lobbizásnak számít, akkora sikeres Európáért lobbizunk” – mondta.

A vállalatvezetők Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével is találkoztak, és azt sürgették, hogy

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az EU gyorsabban dereguláljon, lazítson a vállalati összeolvadások útján álló akadályokon, fejezze be az egységes piac kiépítését, és tudatosabban támogassa az európai bajnokokat az amerikai és kínai versenytársakkal szemben.

Az Ericsson távozó vezérigazgatója, Börje Ekholm szerint a széttöredezett európai piac miatt senki nem tud akkora méretet elérni, amely globálisan versenyképessé tenné.

Arthur Mensch, a francia Mistral társalapítója arra figyelmeztetett, hogy a mesterséges intelligenciában két év múlva már késő lehet reagálni.

A Politico szerint az iparági nyomás már eredményeket is hozott: az AI-szabályok egyszerűsítéséről szóló javaslatban kevesebb előírás és halasztott határidő jelent meg. Von der Leyen második mandátumában erősen iparpárti deregulációs irányt visz, de a Siemens elnökének, Jim Hagemann Snabének bizottsági tanácsadói kinevezése már kritikákat váltott ki, mert ellenzői szerint túl közel kerültek az uniós döntéshozók az európai nagyvállalatokhoz.

Címlapkép forrása: EU

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