Riadót fújtak az EU legnagyobb autógyártói Brüsszelben, egyetlen korlátozás padlóra küldheti az ágazatot

Az Európai Bizottság három hetette mutatta be technológiai szuverenitási csomagját, melynek célja, hogy a hazai technológiafejlesztés ösztönzésével és új digitális közbeszerzési követelményekkel csökkentse a függőséget a nagy amerikai technológiai vállalatoktól, elsősorban a felhőszolgáltatóktól, a chipgyártóktól és a mesterségesintelligencia-fejlesztőktől.
A jelenlegi javaslat alapján egy négyszintű minősítési keretrendszerrel értékelnék az egyes technológiákat aszerint, hogy mekkora külföldi befolyásnak vannak kitéve.
Håkan Samuelsson, a Volvo Cars vezérigazgatója a Financial Timesnak adott nyilatkozatában kijelentette, hogy Európa lenne az egyetlen vesztes, ha az unió korlátozásokat vezetne be az amerikai technológiával szemben. Hozzátette, hogy a vállalat versenyképessége az olyan tengerentúli partnerekre támaszkodik, mint a Google és az Nvidia. Ned Curic, a Stellantis technológiai igazgatója pedig arra figyelmeztetett, hogy a különböző régiókra szabott technológiai keretrendszerek megdrágítanák a működést, ami végső soron a piacok zsugorodásához vezetne.
Az aggodalmak hátterében az európai autóipar egyébként is feszített helyzete áll:
az ágazat hatalmas összegeket fektet az elektromos átállásba, miközben a kínai versenytársak egyre erőteljesebb nyomást gyakorolnak a piacra.
Az iparág ráadásul a szoftveralapú járművek irányába fejlődik, ahol a digitális rendszerek vezérelnek mindent az akkumulátor-kezeléstől kezdve a biztonsági funkciókon át egészen az önvezetésig. Ehhez a technológiához viszont jelenleg szinte nélkülözhetetlenek az amerikai félvezetők, mesterségesintelligencia-megoldások és felhőszolgáltatások.
Az Európai Bizottság a bírálatokra reagálva közölte, hogy a csomag éppen ellenkezőleg, a beruházások, az innováció és a növekedés ösztönzését szolgálja, miközben az Európai Unió nyitott marad a megbízható partnerek irányába. Erről beszélt a javaslatcsomag alapján Stéphane Séjourné, az uniós végrehajtó testület iparpolitikáért felelős alelnöke is a Portfolio-nak adott interjúban: az EU erénye a nyitottság, de nem lehet a jövőben is ennyire naív.
A digitális szuverenitás kérdése ugyanakkor különösen aktuálissá vált, miután az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okokra hivatkozva megtiltotta az Anthropic számára egyes mesterségesintelligencia-modelljei exportját. Ez a lépés újabb lökést adott a technológiai szétválástól való európai aggodalmaknak.
Oliver Blume, a Volkswagen vezérigazgatója szintén óvatosságra intett, mivel véleménye szerint az adatvédelem fontos, de az iparágnak szabadságra van szüksége a fejlesztésekhez. Egy nagy európai pénzintézet felsővezetője pedig egyenesen úgy fogalmazott a lapnak, hogy amerikai technológia nélkül ma már egyszerűen képtelenség üzletet vinni.
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