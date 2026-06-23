Tálib vezetők kaptak brüsszeli vízumot a különleges egyeztetéshez

Öt tálib tisztviselő számára adott ki korlátozott érvényességű vízumot Belgium, hogy részt vehessenek egy brüsszeli egyeztetésen, amelyet az Európai Bizottság az afgán állampolgárok visszafogadásáról szervezett.
Ez lehet az első alkalom, hogy az Európai Unió hivatalosan fogadja a tálib vezetés képviselőit azóta, hogy a mozgalom 2021-ben ismét átvette a hatalmat Afganisztánban.
A belga külügyminisztérium szerint a vízumok kizárólag Belgium területére és egyetlen napra érvényesek. A Bizottság hangsúlyozta, hogy a találkozó technikai jellegű, és nem jelenti a tálib kormányzat diplomáciai elismerését. Az egyeztetés középpontjában azoknak az afgán állampolgároknak a visszafogadása áll, akiknek nincs joguk az Európai Unió területén maradni.
A Bizottság szóvivője, Markus Lammert szerint több tagállam is keresi annak lehetőségét, hogyan lehetne visszaküldeni azokat az afgán állampolgárokat, akik súlyos bűncselekményt követtek el vagy biztonsági kockázatot jelentenek. Az EU-s jogszabályok bizonyos esetekben lehetővé teszik az ilyen kitoloncolásokat, ugyanakkor a diplomáciai kapcsolatok hiánya miatt az elmúlt években csak korlátozottan volt lehetőség Afganisztánba történő visszatérésekre.
Több jogvédő szervezet arra figyelmeztetett, hogy az Afganisztánnal folytatott együttműködés során az emberi jogi szempontokat kellene előtérbe helyezni. A tálib vezetés persze továbbra is súlyosan korlátozza a nők jogait, a lányok oktatáshoz való hozzáférését és a véleménynyilvánítás szabadságát is, így
jogosak lehetnek a fenntartások, azonban a kockázatot jelentő személyeket nehéz volna más harmadik országba kitoloncolni.
A háttérben persze az is ott van, hogy az unió migrációs politikája az elmúlt években fokozatosan szigorodott. Bár az afgán menedékkérők továbbra is a legnagyobb arányban védelemben részesülő csoportok közé tartoznak Európában, egyre nagyobb hangsúly kerül a kiutasítási döntések végrehajtására és a visszafogadási megállapodások kialakítására. A mostani brüsszeli találkozó ennek a folyamatnak lehet az egyik első gyakorlati lépése Afganisztán irányába.
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